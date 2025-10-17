Черный ход на криптобиржу: как понятой «посадил» безопасника «Рубина» и опера БЭП
В Казани возбудили дело о краже цифровой валюты в ходе обыска — сначала обвиняли полицейских, теперь — «свидетеля»
Накануне из СИЗО-2 Казани отпустили бывшего и действующего оперативников УЭБиПК МВД Татарстана. Их закрывали по подозрению в уводе криптоактивов почти на 5 млн рублей у одного из задержанных по делу «отмывочной» площадки Trust2Pay. Однако попытка отследить путь цифровой валюты привела следователей к человеку, который поприсутствовал на обыске в качестве понятого. За ним пришли на этой неделе, после чего он решил написать явку с повинной, что крипту украл сам и попытался переложить вину на полицейских. В итоге сегодня раскаявшегося отправили под стражу, сообщает из суда журналист «Реального времени».
Крипту украли после задержания
Это преступление оставалось в тайне полгода. Пока у одного из попавших под домашний арест по делу «отмывочной» площадки не кончились средства. «Он передал отцу коды доступа к своему аккаунту на криптобирже Bybit, сказал, что там лежат 46 тысяч 668 USDT — нужно вывести и обналичить», — поделился с «Реальным временем» один из знакомых с ходом следствия. С его слов, отец по инструкции сына зашел с его паролями на виртуальную биржу и обнаружил — криптокошелек пуст.
Цифровые деньги вывели 17 декабря 2024 года — в день задержания владельца аккаунта. Тогда рублевый эквивалент криптоактивов составлял 4,8 млн рублей, именно он и фигурирует в качестве ущерба в деле о краже.
В тот день по делу о неправомерном обороте средств платежей сотрудники МВД Татарстана при поддержке коллег из Москвы провели 56 обысков в офисах и жилищах предполагаемых фигурантов, где изъяли 299 смартфонов, 880 сим-карт и почти четыре десятка компьютеров, более 800 банковских карт, включая те, через которые проводили деньги, похищенные с помощью телефонного мошенничества.
По версии следователей и оперативников полиции, площадка Trust2Pay не просто покупала и продавала цифровые активы, а занималась обналичиванием преступных доходов, прокручивая десятки миллионов долларов, включая прибыль от незаконного игорного бизнеса, торговли наркотиками и телефонных мошенничеств.
В оборот силовиков попали порядка 40 человек, шести предполагаемым организаторам по ходатайству ГСУ МВД Татарстана Казанский суд избрал домашний арест. В их числе был и тот самый владелец криптокошелька, опустевшего в день задержания. Это Руфат Шарафетдинов. Его имя прозвучало сегодня при избрании меры пресечения в Ново-Савиновском суде Казани.
Статус потерпевшего Руфат получил месяц назад. Хотя к силовикам его отец обратился значительно раньше.
Обыск в новом здании БЭП и арест до 16 октября
Информацию фигуранта дела об отмыве чужих доходов проверяли в ФСБ и СК. В итоге тот получил статус потерпевшего от кражи. А 16 сентября — через девять месяцев после спецоперации МВД — обыски прошли уже в новом офисе экономической полиции Татарстана на Большой Красной. По данным «Реального времени», оттуда на допрос в Следком в сопровождении сотрудников регионального УФСБ доставили несколько человек.
Одного из них задержали по подозрению в причастности — это был оперуполномоченный Ренат Салихов. Еще через день статус подозреваемого получил и его бывший коллега Руслан Юнусов, который тоже принимал участие в тех обысках, но успел уволиться из МВД и устроиться в службу безопасности ФК «Рубин».
18 и 20 сентября обоих задержанных в СИЗО отправил Ново-Савиновский райсуд Казани, куда с ходатайствами о крайней мере пресечения обратилась следователь 3-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ Ирина Брутян.
По версии СК и ФСБ, 17 декабря 2024 года оба подозреваемых в ходе проведения обысков воспользовались доступом к одному из изъятых мобильных телефонов с целью личной наживы и похитили те самые 46,7 тысяч USDT, рублевый эквивалент которых на указанную дату составлял 4 млн 856 тысяч рублей.
Вину бывший и действующий сотрудники полиции отрицали. На апелляции в Верховном суде Татарстана Руслан Юнусов заявлял — от следствия не скрывался, пришел в СК по первому звонку.
«Считаю, мера пресечения слишком суровая. Я полностью готов содействовать. Давления на свидетелей оказать не мог, я уже полгода не работаю [в МВД] и отношения с бывшими коллегами не поддерживаю», — говорил он по видеосвязи из СИЗО.
Адвокат обвиняемого Дмитрий Усков в своей жалобе указал — в основу решения положена лишь тяжесть инкриминируемого преступления. «Единственным доказательством, так называемой причастности, являются показания свидетеля, которые противоречивы и требуют дополнительной проверки», — отметил он на заседании апелляционной инстанции.
На отсутствие объективных доказательств причастности указывал и адвокат Александр Халилов, пытавшийся добиться освобождения из-под стражи Рената Салихова. Однако апелляционная коллегия Верховного суда РТ, изучив материалы и представленные доказательства, сочла решения об аресте законными.
Как понятой топил полицейских
Под стражей арестованные должны были находиться минимум до 16 октября. Однако 16 сентября оба были освобождены из СИЗО-2 Казани. Об этом «Реальному времени» сообщил адвокат Александр Халилов, отметив, что документы об отмене меры пресечения поступили от следствия в изолятор еще в 16:30, а на свободу Ренат Салихов вышел спустя три часа. Защитник добавил — Руслан Юнусов тоже отправился ночевать домой.
При этом еще вчера за обоими фигурантами сохранялся статус обвиняемых в краже, однако уже сегодня в СК им сообщили — претензии в хищениях с них будут сняты, они стали жертвами оговора и в будущем получат статус потерпевших в деле о даче заведомо ложных показаний (ст. 307 УК РФ).
«Мы сами в шоке, что нас услышали и разобрались! В практике не могу вспомнить таких случаев. На очной ставке этот понятой вел себя очень развязно», — комментирует ситуацию адвокат Дмитрий Усков, отмечая, что порой невиновность приходится доказывать годами...
Как отмечает один из источников «Реального времени», первоначальное обвинение в адрес силовиков опиралось на показания свидетеля обыска, который привлекался в качестве понятого. Участником оперативных и следственных действий понятой не является, его задача — присутствовать при них, тщательно наблюдать и позднее подтвердить в протоколе то, что происходило на его глазах. Согласно УПК РФ, на каждом следственном действии понятых должно быть двое, альтернативой их присутствию может служить видеофиксация.
Наш понятой на обыске статистом не был. 24-летний мужчина, подрабатывающий частным извозом, поведал сотрудникам СК и ФСБ, что опера экономической полиции передали ему телефон одного из задержанных и попросили посмотреть — нет ли в памяти интересных для следствия данных, а когда узнали о счете на криптобирже, якобы указали кошелек для их вывода. Парень был настолько убедителен и так охотно делился деталями случившегося, что опытные следователи и чекисты ему поверили. Хотя и обратили внимание на одну странность — сам понятой ориентировался в мире оборота крипты как рыба в воде, тогда как подозреваемые силовики не понимали ключевых терминов.
Первоначально Артем Леонтьев получил в деле статус свидетеля. С его слов, взламывать мобильник не пришлось — владелец поделился кодом доступа. Однако коды к электронному кошельку тот не давал. Если зайти на криптокошелек можно было простым нажатием кнопки, то для перевода крипты требовалось пройти трехфакторную идентификацию — по СМС, коду в электронной почте и аккаунту в Google.
Однако понятой покопался в памяти и обнаружил резервные копии в заметках, с помощью которых получил доступ к электронной почте владельца, а затем и возможность распоряжаться его счетом на Bybit.
«Хотел бы возместить ущерб»: «свидетель» прибыл на суд в наручниках
В СК для работы по этому делу была создана целая следственная группа. К делу подошли серьезно. Ранее не сталкивавшиеся с такой категорией дел следователи смогли досконально вникнуть в принципы работы с цифровыми активами. Кроме того, пытались установить, как фигуранты дела распорядились цифровыми активами — искали следы крупных покупок, но их не было. Пробивали владельцев криптокошельков. При этом Салихов и Юнусов твердо стояли на своем — ничего не похищали и указаний о краже понятому не давали.
Как уверяет один из источников, разобраться в ситуации силовикам удалось при помощи профессиональных участников рынка купли-продажи криптовалюты. Методичный поиск и профессиональное упорство помогли найти тех, к кому человек, получивший доступ к чужой крипте, обращался с вопросами насчет ее реализации. Продавцом крупной партии оказался тот самый понятой, которого двое покупателей опознали среди статистов. Результаты процедуры опознания сегодня озвучивались на заседании Ново-Савиновского суда Казани, на которое тот самый загадочный свидетель прибыл в наручниках и в сопровождении двух оперативников ФСБ.
Суду 24-летний Артем Леонтьев представился самозанятым, уроженцем Магнитогорска Челябинской области, без жены и детей. В Казани он живет уже шесть лет — на квартире отца, подрабатывает в такси. При этом, как выяснилось, официальной регистрации в Татарстане и столице республики не имеет, что и стало одним из оснований для ходатайства о его заключении под стражу.
На заседании выяснилось — задержали «свидетеля» 15 октября. Под грузом подозрений настаивать на своей версии об «оборотнях в погонах», которые воспользовались его наивностью и желанием помочь следствию, Леонтьев не стал. Более того — написал явку с повинной.
Две ночи таксист провел в полицейском изоляторе. Сегодня в суде следователь Ирина Брутян настаивала на крайней мере пресечения для этого обвиняемого в краже в особо крупном размере и даче заведомо ложных показаний. «Официально нигде не трудоустроен, семьей и детьми не обременен, регистрации не имеет», — сообщила она, отметив, что в случае более мягкой меры пресечения фигурант может скрыться либо воздействовать на свидетелей, среди которых не только полицейские.
Судья Максим Храмов уточнил — есть ли в деле другие подозреваемые? «На данный момент обвиняемые у нас имеются, но в последующем в отношении них дело будет прекращено», — пояснила Ирина Брутян.
Ходатайство 3-го отдела Следкома по РТ поддержала старший помощник прокурора Ново— Савиновского района Евгения Апполонова: «Избрание иной, более мягкой меры пресечения невозможно по данному делу. Следователем представлены материалы, подтверждающие причастность к преступлению против правосудия».
— Я хотел бы полностью возместить ущерб потерпевшим и принести личные извинения. Хотелось бы подписку о невыезде, — выступил сам Артем Леонтьев.
Его адвокат Руслан Султанов также просил ограничиться подпиской либо домашним арестом по адресу квартиры отца — «не приобщать парня с молодого возраста к криминальной среде. По словам защитника, после преступления его клиент выезжал далеко за пределы РФ (по данным «Реального времени», речь об одной из азиатских стран) и возвращался. То есть намерений скрываться не имел.
«Глупо предполагать, что он желает оказать давление на свидетелей и на тех же фигурантов дела, тем более он написал явку с повинной. Работает в такси, и его заработок позволяет возместить ущерб», — сообщил Султанов.
В перерыве заседания обвиняемый сообщил «Реальному времени», что сейчас сожалеет о том, что сделал. Ново-Савиновский суд Казани отправил его под арест. А освобожденные из СИЗО в ближайшее время смогут вернуться — один к службе в экономической полиции, другой на работу в ФК «Рубин».
