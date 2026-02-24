В Татарстане пятый день подряд объявлен режим «Беспилотная опасность»

Также временно закрыт аэропорт Казани для приема и выпуска воздушных судов

Фото: скриншот приложения МЧС

На территории Татарстана с 4.22 по московскому времени объявлен режим «Беспилотная опасность». Подобные ограничения в республике вводятся пятый день подряд.

Также временно закрыт аэропорт Казани для приема и выпуска воздушных судов, сообщает Росавиация.

Режим «Беспилотная опасность» объявлялся по Татарстану ежедневно, начиная с 20 февраля.

В ночь на понедельник над территорией республики было сбито три вражеских беспилотника.

Зульфат Шафигуллин