В Госдуме приняли закон, ограничивающий число штрафов за езду без полиса ОСАГО
Размер штрафа при первичном нарушении остается на уровне 800 рублей
Госдума приняла закон, ограничивающий частоту выписывания штрафов за езду без полиса ОСАГО. Теперь взыскание может быть наложено только один раз в сутки, независимо от способа фиксации нарушения.
Размер штрафа при первичном нарушении остается на уровне 800 рублей, а при повторном нарушении в течение установленного законом периода сумма возрастает до 3—5 тыс. рублей.
Изначально в рамках обсуждения поправок предполагалось, что новое правило будет действовать исключительно в отношении нарушений, фиксируемых автоматическими камерами фото‑ и видеофиксации. Однако в финальную версию законопроекта эта оговорка не вошла — норма распространяется на все случаи выявления отсутствия полиса, в том числе при проверке документов сотрудниками ГИБДД.
Закон вступит в силу в день официального опубликования.
В 2025 году средняя стоимость ОСАГО в Казани снизилась до 7,2 тыс. рублей. Годом ранее она составляла 7,9 тыс. рублей.
