Чистая прибыль ВТБ по МСФО за 10 месяцев выросла на 0,6%, до 407,2 млрд рублей

Банк подтвердил прогноз по годовой прибыли в размере не менее 500 млрд рублей

За 10 месяцев 2025 года ВТБ заработал 407,2 млрд рублей, что на 0,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

— С учетом ожидаемого к концу года выделения заблокированных активов мы подтверждаем прогноз по годовой прибыли в размере не менее 500 млрд рублей, — заявил он.

По словам топ-менеджера, росту прибыли способствовал «приличный объем транзакционных и инвестиционных комиссий».

Банк продолжил «кредитный маневр»: кредиты юридическим лицам выросли на 3,5%, физическим лицам — сократились на 5,6%, до 7,4 трлн рублей. Нормативы достаточности капитала банка остаются выше регуляторных минимумов.