В небе над Альметьевском уничтожены БПЛА — произошло возгорание в промзоне

08:07, 23.02.2026

Над городом отменили угрозу атаки беспилотников

В Альметьевском районе Татарстана средствами ПВО нейтрализованы беспилотники. Как сообщили в администрации города, падение обломков привело к возгоранию на территории промзоны.

— На месте происшествия задействованы экстренные службы. Пострадавших нет. Ведется работа по ликвидации последствий, — говорится в сообщении.

На данный момент угроза атаки БПЛА непосредственно на Альметьевск отменена, однако в целом по Татарстану продолжает действовать режим «Беспилотная опасность».

скриншот приложения МЧС

По данным МЧС, сохраняется риск атак на Нижнекамск и Елабугу. Экстренные службы остаются в состоянии повышенной готовности.

Рената Валеева

