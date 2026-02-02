Татарстанцы сообщают о сбоях в работе онлайн-сервисов

Больше всего жалоб связано с Taxsee Drive и ChatGPT, также фиксируются проблемы с Telegram

Фото: скриншот c сайта Downdetector

Жители Татарстана сообщают о сбоях в работе ряда сервисов. За последний час из региона поступают жалобы на работоспособность онлайн-платформ и приложений.

Наибольшее число сообщений связано с сервисами Taxsee Drive и ChatGPT от OpenAI — на каждый из них приходится по 19% обращений. На сбои в работе сервиса Maxim указали 14% пользователей.

Также зафиксированы жалобы на работу СДЭК — 9% обращений — и Федеральной таможенной службы — 4%. Кроме того, пользователи сообщают о проблемах в работе мессенджера Telegram.



Ранее «Реальное время» писало, что половина всех жалоб на сайте Downdetector направлена на работу «Т-Банка» — 51%.

Ариана Ранцева