Самолет, летевший из Казани в Дубай, совершил посадку в Баку

Отмечается, что безопасность пассажиров и членов экипажа была полностью обеспечена

Фото: Артем Дергунов

Самолеты авиакомпании Flydubai, летевшие в Дубай из Казани и Москвы, были вынуждены сесть в Баку в связи с ограничениями в региональном воздушном пространстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

— В связи с ограничениями, введенными в региональном воздушном пространстве, капитаны воздушных судов авиакомпании Flydubai, выполнявших рейсы по маршрутам Казань — Дубай и Москва — Дубай, обратились с запросом на посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев в качестве запасного аэродрома, — говорится в сообщении.

Самолет из Казани совершил безопасную посадку в 11:25 по местному времени (10:25 мск). воздушное судно из Москвы приземлилось в 11:43 по местному времени (10:43 мск). Отмечается, что безопасность пассажиров и членов экипажа была полностью обеспечена.

Напомним, Иран и Израиль закрыли свое воздушное пространство. Сегодня Тель-Авив нанес «превентивный удар» по Ирану, позже о начала операции заявил Вашингтон.

Галия Гарифуллина