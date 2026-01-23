Жители Татарстана в числе регионов, где в новогоднюю ночь активно пользовались домашним интернетом Билайна

Трафик домашнего интернета в новогодние праздники вырос на 14%

Фото: предоставлено пресс-службой билайна

Новый год многие казанцы встретили, пользуясь домашним интернетом. Клиенты Билайна смотрели праздничные шоу и онлайн-фильмы, созванивались с друзьями по видеосвязи, слушали музыку и использовали другие привычные сервисы. В итоге жители Татарстана оказались среди регионов, где в новогоднюю ночь активно скачивали трафик в сети домашнего интернета.*

После встречи Нового года интерес к онлайн-развлечениям сохранялся. На каникулах с 1 по 11 января домашний интернет был одинаково востребован в течение дня. Трафик начинал снижаться только после 23:00. Активность пользователей становилась минимальной с 2 до 3 часов ночи. С 4 утра трафик снова нарастал.

Всего клиенты Билайна со всей страны скачали в праздничные выходные почти 4 миллиона ГБ. Это на 14% больше, чем за аналогичный период в декабре прошлого года.

Благодаря постоянной модернизации инфраструктуры Билайна, пользователям доступно качественное покрытие домашнего интернета как в будни, так и в праздники, когда онлайн-сервисы помогают сделать семейные и дружеские встречи еще теплее.

В прошлом году Билайн провел масштабную модернизацию сети широкополосного доступа (ШПД). В результате более 1,1 миллиона клиентов из разных регионов получили еще более надежные домашний интернет и цифровое ТВ. Это позволяет клиентам смотреть полюбившиеся фильмы онлайн, слушать музыку через интернет или искать рецепты для уютных домашних посиделок с родными и друзьями.



Реклама. ПАО «ВымпелКом».