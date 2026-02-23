Минобороны: средства ПВО сбили три БПЛА над Татарстаном

Наибольшее количество беспилотников было сбито над Белгородской и Саратовской областями

Российские средства ПВО в течение ночи с 22 на 23 февраля уничтожили три беспилотных летательных аппарата над территорией Татарстана. Об этом сообщили в Минобороны.

Согласно заявлению ведомства, всего за прошедшие сутки было перехвачено и уничтожено 152 украинских БПЛА самолетного типа над различными регионами страны. Наибольшее количество беспилотников было сбито над Белгородской (65 БПЛА) и Саратовской (35 БПЛА) областями.

В Минобороны также сообщили о перехвате БПЛА над территорией Крыма (16), Воронежской (8), Ростовской (8), Краснодарского края (4), акваторией Азовского моря (4), Волгоградской (3), Курской (2), Липецкой (2), Тульской (1) и Тверской (1) областями.

Ранее сообщалось, что в Альметьевском районе Татарстана средствами ПВО были нейтрализованы беспилотники. Падение обломков привело к возгоранию на территории промзоны. Информация о пострадавших и масштабах ущерба уточняется.

Рената Валеева