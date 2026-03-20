Исследование: каждый третий казанец сталкивается с проблемами после автосервиса

Три четверти казанцев сталкивались с некачественными услугами СТО. Из них 26% часто попадали к плохим исполнителям, 3% — периодически, а 16% — редко. Об этом «Реальному времени» сообщили аналитики «Ренессанс Страхования» и FIT SERVICE.

Самой частой проблемой оказалось повторное появление причины обращения в автосервис — о таком опыте заявили 30% опрошенных. В топ‑5 проблем также вошли отсутствие прозрачных процессов и долгий ремонт (по 25%), а также грубый персонал (16%). Реже всего респонденты сталкивались с отсутствием гарантий от автосервиса (6%) и с изменением согласованной цены после ремонта (9%).

Крупные суммы из-за них тратили жители Казани (19%), Новосибирска (20%) и Екатеринбурга (25%).

Более трети (38%) опрошенных ищут СТО по формату и обслуживаются только у официальных дилеров или крупнейших сетей — это главный критерий выбора места обслуживания авто. Еще 36% ориентируются на рекомендации друзей или знакомых. Каждый четвертый житель Казани выбирает компанию по репутации в интернете (27%) или ценам (25%).

— По мере того как парк автомобилей стареет, цена ошибки при выборе автосервиса растет, — отмечает директор международной сети автосервисов FIT SERVICE Татьяна Овчинникова. — На рынке заметен рост доли так называемых «гаражных» СТО. Там риски для автовладельца выше: возможны некачественные запчасти, отсутствуют понятные гарантии, нет технологии и контроля качества.



В 2025 году расходы россиян на содержание авто выросли почти на 50%. В среднем траты на АЗС, автосервисы и мойки увеличились на 46%, а число операций — на 41% по сравнению с 2024 годом.

Рената Валеева