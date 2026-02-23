В небе над Альметьевском уничтожены БПЛА — произошло возгорание в промзоне
Над городом отменили угрозу атаки беспилотников
В Альметьевском районе Татарстана средствами ПВО нейтрализованы беспилотники. Как сообщили в администрации города, падение обломков привело к возгоранию на территории промзоны.
— На месте происшествия задействованы экстренные службы. Пострадавших нет. Ведется работа по ликвидации последствий, — говорится в сообщении.
На данный момент угроза атаки БПЛА непосредственно на Альметьевск отменена, однако в целом по Татарстану продолжает действовать режим «Беспилотная опасность».
По данным МЧС, сохраняется риск атак на Нижнекамск и Елабугу. Экстренные службы остаются в состоянии повышенной готовности.
