В Альметьевске объявлена угроза атаки БПЛА
В Альметьевске объявлена угроза атаки БПЛА, сообщается в официальном приложении МЧС.
Жителей города призвали проследовать в укрытия в целях безопасности.
На остальной территории Республики Татарстан сохраняется активным режим беспилотной опасности с 03.08 по мск. В аэропортах Казани и Бугульмы объявлен план «Ковер», прием и выпуск воздушных судов в этих аэрогаванях ограничен.
