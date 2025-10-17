Черный ход на криптобиржу: как понятой «посадил» безопасника «Рубина» и опера БЭП

В Казани возбудили дело о краже цифровой валюты в ходе обыска — сначала обвиняли полицейских, теперь — «свидетеля»

Фото: Артем Дергунов

Накануне из СИЗО-2 Казани отпустили бывшего и действующего оперативников УЭБиПК МВД Татарстана. Их закрывали по подозрению в уводе криптоактивов почти на 5 млн рублей у одного из задержанных по делу «отмывочной» площадки Trust2Pay. Однако попытка отследить путь цифровой валюты привела следователей к человеку, который поприсутствовал на обыске в качестве понятого. За ним пришли на этой неделе, после чего он решил написать явку с повинной, что крипту украл сам и попытался переложить вину на полицейских. В итоге сегодня раскаявшегося отправили под стражу, сообщает из суда журналист «Реального времени».

Крипту украли после задержания

Это преступление оставалось в тайне полгода. Пока у одного из попавших под домашний арест по делу «отмывочной» площадки не кончились средства. «Он передал отцу коды доступа к своему аккаунту на криптобирже Bybit, сказал, что там лежат 46 тысяч 668 USDT — нужно вывести и обналичить», — поделился с «Реальным временем» один из знакомых с ходом следствия. С его слов, отец по инструкции сына зашел с его паролями на виртуальную биржу и обнаружил — криптокошелек пуст.

Цифровые деньги вывели 17 декабря 2024 года — в день задержания владельца аккаунта. Тогда рублевый эквивалент криптоактивов составлял 4,8 млн рублей, именно он и фигурирует в качестве ущерба в деле о краже.

В тот день по делу о неправомерном обороте средств платежей сотрудники МВД Татарстана при поддержке коллег из Москвы провели 56 обысков в офисах и жилищах предполагаемых фигурантов, где изъяли 299 смартфонов, 880 сим-карт и почти четыре десятка компьютеров, более 800 банковских карт, включая те, через которые проводили деньги, похищенные с помощью телефонного мошенничества.

Задержанный МВД по делу об отмывании денег стал потерпевшим в деле СК. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

По версии следователей и оперативников полиции, площадка Trust2Pay не просто покупала и продавала цифровые активы, а занималась обналичиванием преступных доходов, прокручивая десятки миллионов долларов, включая прибыль от незаконного игорного бизнеса, торговли наркотиками и телефонных мошенничеств.

В оборот силовиков попали порядка 40 человек, шести предполагаемым организаторам по ходатайству ГСУ МВД Татарстана Казанский суд избрал домашний арест. В их числе был и тот самый владелец криптокошелька, опустевшего в день задержания. Это Руфат Шарафетдинов. Его имя прозвучало сегодня при избрании меры пресечения в Ново-Савиновском суде Казани.

Статус потерпевшего Руфат получил месяц назад. Хотя к силовикам его отец обратился значительно раньше.

Обыск в новом здании БЭП и арест до 16 октября

Информацию фигуранта дела об отмыве чужих доходов проверяли в ФСБ и СК. В итоге тот получил статус потерпевшего от кражи. А 16 сентября — через девять месяцев после спецоперации МВД — обыски прошли уже в новом офисе экономической полиции Татарстана на Большой Красной. По данным «Реального времени», оттуда на допрос в Следком в сопровождении сотрудников регионального УФСБ доставили несколько человек.

Одного из них задержали по подозрению в причастности — это был оперуполномоченный Ренат Салихов. Еще через день статус подозреваемого получил и его бывший коллега Руслан Юнусов, который тоже принимал участие в тех обысках, но успел уволиться из МВД и устроиться в службу безопасности ФК «Рубин».

Старт расследования сопровождался обыском в новом офисе экономической полиции Татарстана. портал tatarstan.ru

18 и 20 сентября обоих задержанных в СИЗО отправил Ново-Савиновский райсуд Казани, куда с ходатайствами о крайней мере пресечения обратилась следователь 3-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ Ирина Брутян.

По версии СК и ФСБ, 17 декабря 2024 года оба подозреваемых в ходе проведения обысков воспользовались доступом к одному из изъятых мобильных телефонов с целью личной наживы и похитили те самые 46,7 тысяч USDT, рублевый эквивалент которых на указанную дату составлял 4 млн 856 тысяч рублей.

Вину бывший и действующий сотрудники полиции отрицали. На апелляции в Верховном суде Татарстана Руслан Юнусов заявлял — от следствия не скрывался, пришел в СК по первому звонку.

В Верховном суде РТ Руслан Юнусов (справа) просил о домашнем аресте. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

«Считаю, мера пресечения слишком суровая. Я полностью готов содействовать. Давления на свидетелей оказать не мог, я уже полгода не работаю [в МВД] и отношения с бывшими коллегами не поддерживаю», — говорил он по видеосвязи из СИЗО.

Адвокат обвиняемого Дмитрий Усков в своей жалобе указал — в основу решения положена лишь тяжесть инкриминируемого преступления. «Единственным доказательством, так называемой причастности, являются показания свидетеля, которые противоречивы и требуют дополнительной проверки», — отметил он на заседании апелляционной инстанции.

Верховный суд Татарстана признал аресты бывшего и действующего полицейских законными. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

На отсутствие объективных доказательств причастности указывал и адвокат Александр Халилов, пытавшийся добиться освобождения из-под стражи Рената Салихова. Однако апелляционная коллегия Верховного суда РТ, изучив материалы и представленные доказательства, сочла решения об аресте законными.

Как понятой топил полицейских

Под стражей арестованные должны были находиться минимум до 16 октября. Однако 16 сентября оба были освобождены из СИЗО-2 Казани. Об этом «Реальному времени» сообщил адвокат Александр Халилов, отметив, что документы об отмене меры пресечения поступили от следствия в изолятор еще в 16:30, а на свободу Ренат Салихов вышел спустя три часа. Защитник добавил — Руслан Юнусов тоже отправился ночевать домой.



Адвокат Дмитрий Усков отметил — до освобождения его клиента дело дошло потому, что следователи действительно разбирались, что же случилось. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

При этом еще вчера за обоими фигурантами сохранялся статус обвиняемых в краже, однако уже сегодня в СК им сообщили — претензии в хищениях с них будут сняты, они стали жертвами оговора и в будущем получат статус потерпевших в деле о даче заведомо ложных показаний (ст. 307 УК РФ).

«Мы сами в шоке, что нас услышали и разобрались! В практике не могу вспомнить таких случаев. На очной ставке этот понятой вел себя очень развязно», — комментирует ситуацию адвокат Дмитрий Усков, отмечая, что порой невиновность приходится доказывать годами...

Как отмечает один из источников «Реального времени», первоначальное обвинение в адрес силовиков опиралось на показания свидетеля обыска, который привлекался в качестве понятого. Участником оперативных и следственных действий понятой не является, его задача — присутствовать при них, тщательно наблюдать и позднее подтвердить в протоколе то, что происходило на его глазах. Согласно УПК РФ, на каждом следственном действии понятых должно быть двое, альтернативой их присутствию может служить видеофиксация.

Первоначально Артем Леонтьев получил в деле статус свидетеля. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Наш понятой на обыске статистом не был. 24-летний мужчина, подрабатывающий частным извозом, поведал сотрудникам СК и ФСБ, что опера экономической полиции передали ему телефон одного из задержанных и попросили посмотреть — нет ли в памяти интересных для следствия данных, а когда узнали о счете на криптобирже, якобы указали кошелек для их вывода. Парень был настолько убедителен и так охотно делился деталями случившегося, что опытные следователи и чекисты ему поверили. Хотя и обратили внимание на одну странность — сам понятой ориентировался в мире оборота крипты как рыба в воде, тогда как подозреваемые силовики не понимали ключевых терминов.

Первоначально Артем Леонтьев получил в деле статус свидетеля. С его слов, взламывать мобильник не пришлось — владелец поделился кодом доступа. Однако коды к электронному кошельку тот не давал. Если зайти на криптокошелек можно было простым нажатием кнопки, то для перевода крипты требовалось пройти трехфакторную идентификацию — по СМС, коду в электронной почте и аккаунту в Google.

В суде Казани уроженец Магнитогорска представился самозанятым. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Однако понятой покопался в памяти и обнаружил резервные копии в заметках, с помощью которых получил доступ к электронной почте владельца, а затем и возможность распоряжаться его счетом на Bybit.

«Хотел бы возместить ущерб»: «свидетель» прибыл на суд в наручниках

В СК для работы по этому делу была создана целая следственная группа. К делу подошли серьезно. Ранее не сталкивавшиеся с такой категорией дел следователи смогли досконально вникнуть в принципы работы с цифровыми активами. Кроме того, пытались установить, как фигуранты дела распорядились цифровыми активами — искали следы крупных покупок, но их не было. Пробивали владельцев криптокошельков. При этом Салихов и Юнусов твердо стояли на своем — ничего не похищали и указаний о краже понятому не давали.

Несмотря на признания обвиняемого, следователь Ирина Брутян настаивала на самой суровой мере пресечения. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Как уверяет один из источников, разобраться в ситуации силовикам удалось при помощи профессиональных участников рынка купли-продажи криптовалюты. Методичный поиск и профессиональное упорство помогли найти тех, к кому человек, получивший доступ к чужой крипте, обращался с вопросами насчет ее реализации. Продавцом крупной партии оказался тот самый понятой, которого двое покупателей опознали среди статистов. Результаты процедуры опознания сегодня озвучивались на заседании Ново-Савиновского суда Казани, на которое тот самый загадочный свидетель прибыл в наручниках и в сопровождении двух оперативников ФСБ.

Суду 24-летний Артем Леонтьев представился самозанятым, уроженцем Магнитогорска Челябинской области, без жены и детей. В Казани он живет уже шесть лет — на квартире отца, подрабатывает в такси. При этом, как выяснилось, официальной регистрации в Татарстане и столице республики не имеет, что и стало одним из оснований для ходатайства о его заключении под стражу.

После задержания понятой написал явку с повинной. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

На заседании выяснилось — задержали «свидетеля» 15 октября. Под грузом подозрений настаивать на своей версии об «оборотнях в погонах», которые воспользовались его наивностью и желанием помочь следствию, Леонтьев не стал. Более того — написал явку с повинной.

Две ночи таксист провел в полицейском изоляторе. Сегодня в суде следователь Ирина Брутян настаивала на крайней мере пресечения для этого обвиняемого в краже в особо крупном размере и даче заведомо ложных показаний. «Официально нигде не трудоустроен, семьей и детьми не обременен, регистрации не имеет», — сообщила она, отметив, что в случае более мягкой меры пресечения фигурант может скрыться либо воздействовать на свидетелей, среди которых не только полицейские.

Судья Максим Храмов уточнил — есть ли в деле другие подозреваемые? «На данный момент обвиняемые у нас имеются, но в последующем в отношении них дело будет прекращено», — пояснила Ирина Брутян.

Представитель прокуратуры Евгения Апполонова отмечала — речь идет о преступлении против правосудия. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Ходатайство 3-го отдела Следкома по РТ поддержала старший помощник прокурора Ново— Савиновского района Евгения Апполонова: «Избрание иной, более мягкой меры пресечения невозможно по данному делу. Следователем представлены материалы, подтверждающие причастность к преступлению против правосудия».

— Я хотел бы полностью возместить ущерб потерпевшим и принести личные извинения. Хотелось бы подписку о невыезде, — выступил сам Артем Леонтьев.

Адвокат Руслан Султанов просил не приобщать его клиента к криминальной среде. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Его адвокат Руслан Султанов также просил ограничиться подпиской либо домашним арестом по адресу квартиры отца — «не приобщать парня с молодого возраста к криминальной среде. По словам защитника, после преступления его клиент выезжал далеко за пределы РФ (по данным «Реального времени», речь об одной из азиатских стран) и возвращался. То есть намерений скрываться не имел.

«Глупо предполагать, что он желает оказать давление на свидетелей и на тех же фигурантов дела, тем более он написал явку с повинной. Работает в такси, и его заработок позволяет возместить ущерб», — сообщил Султанов.

Освобожденный накануне Ренат Салихов с адвокатом Александром Халиловым. предоставлено Александром Халиловым

В перерыве заседания обвиняемый сообщил «Реальному времени», что сейчас сожалеет о том, что сделал. Ново-Савиновский суд Казани отправил его под арест. А освобожденные из СИЗО в ближайшее время смогут вернуться — один к службе в экономической полиции, другой на работу в ФК «Рубин».