В Татарстане объявлен режим беспилотной опасности — МЧС
На территории Республики Татарстан объявлен режим беспилотной опасности. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.
Ограничения действуют с 03.08 часов по московскому времени.
Режим «Беспилотная опасность» вводится в республике второй день подряд. В субботу также объявлялся режим ракетной опасности.
