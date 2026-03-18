В Казани временно ограничат движение по улицам Марджани и Насыри
Ограничения действуют с 18:00 19 марта до 22:00 20 марта в связи с проведением фестивалей «Рамазан Фест» и «Навруз»
В Казани в связи с проведением фестивалей «Рамазан Фест» и «Навруз» будут временно ограничены движение и парковка на нескольких улицах города.
С 18:00 19 марта до 22:00 20 марта ограничено движение по улицам:
- Шигабутдина Марджани (от ул. Татарстан до ул. Фатыха Карима);
- Каюма Насыри (от ул. Татарстан до ул. Зайни Султана).
С 18:00 20 марта до 23:59 21 марта будет закрыта парковка у Международного конноспортивного комплекса «Казань» и участок автомобильной дороги пр. Альберта Камалеева до дома №27р.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».