Назван топ запчастей, которые чаще покупают автовладельцы из Казани

В Казани 8 из 10 жителей хотя бы раз покупали детали на платформах объявлений. Из них 70% чаще берут именно новые запчасти, а 15% предпочитают детали «с пробегом». Таковы результаты исследования «Авито».

— Покупают автозапчасти опрошенные в основном в традиционных магазинах. В автосервисах и у официальных дилеров детали чаще всего берут 23% опрошенных — в основном это молодежь 18—24 лет (27%), — говорится в сообщении.

Однако доля онлайна продолжает расти: 44% опрошенных покупают запчасти для авто удаленно. Так, 26% в первую очередь выбирают запчасти на интернет-площадках и платформах объявлений — так тоже чаще поступают зумеры, а к профильным интернет-магазинам обращаются 18% респондентов.

Выбирая, где купить ту или иную запчасть, большинство опирается на стоимость товара (49%). Также среди важных факторов — оригинальность детали (43%) и наличие гарантии (34%). Еще пользователи нередко обращают внимание на репутацию и отзывы продавцов (25%), а также возможность возврата запчасти (22%). Молодежь 18—24 лет чаще указывала такие факторы, как ассортимент (26%) и скорость доставки (21%).

При этом 7 из 10 опрошенных признались, что хотя бы раз сталкивались с проблемами при покупке запчастей. Так, 24% получали поддельную деталь под видом оригинальной, 15% сталкивались с отказом в возврате или обмене запчасти, а 14% — со скрытыми доплатами. Также у 14% повреждался товар в доставке. Среди других жалоб — несоответствие запчасти автомобилю, отсутствие гарантии и долгая доставка.

Среди запчастей и расходников жители Казани чаще всего покупают масла и технические жидкости (52%), другие материалы, такие как фильтры и свечи зажигания (49%), шины и диски (31%). Также в пятерке лидеров — колодки и другие элементы тормозной системы (30%) и детали подвески (24%).

Тратят на запчасти и расходники жители Казани в среднем 38 тыс. рублей в год. Примечательно, что у молодежи 18—24 лет обычно уходит почти на 20% больше. 27% опрошенных укладываются в 10 тыс. рублей,19% — в сумму от 10 тыс. до 25 тыс. Еще 29% тратят 25—50 тыс. рублей в год, а 25% — больше этих сумм.

Никита Егоров