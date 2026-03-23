Названы самые популярные б/у машины люксовых брендов у жителей ПФО

В целом по России зимой 2026 самым дорогим предложением стал Rolls-Royce Cullinan

Фото: Дарья Пинегина

В топ самых популярных машин люксовых брендов на вторичке у жителей Приволжского федерального округа зимой 2025—2026 годов попали Bentley (доля в общем интересе 50,8%), Lamborghini (30,5%), Maybach (9,2%) и Rolls-Royce (8,8%). Таковы результаты исследования «Авито».

В топ-10 моделей попали Bentley Continental GT (35,2%), Lamborghini Huracan (13,5%), Bentley Continental Flying Spur (10,7%), Maybach 57 (9,2%) и Lamborghini Urus (8,9%). За ними следуют Lamborghini Aventador (8,1%), Rolls-Royce Ghost (4,1%), Rolls-Royce Phantom (3,1%), Bentley Bentayga (2,3%) и Bentley Flying Spur (1,6%).

Отмечается, что в среднем такие машины стоят почти 14,5 млн рублей. Самыми дорогостоящими марками в зимний сезон стали Lamborghini (29 млн), Rolls-Royce (18,5 млн) и Ferrari (16 млн).

— Относительно прошлой зимы спрос на некоторые модели люксовых брендов среди жителей Приволжского федерального округа стал выше. Среди таких автомобилей — Rolls-Royce Ghost (в 2,8 раза), Lamborghini Aventador (в 2,7 раза) и Lamborghini Huracan (+56%), — говорится в сообщении.

В целом по России зимой 2026 самым дорогим предложением стал Rolls-Royce Cullinan — его стоимость составила 75 млн рублей. В топ-5 самых дорогих лотов сервиса также вошли Rolls-Royce Phantom 2023 года выпуска (69 млн), Rolls-Royce Spectre 2024-го (56 млн руб.), Ferrari SF90 Stradale 2024 года выпуска (52,7 млн) и Bentley Bentayga 2021-го (48 млн).

Ранее сообщалось, что восстановить «Жигули» обойдется в 2-3 млн рублей, а еще был назван топ ретроавтомобилей, продающихся в России.

Никита Егоров