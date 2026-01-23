МегаФон подтвердил высокое качество голосовой связи

Лидирующие позиции по качеству голоса и технологии VoLTE подтверждены масштабным независимым тестированием

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон»

МегаФон показал лучшие результаты по качеству голосовой связи в стране. Об этом говорит исследование компании DMTEL, проведенное в 2025 году в 82 городах России. Согласно комплексной оценке, в которую вошли анализ качества звонков на базе современной технологии VoLTE и традиционной голосовой связи, МегаФон занял лидирующую позицию.

Основой исследования стал 10-месячный драйв-тест, во время которого эксперты преодолели 30 тысяч километров в восьми федеральных округах России и совершили около 328 тысяч голосовых соединений длительностью 120 секунд в сети четырех мобильных операторов.

Так, доля успешных попыток соединений по традиционной голосовой связи у МегаФона составила 98,69%, а среднее время установления голосового вызова оказалось на 24% быстрее, чем у ближайшего конкурента. При этом средняя оценка качества речи (Mean Opinion Score, MOS) во время звонка у оператора оказалась наивысшей — 3,92 балла из 5.

На базе технологии VoLTE, позволяющей совершать звонки и одновременно пользоваться мобильным интернетом с одного устройства, средний балл MOS достиг 4,45 из 5. А доля успешных попыток соединения в сети МегаФона составила 99,05%.

Оператор непрерывно обновляет инфраструктуру и внедряет проверенные решения для улучшения качества голосовых сервисов. В течение прошлого года инженеры МегаФона модернизировали на 30% больше базовых станций по всей стране. Кроме того, была существенно обновлена транспортная инфраструктура: теперь волоконно‑оптические линии связи охватывают 89% населенных пунктов, в которых проживают более 10 тысяч человек.

«Голосовая связь остается базовой услугой для миллионов абонентов. МегаФон последовательно развивал возможности сети для общения пользователей, став первым оператором, запустившим VoLTE по всей стране, а после и в международном роуминге. Сейчас мы продолжаем работать над тем, чтобы наши абоненты могли всегда получать качественные услуги мобильной связи», — отметил технический директор МегаФона Алексей Титов.



Реклама. ПАО «МегаФон».