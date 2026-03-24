В Татарстане камеры стали фиксировать использование телефонов за рулем

С начала марта водителям выписали более 800 штрафов за такое нарушение

В Татарстане с марта камеры фотовидеофиксации стали фиксировать использование телефона водителем за рулем.

Как сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Татарстана, система анализирует изображение в режиме реального времени и фиксирует случаи, когда водитель держит телефон в руке во время движения. Причем с начала первого весеннего месяца камеры выявили больше 800 подобных нарушений, а нарушителям выписали штраф в размере 1,5 тыс. рублей.

— Использование телефона за рулем — это не только нарушение требований ПДД, но и один из основных факторов совершения ДТП, в том числе со смертельным исходом, — говорится в сообщении.

Напомним, что, согласно ПДД, использовать телефон во время вождения автомобилем можно только без использования рук. Например, разрешается установить мобильное устройство на специальный магнит, разместив его на панели машины.

Никита Егоров