Азат Кадыров предложил создать в Татарстане Лигу мобильных игр

«Чтобы быть на одной волне с молодежью, надо понимать ее, знать ее интересы», — заявил министр молодежи республики

Фото: Динар Фатыхов

Министр по делам молодежи Татарстана Азат Кадыров выступил с инициативой создания Лиги мобильных игр в республике. Предложение было озвучено на итоговой коллегии ведомства при подведении итогов 2025 года.

— Чтобы быть на одной волне с молодежью, надо понимать ее, знать ее интересы. Сегодня подростки и молодежь увлечены компьютерными и мобильными играми. Поддерживаем проект движения первых по созданию подростковой Лиги мобильных игр, главной идеей которой заключается создание нового канала коммуникации с молодежью, — объяснил Кадыров.

На той же коллегии было предложено создать «Карту молодой семьи» — аналог «Пушкинской карты».

Рената Валеева