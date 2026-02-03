Китайская компания планирует локализовать производство цифровых панелей в Татарстане
Changchun Cedar Electronics создаст в республике предприятие по интерактивным доскам и электронной продукции на основе COB
Китайская компания Changchun Cedar Electronics Technology планирует локализовать в Татарстане производство цифровых панелей и электронной продукции, сообщает телеграм-канал Международного форума «Ростки: Россия — Китай».
На встрече в Агентстве инвестиционного развития Татарстана представители компании обсудили создание предприятия по производству интерактивных досок для ситуационных центров, умных ламп с регулировкой температуры освещения и другой техники на основе кристаллов.
Оборудование использует технологию COB (Chip on Board), которая ранее не реализовывалась в России. Продукция компании уже более 15 лет представлена на российском рынке, включая предприятия Татарстана. Локализация станет первым опытом такого производства в стране.
