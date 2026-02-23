Вымогательство у односельчанина и угон с участием ребенка: суд наказал шестерых жителей Татарстана

Злоумышленники приходились друг другу родными и двоюродными братьями

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане шестеро местных жителей признаны виновными в совершении ряда преступлений против собственности, сообщили в СУ СКР по республике.

Следствием и судом установлено, что в 2024 году подсудимые, четверо из которых на момент совершения преступлений были несовершеннолетними, совершили несколько противоправных деяний. Злоумышленники приходились друг другу родными и двоюродными братьями и действовали как совместно, так и раздельно. В их преступный список вошли три эпизода вымогательства, грабеж, мошенничество и угон автомобиля.

Весной группа под надуманным предлогом вымогала у односельчанина денежные средства — общая сумма составила 52 тыс. рублей. Помимо этого, в отношении того же человека был совершен грабеж.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Еще один эпизод произошел вечером 16 июля. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемые встретили на улице 11‑летнего жителя соседнего села и стали требовать у него деньги. Затем они заставили мальчика взять у спавшего отца ключи от автомобиля. Злоумышленники забрали ребенка с собой и поехали кататься. Водитель из числа обвиняемых не справился с управлением — машина опрокинулась в кювет. После аварии участники угона ушли домой, оставив несовершеннолетнего посреди проселочной дороги ночью.

Приговором суда всем шестерым назначено наказание в виде лишения свободы условно на срок от 1 до 3 лет.

Рената Валеева