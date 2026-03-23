Продажи легковых авто в России установили недельный рекорд

Показатель на 17,5% превышает результат предыдущей недели

Продажи новых легковых авто в России на прошлой неделе достигли почти 24 тыс. единиц, что стало абсолютным недельным рекордом в этом году. Показатель на 17,5% превышает результат предыдущей недели и на 27,2% — аналогичный период прошлого года, сообщил глава «Автостата» Сергей Целиков.

Положительная динамика наблюдается и в других сегментах рынка. В коммерческом сегменте продажи выросли на 14,5% относительно предыдущей недели и превысили 1,4 тыс. машин. Однако по сравнению с аналогичным периодом 2025 года реализация сократилась на 3,4%.

Рынок грузовых автомобилей также показал рост: на минувшей неделе было продано более тысячи грузовых машин, что на 13,5% больше, чем неделей ранее. При этом относительно 2025 года показатель снизился на 13,7%.

Хорошую динамику продемонстрировал и рынок мототехники: за неделю продано 990 мотоциклов. Это на 58% больше, чем на предыдущей неделе, и на 10% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Напомним, в феврале в Россию было ввезено 46,8 тыс. легковых автомобилей — на 35% больше по сравнению с февралем прошлого года, когда объем импорта составил 35 тыс. машин. При этом ввоз новых легковых автомобилей возрастом до трех лет увеличился на 29% и достиг 20,9 тыс. единиц. Импорт автомобилей с пробегом (старше трех лет) вырос еще заметнее — на 40%, до 25,9 тыс. единиц.



Рената Валеева