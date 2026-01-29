Университет Иннополис разработал ИИ-агент и химический сервис по нацпроекту за 676 млн

Фото: Артем Дергунов

Об этом на коллегии Минцифры Татарстана сообщил президент Академии наук республики Рифкат Минниханов.

Разработки реализованы в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» нацпроекта «Экономика данных», по которому университет получил грант.

Речь идет о следующих проектах:

ИИ-агент для автоматизации научных исследований, способный самостоятельно проводить эксперименты и обрабатывать данные.



Большая мультимодальная модель в химии для предсказания продуктов реакций и анализа масс-спектров.

Напомним, что в Татарстане разработали программу развития технологий ИИ на 5 лет. «В России на ИИ‑инфраструктуру приходится менее $8 млрд, тогда как США вкладывают $459 млрд. Наша программа призвана ликвидировать этот разрыв», — заявил глава Минцифры Илья Начвин.

Наталья Жирнова