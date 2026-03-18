В Казани временно ограничат движение по улицам Марджани и Насыри

12:06, 18.03.2026

Ограничения действуют с 18:00 19 марта до 22:00 20 марта в связи с проведением фестивалей «Рамазан Фест» и «Навруз»

Фото: Динар Фатыхов

В Казани в связи с проведением фестивалей «Рамазан Фест» и «Навруз» будут временно ограничены движение и парковка на нескольких улицах города.

С 18:00 19 марта до 22:00 20 марта ограничено движение по улицам:

  • Шигабутдина Марджани (от ул. Татарстан до ул. Фатыха Карима);
  • Каюма Насыри (от ул. Татарстан до ул. Зайни Султана).

С 18:00 20 марта до 23:59 21 марта будет закрыта парковка у Международного конноспортивного комплекса «Казань» и участок автомобильной дороги пр. Альберта Камалеева до дома №27р.

Ариана Ранцева

Авто Татарстан

