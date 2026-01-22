Большинство казанцев готовы потратить на покупку электроники в январе до 28 тыс. рублей

Важным фактором при принятии решения о покупке становятся выгодные предложения

В январе большинство покупателей электроники в Казани ориентируются на средний ценовой сегмент: сумму от 20 тыс. до 40 тыс. рублей планируют потратить 22% участников опроса, от 40 тыс. до 70 тыс. рублей — 21%, от 5 тыс. до 10 тыс. рублей — 19%. Бюджет от 10 тыс. до 20 тыс. рублей рассматривают 14%, до 5 тыс. рублей — 7%. Более 70 тыс. рублей готовы потратить 2%. В среднем пользователи, планирующие покупку электроники в январе, закладывают бюджет около 27 463 рублей, сообщала пресс-служба сервиса «Авито».

Какой бюджет вы рассматриваете на покупку электроники в январе?

Сумма Доля ответов респондентов % До 5 000 руб. 7% 5 001—10 000 руб. 19% 10 001–20 000 руб. 14% 20 001–40 000 руб. 22% 40 001–70 000 руб. 21% Более 70 000 руб. 2%



Также важным фактором при принятии решения о покупке становятся выгодные предложения от продавцов: скидки и распродажи интересуют 65% покупателей электроники, кэшбэк — 42%, бонусы или подарки — 33%. Рассрочку выбирают 26%, комплекты, включающие гаджет и аксессуары — 20%. Формат трейд-ин с обменом старой техники на новую рассматривают 8% участников опроса.



В январе 2026 года интерес пользователей к электронике сохранился на высоком уровне. Наибольший спрос пришелся на смартфоны — их искали 36% опрошенных. Почти столько же пользователей интересовались бытовой техникой для дома (35%). Наушники и другие аудиоустройства рассматривали 24% участников опроса. Товары для умного дома, включая колонки, лампы и датчики, привлекли внимание 21% респондентов, умные часы и фитнес-браслеты — 21%. Ноутбуки, телевизоры и медиаприставки и планшеты искали по 16% участников опроса. Игровые устройства и аксессуары интересовали 9% респондентов.

— По данным «Авито», оборот смартфонов в 2025 году увеличился на 10% относительно 2024 года. При этом пользователи все чаще рассматривают покупку устройств в ресейле: средняя цена нового смартфона Apple по итогам 2025 года составила 70 000 рублей, тогда как аналогичные модели с рук — около 35 000 рублей. Таким образом, покупка смартфона в ресейле позволяет сэкономить порядка 50% от стоимости нового устройства. В условиях разумного потребления и широкого ассортимента на вторичном рынке россияне все чаще выбирают модели в хорошем состоянии по доступной цене. Этот тренд, вероятно, продолжит усиливаться и в 2026 году», — отметил руководитель по развитию бизнеса телеком и IT в «Авито» Сергей Ногин.

Какие категории электроники вы искали для покупки за последние две недели?



Категория Доля ответов респондентов % Смартфоны 36% Бытовая техника для дома 35% Наушники и аудиоустройства 24% Товары для умного дома (колонки, лампы, датчики) 21% Умные часы и фитнес-браслеты 21% Ноутбуки 16% Телевизоры и медиаприставки 16% Планшеты 16% Игровые устройства и аксессуары 9%



Интерес к покупке электроники в январе чаще всего связан с желанием приобрести новые гаджеты. Более половины участников опроса (53%), которые интересовались этой категорией, назвали основной причиной поиска желание обновить технику. Еще 28% указали на скидки после праздников, 27% — на поломку старой техники, 21% планировали покупку для подарка. 20% интересовались трендовыми новинками, 11% докупали аксессуары к новогодним подаркам.

При поиске и покупке электроники пользователи в большинстве случаев обращаются к площадкам электронной коммерции — об этом рассказали 69% респондентов. Специализированные интернет-магазины электроники посещают 48%, розничные традиционные магазины — 27%, официальные сайты брендов — 20%, магазины в социальных сетях — 14%.

Больше трети респондентов (40%) — узнают о новинках электроники из рекламы на площадках электронной коммерции, например, на «Авито». К рекомендациям друзей, коллег и родственников прислушиваются 31% участников опроса. 29% обращают внимание на ТВ-рекламу, 25% — на рекламу в поисковиках, 21% — на рекламу в социальных сетях. Также пользователи узнают о новых устройствах через рекламу на видеохостингах (14%) и у блогеров (11%).

— Доля площадок электронной коммерции в бюджетах рекламодателей растет. Все больше брендов запускают рекламу в e-commerce, в том числе — на сайтах с объявлениями, например, на «Авито». Такая тенденция связана с несколькими факторами: с концентрацией широкой аудитории с намерением совершить покупку, точными таргетингами и высоким уровнем доверия пользователей к подобным платформам, — добавил директор «Авито Рекламы» Яков Пейсахзон.

Ключевым фактором при выборе электроники остается цена — на нее ориентируются 65% опрошенных. Технические характеристики важны для 63%, отзывы других покупателей — для 41%. Состояние устройства (новое или б/у) учитывают 36% участников опроса, скидки и акции — 35%, бренд — 33%, наличие гарантии — 26%. На совместимость с другими устройствами обращают внимание 19% респондентов, на репутацию бренда — 16%, а на возможность быстрой доставки — 8%.

Что для вас наиболее важно при выборе электроники?



Параметр Доля ответов респондентов % Цена 65% Технические характеристики 63% Отзывы пользователей 41% Состояние устройства (новое/б/у) 36% Скидки и акции 35% Бренд 33% Наличие гарантии 26% Совместимость с другими устройствами 19% Репутация бренда 16% Возможность быстрой доставки 8%

Никита Егоров