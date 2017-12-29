Тамада, дорого: Екатерина Скулкина за год подросла в долларах, а Данир Сабиров — в рублях

Провести Новый год с коллективом в Казани стоит от 15 до 900 тысяч рублей

Фото: Максим Платонов

«Реальное время» выяснило, каковы средние расценки на услуги конферансье и как последние подстраиваются под вкусы заказчиков. Кстати, люди теперь больше гонятся не за обильной и вкусной едой, а за интересным шоу и презентабельной площадкой. Подробности в нашем материале.

Топовые ведущие продолжили рост цен

В предновогодний сезон — 2017 средняя стоимость ведущего корпоративной вечеринки составила немногим больше 52 тыс. рублей, что на 7 тыс. рублей больше, чем в прошлом году. Данные получены в результате подсчетов аналитиков «Реального времени», которые использовали актуальные расценки около 70 наиболее популярных ведущих. В этом году максимальная стоимость уже рассчитывается в долларах и составляет 15 тысяч, в пересчете на рубли — около 900 тысяч. Наиболее бюджетный вариант стоит всего за 15 тыс. рублей. При этом не стоит забывать, что в зависимости от стоимости могут значительно меняться требования и самого ведущего.

Так, в этом предновогоднем сезоне больше всего придется раскошелиться за Екатерину Скулкину. Работа резидента Comedy woman уже оценивается в долларах — предновогодний вечер с ее участием стоит от 15 тыс. долларов, в пересчете на рубли — 900 тысяч. Для сравнения: в прошлом году она запрашивала «только» 850 тыс. рублей за работу на корпоративе из 30 человек. За эту сумму бывшая участница команды КВН «Четыре татарина» готова предложить свои навыки ведущей плюс вокал.

Данир Сабиров в качестве ответственного за новогоднее настроение многогранен — ведущий с вокалом, баянист, диджей. Фото vk.com



Следом за ней по стоимости, но с довольно большим отрывом идет Данир Сабиров, стоимость его работы 120—130 тыс. рублей, указывая как преимущество возможность ведения праздничного вечера как на русском, так и на татарском языке. Данир в качестве ответственного за новогоднее настроение многогранен — ведущий с вокалом, баянист, диджей. Причем сразу оговаривается, что участие танцоров, использования проектора и других возможностей сумму увеличивают. В конце декабря 2016 года он запрашивал 80—110 тыс. рублей.

Коллега Данира по цеху Руслан Сабиров оценивает свою работу в 90 тыс. рублей, языки ведения также русский и татарский, на праздничном вечере он готов выступить в роли как ведущего, так и диджея. Что любопытно, по сравнению с прошлым годом стоимость его работы возросла в три раза, в конце 2016 года она составляла 30 тыс. рублей.

Бюджетные варианты стали еще более доступными

В этом году наиболее доступный вариант по стоимости — Гамиль Нур, который просит за корпоратив на 30 человек 15 тыс. рублей. В прошлом году это были все 20 тысяч. Ведущий, известный своими «безалкогольными» свадьбами, предлагает за эту сумму не только свои услуги, но и диджея с певицей. При необходимости готов предложить и другие возможности за дополнительную плату.

В этом году наиболее доступный вариант по стоимости — Гамиль Нур

Ведущая Татьяна Рязанова в этом году снизила расценки с 22 тыс. рублей до 15 тысяч. При этом возможности остались те же — ведущая с вокалом и диджей. На праздничном вечере Рязанова готова предложить много костюмированных конкурсов, интерактивных и застольных.

В тройку наиболее бюджетных вариантов также входит Альбина Малая. В прошлом году ее ценник составлял 22 тыс. рублей, в этом году он стал более гибким — ведущая предлагает диапазон от 15 до 25 тыс. рублей. Язык ведения — русский, гости вечера насладятся работой ведущей с вокалом, диджея и Деда Мороза.

Рейтинг ведущих новогодних корпоративов

№ Имя Корпоратив, 30 чел. — 2016 г. 2017 Язык ведения Условия работы 1 Екатерина Скулкина 850000 от 15 000$ русский ведущая с вокалом 2 Данир Сабиров 80000-110000 120000-130000 татарский, русский ведущий с вокалом, баянист, диджей; в случае, если требуется танцоры, проектор и пр. сумма увеличивается 3 Руслан Сабиров 30000 90000 русский, татарский ведущий+диджей 4 Руслан Скорпов 55000 60000 русский ведущий+диджей 5 Салават Минниханов и Гузэлем 50000 60000 русский, татарский ведущий с вокалом+певица+диджей, свет 6 Евгений Маликов 50000 60000 русский ведущий+диджей 7 Искандер Вахитов 40000-45000 60000 русский ведущий+диджей 8 Тимур Рагга 40000 60000 русский 2 ведущих+диджей 9 Макс Проперлов 40000 50000-55000 русский ведущий+диджей

Ленар Муртазин коммерческий директор компании «Неко» Тенденция такая: если раньше стоимость ведущих росла ежегодно процентов на 10—20, естественно, к Новому году ценники повышались еще в два раза, то в этом году такого не наблюдается, есть ведущие, которые свободны, в предыдущие годы этого не было. За два месяца хороший ведущий был занят на каждый день, сейчас можно заметить записи в социальных сетях, что 25 декабря, например, свободен, бронируйте срочно. Шквала заявок нет. Наверное, связано или с тем, что корпоративов проводят меньше, или с ценами на услуги. Если и проводят предновогодний вечер, то в ресторане между собой — без ведущего. Не могу сказать, что конкуренция между ведущими повысилась, новых игроков в этом году на рынке не замечали. То есть, скорее всего, просто спрос немного упал, исходя из этого, ведущие тоже цены не поднимают. В прошлом году можно было найти людей, которые летом работали за 10—15 тысяч рублей, под Новый год ценник ставили в 50 тысяч, причем опыта как такового не было, но на рынке был спрос и их заказывали. Сейчас о таких ситуациях давно не слышал. Пожелания заказчиков все еще упираются в бюджет, как и в прошлом году. В этом году финансы более чем ограниченные, даже большие компании, не буду называть бренды, если у них стоит выбор приглашать ведущего за 50 тысяч или 20—25 тысяч, говорят, давайте второй вариант, потому что бюджет не позволяет больше, хотя есть понимание, что от ведущего многое зависит. Иногда приходится договариваться, чтобы ведущие снизили цену ради портфолио. Об особых желаниях, если честно, не приходится говорить, в этом году ни о каком эксклюзиве не слышали. Чтобы были «хотелки», нужен бюджет, если его нет, то стандартно пусть проведет, и все хорошо. Как такового провала в заказах нет, их немного меньше, чем 2—3 года назад, но все равно работы много. Просто, исходя из бюджетов, мероприятия стали скромнее. Даже были ситуации, когда два-три крупных мероприятия, не корпоративы, а презентации, заказчики отменяли из-за нехватки бюджета.

Марк Гутман генеральный директор агентства праздников «Забава» Относительно 2016 года выросли запросы самих артистов, выступающего персонала. Это касается ведущих, диджеев, аниматоров, фокусников, фотографов. Если в прошлом году на 20 декабря средний ведущий — только он, не топовый и не низкого качества — стоил 12 тысяч рублей, то сейчас ниже, чем за 15 тысяч рублей, никто даже не будет пытаться что-то придумывать. Что касается заказов, то люди хотят всего и подешевле, это у нас как всегда уж. На самом деле, у крупных компаний деньги есть, они готовы тратиться. Сейчас они заинтересованы потратить больше на шоу и на место, чем на еду. То есть для них важно, чтобы это было красивое пафосное место, хороший ведущий, кавер-группа, диджей, дискотека, куча звукового и светового оборудования, при этом, может, у них будут простые фуршетные столы, а не так, как раньше, что все садятся за стол с горячими блюдами. Насчет заказа артистов по Казани судить сложно, это все закрытые мероприятия, которые афишировать никто не станет, и ценники там — тоже коммерческая тайна. Но запросы бывают, скажу прямо. Причем не всегда тех звезд, которых мы знаем, а альтернативные варианты. Люди сами по себе знамениты, но, казалось бы, они не вписываются в тему, тем не менее заказчик их хочет. Вот пример, когда открывался салон «Мерседес Бенц» на Московской, был приглашен Андрей Малахов в качестве конферансье-ведущего. Разумеется, там был один прайс, тем более что он был приглашен почти по-дружески. Соответственно, если сейчас звать людей подобного уровня, то на Новый год это все значительно дороже. Тем более что большинство из них не берется за 30 и 31 декабря. То есть либо должно быть совсем дикое предложение, либо просто говорят «нет». В отношении еды, меню, нужно сказать, сейчас люди едят в течение всего года, рестораны работают не как раньше, а круглый год, их выбор в Казани достаточно большой, поэтому едят люди постоянно, а вот именно какое-то шоу случается редко. Поэтому заказчики сейчас в основном идут именно на шоу, это ни для кого не секрет.

Ринат Касимов руководитель творческой мастерской Рината Касимов Цены на ведущих абсолютно разные: начинающих можно взять от 5 до 15 тысяч рублей, тех, кто постарше и поопытнее, можно будет брать где-то от 30 до 40, топ-10 ведущих — от 40 до 50, может, даже и до 70 тысяч рублей. Если мы говорим про вкусы потребителя, то, я думаю, это общий тренд — дежавю на новом уровне. Жизнь циклична, я уже достаточно давно работаю в этой сфере, понимаю и вижу какие-то моменты, которые приходят по второму, по третьему кругу. Праздники, которых не было, опять стали вдруг популярны, мы уже о них забыли, а они опять вернулись. Это не плохо и не хорошо, просто об этом знаешь. Второй момент — все-таки сейчас покупатель услуги меняется. Это не чисто классический советский покупатель, сейчас ищут какие-то более альтернативные варианты. Например, сидение за столом не всегда является главным. Люди идут, чтобы просто послушать группу фоном, что-то поесть, провести два-три конкурса и разойтись по домам. Самый главный тренд этого сезона — в принципе, у артистов идет хорошая загрузка. Все работают, ключевые даты в этом году 28, 29 декабря. Что касается бюджетов заказчиков, здесь можно анализировать по-разному, кто на сколько привык гулять. Отрадно видеть, что малые корпорации возвращаются, думают, куда повести людей, порадовать — видимо, финансово хорошо закрыли год. Если говорим про большие корпорации, они как гуляли, так и будут гулять. У них, безусловно, есть погрешность, но, в принцип, е жестких ограничений по количеству не было. Кто-то даже добавлял деньги на Новый год, вот это самая большая радость. К стоимости услуг ведущих нужно добавить, что в начале 2000 -х артисты просто умножали цены на два. Последние лет 6—7 люди от этого как-то отходили, то есть они были готовы любым способом сохранить бюджет. Сегодня уже снова есть ребята, которые готовы поднимать бюджет в два раза, но это не относится ко всем.