Дуров назвал «безмозглыми» тех, кто верит в безопасность мессенджера WhatsApp*

Фото: Мария Зверева

Основатель Telegram Павел Дуров выступил с критикой безопасности популярного мессенджера WhatsApp*. В сообщении в социальной сети X он заявил о серьезных уязвимостях в системе защиты данных.

По словам Дурова, современные механизмы шифрования в мессенджере содержат множество потенциальных путей для атак. Он подчеркнул, что доверять безопасности мессенджера в текущих условиях нецелесообразно.

— Надо быть безмозглым, чтобы верить в безопасность WhatsApp* в 2026 году, — заявил Дуров.

Напомним, что Telegram может сохранить работу в России за счет сотрудничества с властями, а вот у его конкурента дела обстоят хуже: в последний месяц все чаще появляется информация, что WhatsApp* скоро может полностью перестать работать в России, если не будет выполнять условия российского законодательства. Недавно Роскомнадзор подтвердил отсутствие намерений снимать ранее установленные ограничения на работу мессенджера.

Наталья Жирнова