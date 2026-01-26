Татарстан утвердил стратегию цифровой трансформации до 2028 года

Республика готовится к полной цифровизации ключевых государственных сервисов и социальных услуг

Фото: Дмитрий Зайцев

Правительство Татарстана приняло документ, определяющий ключевые показатели развития цифровой инфраструктуры региона на ближайшие годы. Документ устанавливает целевые индикаторы работы Министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи.

В сфере развития телекоммуникаций особое внимание уделяется обеспечению доступа домохозяйств к высокоскоростному интернету. Планируется достичь показателя 98,3% с учетом использования спутниковой и мобильной связи, а также развития магистральной инфраструктуры.

Важным направлением становится расширение доступности электронных госуслуг. Показатель демонстрирует устойчивый рост: с 107,9% до 116% относительно аналогичного периода прошлого года. При этом все массовые социально значимые услуги должны быть доступны онлайн на 100%.

Значительный прогресс ожидается в повышении «цифровой зрелости» ключевых отраслей. В сферах государственного и муниципального управления, здравоохранения и образования планируется достичь показателя в 76%.

Оптимизация контрольно-надзорной деятельности будет осуществляться через внедрение дистанционных методов проверок, доля которых должна составить 20% от общего числа.

Важным социальным аспектом является обеспечение доступа жителей всех муниципальных образований к системе досудебного обжалования. Этот показатель должен быть достигнут на уровне 100%.

Документ также предусматривает контроль над финансовым состоянием подведомственных предприятий. Планируется снижение доли убыточных организаций с 33% до 32% при текущем уровне 16,36%.

Реализация поставленных задач позволит ускорить цифровую трансформацию региона и повысить качество государственных услуг для жителей Татарстана.

Ранее «Реальное время» сообщало, что технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» опубликовал конкурсную документацию на проведение редукциона по отбору исполнителя услуг по фильтрации внешнего трафика для защиты от DDoS-атак из сети интернет. Начальная максимальная цена договора составила 21 502 056 рублей.

Дмитрий Зайцев