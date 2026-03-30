05:38 МСК
В Альметьевске объявлена угроза атаки БПЛА

05:11, 30.03.2026

МЧС просит жителей проследовать в укрытия в целях безопасности.

Фото: скриншот приложения МЧС

В Альметьевске объявлена угроза атаки БПЛА, сообщается в официальном приложении МЧС.

Жителей города призвали проследовать в укрытия в целях безопасности.

На остальной территории Республики Татарстан сохраняется активным режим беспилотной опасности с 03.08 по мск. В аэропортах Казани и Бугульмы объявлен план «Ковер», прием и выпуск воздушных судов в этих аэрогаванях ограничен.

Зульфат Шафигуллин

