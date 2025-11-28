Эксперты назвали ключевые тренды банковских программ лояльности в 2026 году

По прогнозам ВТБ, за 2025 год кредитные организации начислят клиентам от 450 до 500 млрд рублей кешбэка

Член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер в преддверии 16-го Инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» рассказал о трех трендах, которые станут ключевыми в программах лояльности в 2026 году:

Персонализация — банки активно внедряют модели машинного обучения, которые анализируют широкий спектр данных клиента: его транзакционную активность, финансовые привычки и периодичность трат. Эти данные позволяют оперативно подбирать наиболее релевантные категории и размер кешбэка.

Управление эффективностью — на смену универсальным категориям и одинаковым процентам кешбэка приходят предложения, основанные на оценке общей доходности клиента для банка. Если клиент активно пользуется продуктами банка — получает зарплату, копит, инвестирует или оформляет кредитные продукты, — он может рассчитывать на дополнительные категории и повышенный кешбэк.

Геймификация — игроки рынка будут использовать игровые механики для удержания наиболее лояльных клиентов и предлагать не только категории кешбэка, но и специальные предложения от партнеров.

По прогнозам банка, за 2025 год кредитные организации начислят клиентам от 450 до 500 млрд рублей кешбэка. В следующем году тренд рынка изменится — банки усилят роль персонализации, эффективности и геймификации.

— Клиентские предпочтения меняются — пользователи программ лояльности ждут не просто кешбэк, а индивидуальный подход и новые предложения. Сегодня выигрывает тот банк, который умеет быть на шаг впереди, понимать мотивы клиента и действовать точечно. Персонализация становится стратегией долгосрочных отношений — именно она задаст направление развития лояльности в следующем году, — отметил Дмитрий Брейтенбихер.