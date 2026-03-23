Большинство банков нарастили портфель автокредитов в 2025 году

В пятерке крупнейших игроков заметно нарастили портфель «Т‑Банк», группа Сбербанка и «Совкомбанк»

Фото: Динар Фатыхов

По итогам 2025 года крупнейшие банки в сегменте автокредитования показали рост портфелеЙ, до 560,7 млрд руб. В банке пояснили, что это осознанное решение, связанное с фокусом на качество портфеля, а не на его объем. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

Согласно отчетности по МСФО, в пятерке крупнейших игроков заметно нарастили портфель «Т‑Технологии» («Т‑Банк») — рост составил 41,5%, группа Сбербанка (20,5%) и «Совкомбанк» (9,6%). Среди других заметных участников рынка также отмечены успехи: «Альфа‑банк» увеличил портфель примерно на 50% (еще не отчитался официально), «Авто Финанс Банк» — на 48,3%, «ОТП‑Банк» — на 76%, «Уралсиб» — на 45%.

Структура портфелей у разных банков различается. В «Альфа‑банке» и «Т‑Банке» отмечено заметное увеличение доли кредитов на новые автомобили. По словам руководителя управления автокредитования «Т‑Банка» Кирилла Бакулина, около 70% автопортфеля приходится на новые машины. Руководитель департамента развития розничных кредитных продуктов «Альфа‑банка» Артем Иванов объясняет эту тенденцию ростом продаж китайских брендов за счет программ субсидирования.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

По данным Объединенного кредитного бюро, в 2025 году средний спред между ставками по кредитам на новые и подержанные автомобили составил почти 12 п. п. Во второй половине 2025 года средняя ставка по автокредитам на новые машины достигла 12,7% годовых. При этом отдельные банки фиксируют рост доли кредитов именно на подержанные машины.

Управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов поясняет, что в условиях системно возросших кредитных рисков банкам было легче одобрять заявки на автокредиты, чем на крупные необеспеченные потребительские ссуды.

В 2026 году эксперты и участники рынка ожидают, что снижение ключевой ставки приведет к небольшому оживлению рынка за счет роста спроса на подержанные автомобили. Однако, по мнению Юрия Беликова, сдерживающими факторами останутся общая закредитованность граждан и высокие кредитные риски. Евгений Талалаев добавляет, что спрос будут ограничивать растущие цены на автомобили — из‑за увеличения НДС и утилизационного сбора. По прогнозу господина Беликова, общий рост портфеля автокредитов в 2026 году составит не более 15—17%.

Рената Валеева