Университет Иннополис разработал ИИ-агент и химический сервис по нацпроекту за 676 млн
Об этом на коллегии Минцифры Татарстана сообщил президент Академии наук республики Рифкат Минниханов
Университет Иннополис разработал ИИ-агент и химический сервис по нацпроекту за 676 млн. Об этом на коллегии Минцифры Татарстана сообщил президент Академии наук республики Рифкат Минниханов.
Разработки реализованы в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» нацпроекта «Экономика данных», по которому университет получил грант.
Речь идет о следующих проектах:
- ИИ-агент для автоматизации научных исследований, способный самостоятельно проводить эксперименты и обрабатывать данные.
- Большая мультимодальная модель в химии для предсказания продуктов реакций и анализа масс-спектров.
Напомним, что в Татарстане разработали программу развития технологий ИИ на 5 лет. «В России на ИИ‑инфраструктуру приходится менее $8 млрд, тогда как США вкладывают $459 млрд. Наша программа призвана ликвидировать этот разрыв», — заявил глава Минцифры Илья Начвин.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».