В Татарстане разработали программу развития технологий ИИ на 5 лет

«В России на ИИ‑инфраструктуру приходится менее $8 млрд, тогда как США вкладывают $459 млрд. Наша программа призвана ликвидировать этот разрыв», — заявил глава Минцифры Илья Начвин

Фото: Артем Дергунов

В Татарстане по поручению Рустама Минниханова разработали программу развития технологий искусственного интеллекта на ближайшие 5 лет. Об этом сообщил глава Минцифры Татарстана Илья Начвин на итоговой коллегии ведомства.



Ее цель — создать полноценную экосистему в Татарстане. Программа состоит из четырех ключевых направлений — инфраструктура, кадры, прикладные проекты и наука.

— Без вычислительных мощностей развитие ИИ невозможно. Мы пытаемся строить будущее без фундамента: в России на ИИ‑инфраструктуру приходится менее $8 млрд, тогда как США вкладывают $459 млрд, а Китай — $136 млрд. Наша программа призвана ликвидировать этот разрыв, — отметил министр цифрового развития РТ Илья Начвин.

Также в Татарстане завершен первый этап разработки и внедрения полностью отечественной системы видеонаблюдения с функцией распознавания лиц. Проект реализуется Минцифры РТ совместно с республиканским МВД.



Наталья Жирнова