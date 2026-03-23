В Госдуме приняли закон, ограничивающий число штрафов за езду без полиса ОСАГО

Фото: Артем Дергунов

Госдума приняла закон, ограничивающий частоту выписывания штрафов за езду без полиса ОСАГО. Теперь взыскание может быть наложено только один раз в сутки, независимо от способа фиксации нарушения.

Размер штрафа при первичном нарушении остается на уровне 800 рублей, а при повторном нарушении в течение установленного законом периода сумма возрастает до 3—5 тыс. рублей.

Изначально в рамках обсуждения поправок предполагалось, что новое правило будет действовать исключительно в отношении нарушений, фиксируемых автоматическими камерами фото‑ и видеофиксации. Однако в финальную версию законопроекта эта оговорка не вошла — норма распространяется на все случаи выявления отсутствия полиса, в том числе при проверке документов сотрудниками ГИБДД.

Закон вступит в силу в день официального опубликования.

В 2025 году средняя стоимость ОСАГО в Казани снизилась до 7,2 тыс. рублей. Годом ранее она составляла 7,9 тыс. рублей.

Рената Валеева