До 30% водителей переходят на платные дороги в Татарстане

После строительства дублеров часть транспортного потока уходит с бесплатных трасс, снижая нагрузку на дорожную сеть

Фото: Артем Гафаров

Платные автомобильные дороги в Татарстане становятся все более востребованными у водителей. Об этом сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства республики Ранис Файзуллин, пишет ГТРК «Татарстан».

По его словам, после строительства дублеров до 25–30% транспортного потока перераспределяется с альтернативных бесплатных дорог. Это позволяет снизить нагрузку на существующую дорожную сеть.

Файзуллин отметил, что по платной автодороге Алексеевск — Альметьевск в среднем за сутки проезжает от 4,5 тыс. до 5,5 тыс. автомобилей. По итогам прошлого года по ней проехали 1 920 000 транспортных средств.

Более высокая интенсивность движения фиксируется на Вознесенском тракте. По данным заместителя министра, в среднем за сутки по этой дороге проходит от 10 тыс. до 15 тыс. автомобилей, а среднегодовой показатель составил около 5 млн транспортных средств.

Ариана Ранцева