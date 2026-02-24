В Москве при исполнении служебных обязанностей погиб сотрудник полиции

Расследование ведется по статьям 317 и 222.1 УК РФ

В Москве при исполнении служебных обязанностей погиб сотрудник полиции, еще двое получили ранения и госпитализированы. Об этом сообщает представитель МВД Ирина Волк.

Как сообщили в МВД России, смертельные ранения получил старший лейтенант полиции Денис Братущенко, старший инспектор отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по СВАО ГУ МВД по Москве. Ему было 34 года, в органах он служил с марта 2019 года. У погибшего остались жена и двое несовершеннолетних детей.

Главное следственное управление СК России по г. Москве возбудило уголовное дело по ст. 317 УК РФ и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия. Семье погибшего и раненым сотрудникам окажут помощь.

Ариана Ранцева