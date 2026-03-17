Выдача автокредитов на новые машины сократилась на 10%

В январе — феврале 2026 года банки выдали 79,1 тыс. кредитов, однако объем рынка в деньгах превысил 130 млрд рублей

В России в январе — феврале 2026 года выдали 79,1 тыс. кредитов на покупку новых автомобилей. Это на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит совместный проект «Автостата» и Frank RG.

При этом в денежном выражении рынок автокредитования показал рост. Его объем увеличился на 21% и превысил 130 млрд рублей.

Рост в денежном выражении объясняется увеличением среднего размера кредита. По сравнению с началом прошлого года этот показатель вырос на 36,5% и достиг 1,64 млн рублей. Среди причин называют изменение структуры рынка, рост цен на автомобили, снижение первоначального взноса и увеличение сроков кредитования на 18,4%.

Кроме того, по сравнению с февралем прошлого года средняя процентная ставка по автокредитам на новые автомобили снизилась на 3 процентных пункта — до 11,1%. Уровень одобрения кредитов, напротив, вырос на 2 процентных пункта и составил 36%.

В то же время доля кредитных продаж физическим лицам по сравнению с прошлым годом сократилась на 3,9 процентных пункта и в феврале составила 63,1%.

Ариана Ранцева