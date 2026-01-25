Цифровой паспорт можно будет использовать в больницах и салонах связи

Правительство запускает новый этап реализации указа президента о цифровом паспорте

Россияне смогут использовать паспорт в электронном виде через портал «Госуслуги» для подтверждения личности в салонах связи и медицинских учреждениях, пишет РИА «Новости».

С 27 февраля начинается четвертый этап реализации мероприятий по выполнению указа президента России Владимира Путина о внедрении цифрового паспорта.

Согласно документу, электронный паспорт можно будет предъявлять операторам связи для получения услуг, а также использовать для подтверждения личности в частных медицинских клиниках. При этом указано, что такая возможность будет доступна при условии, что гражданин ранее был принят на персонифицированный учет в соответствующей медицинской организации.

Возможность применения электронного паспорта для подтверждения личности у россиян появилась в сентябре 2024 года.

Ранее «Реальное время» писало, что пользователи МАХ смогут создать «Цифровой ID» по водительским правам.

Ариана Ранцева