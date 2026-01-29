Новости технологий

OpenAI разрабатывает собственную социальную сеть с биометрической защитой

08:29, 29.01.2026

Разработчики рассматривают возможность применения технологии распознавания лиц Face ID от Apple и системы сканирования радужной оболочки глаза от стартапа World

Фото: Jonathan Kemper on Unsplash

Компания OpenAI приступила к созданию новой социальной платформы. Главной особенностью проекта станет внедрение биометрической системы верификации пользователей для борьбы с ботами.

По информации Forbes, проект находится на начальной стадии разработки. Над созданием соцсети работает небольшая команда — менее 10 специалистов. Основной целью платформы станет создание безопасного пространства, доступного исключительно для реальных пользователей. Разработчики рассматривают возможность применения технологии распознавания лиц Face ID от Apple и системы сканирования радужной оболочки глаза от стартапа World.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Конкурентная среда для новой платформы обещает быть сложной. На рынке уже присутствуют крупные игроки вроде X и TikTok. Однако уникальность проекта заключается в строгой верификации пользователей, что может стать его ключевым преимуществом.

В конце 2025 года количество зарегистрированных пользователей в национальном мессенджере MAX превысило отметку в 80 млн человек, а декабрьский показатель суточного охвата установил новый рекорд, достигнув 51 млн активных пользователей.

