В феврале рынок автомобилей с пробегом вырос до 412 тыс. машин

По данным «Автостата», показатель оказался на 3,7% выше уровня февраля прошлого года, но на 5,7% ниже результата января

Фото: Максим Платонов

В феврале 2026 года на вторичном рынке России было перепродано почти 412 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Это на 3,7% больше, чем в феврале прошлого года. Об этом сообщили в «Автостате».

В то же время показатель оказался на 5,7% ниже результата января текущего года.

Лидером среди марок по количеству перепроданных автомобилей стала LADA — 96,2 тыс. машин. Далее следуют Toyota (43,7 тыс.), Kia (23,2 тыс.), Hyundai (22,8 тыс.) и Volkswagen (18,7 тыс.).

Всего за первые два месяца 2026 года вторичный рынок легковых автомобилей вырос на 3,9% и составил 849 тыс. единиц.

Ариана Ранцева