Исследование: каждый пятый запрос на китайские авто в Татарстане — на Haval

На второй строчке расположился Jetour

Фото: Максим Платонов

Зимой 2025—2026 гг. каждый пятый запрос на новые китайские авто в Татарстане приходился на бренд Haval. Об этом «Реальному времени» сообщили в «Авито Авто».

На долю Haval приходится 20,3%. На второй строчке расположился Jetour (14,2%), за ним следуют Geely (13,4%) и Omoda (9,8%). Пятерку замыкает Changan с 8% запросов.

Чаще всего татарстанцы искали Haval Jolion, Omoda C5, Jetour T1, JAECOO J7 и Jetour T2. В топ‑10 также вошли Jetour Dashing, Geely Monjaro, HAVAL M6, GAC GS8 и OMODA C7.

Средняя цена нового китайского авто в Татарстане по итогам зимнего сезона составила 3,9 млн рублей. При этом ряд моделей за год стал доступнее. Так, средняя цена кроссовера Chery Tiggo 8 Pro Max снизилась на 11% — до 3,4 млн рублей, Haval M6 подешевел на 8% (2,1 млн), Voyah Free — на 7% (6,7 млн).

— По итогам зимы мы видим, что китайские автомобили сохраняют сильные позиции на рынке новых машин и занимают заметную долю пользовательского интереса. При этом внутри сегмента особенно выделяются внедорожники и кроссоверы, на которые приходится 9 из 10 предложений на «Авито Авто» в целом по России. Именно такие модели сегодня в наибольшей степени отвечают запросу аудитории, которая выбирает комфорт, практичность и универсальность, — прокомментировал данные руководитель продаж направления «Новые авто» Артем Хомутинников.

Напомним, в феврале 2026 года на вторичном рынке России перепродано почти 412 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Это на 3,7% больше, чем в феврале прошлого года.



Рената Валеева