В Казани временно ограничат движение по улицам Марджани и Насыри

В Казани в связи с проведением фестивалей «Рамазан Фест» и «Навруз» будут временно ограничены движение и парковка на нескольких улицах города.

С 18:00 19 марта до 22:00 20 марта ограничено движение по улицам:

Шигабутдина Марджани (от ул. Татарстан до ул. Фатыха Карима);

Каюма Насыри (от ул. Татарстан до ул. Зайни Султана).

С 18:00 20 марта до 23:59 21 марта будет закрыта парковка у Международного конноспортивного комплекса «Казань» и участок автомобильной дороги пр. Альберта Камалеева до дома №27р.



Ариана Ранцева