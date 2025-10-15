«Там какие-то иезуитские вещи прописаны»: депутаты просят подстраховать бизнес

Промышленности прописали рост на 2% ежегодно, а малому бизнесу отменят штрафы за просрочку отчетности при переходе с УСН на общий режим

Фото: Динар Фатыхов

«Если превышаешь минимальную сумму патента (60 млн рублей в год), то он аннулируется, и с нового года пересчитываются все налоги. Как это так? То есть режим в обратную сторону будет работать. Может быть, успеем свою поправку внести, чтобы мы не занимались такими вещами», — предложил депутат Госсовета Татарстана Ильшат Аминов во время парламентских слушаний по обсуждению проекта бюджета республики на 2026—2028 годы. Главный финансовый документ Татарстана верстается на основе прогноза ежегодного роста экономики на 2—2,1%. Но в этот раз в замешательство привело очередное ужесточение налоговых условий: казна потеряет 11 млрд рублей в 2026 году. «Даже пара миллионов чувствительна, а тут просто гигантская сумма», — прокомментировал «Реальному времени» глава бюджетного комитета Леонид Якунин. Может, пора вводить налог на вывоз капитала из страны — федеральный бюджет, возможно, получит больше денег, рассуждают парламентарии. Подробнее — в материале «Реального времени».

Федеральная казна недосчиталась 5 трлн рублей, это надо учитывать

Дебаты по проекту республиканского бюджета на 2026—2028 годы сегодня прошли на парламентских слушаниях в Госсовете Татарстана. Изрядную ноту драматизма им придала очередная волна реформирования налоговых режимов, затронувшая крупный и малый бизнес. Во-первых, с 1 января ужесточается режим применения УСН и патентной системы налогообложения — только последнюю применяет треть предпринимателей республики (по данным ТПП РТ, речь идет о 33,5 тысячи. Им придется переходить на общую систему налогообложения при достижении выручки в сумме 60 млн рублей, тогда как раньше они могли находиться на уровне 10 млн рублей. Большинство компаний коснется и повышение ставки НДС — с 20 до 22%. Иначе говоря, с будущего года налоговая нагрузка в разных секторах экономики заметно возрастет. Выиграет от этого, скорее всего, федеральная казна. Сейчас она испытывает сложности с наполнением. Вероятно, по этой причине дополнительная налоговая нагрузка ложится на бизнес в регионах

— В этом году доходы федерального бюджета были скорректированы в сторону понижения более чем на 5 трлн рублей. На это повлияло снижение цен на нефть, укрепление рубля, санкционные ограничения, — обрисовал текущую бюджетную ситуацию в стране глава бюджетного комитета Госсовета РТ Леонид Якунин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— При этом региональные и муниципальные бюджеты не пострадали. Они получили доходы в рамках запланированных значений, — уточнил он. Это важное обстоятельство нужно учитывать, обратил внимание Якунин. Намек был понятен: восполнять эти гигантские потери придется регионам. Позже в докладе министра финансов на пару секунд промелькнул слайд, где засветилась цифра выпадающих доходов из-за перекройки налоговых обязательств. 11 млрд рублей — столько потеряет казна в будущем году.

Леонид Якунин также обратил внимание на укрепление Фонда национального благосостояния до 13,6 трлн рублей, который использовался для финансирования экстренных расходов. «Сейчас он, к сожалению, во многом ущербен. Бюджетные инвестиции на нацпроекты в 2026 году составят 6,6 трлн рублей», — рассказал он. Видимо, пришла пора рассчитывать самим на себя.

Промышленности прописали рост в пределах 2%, а промпаркам — оборудование

Вице-премьер Татарстана — министр экономики Мидхат Шагиахметов представил прогноз социально-экономического развития РТ. Согласно ему, рост ВРП в 2026 году составит 2,1%, до 5,8 трлн, в 2027 году — 2,3%, до 6,1 трлн и в 2028 году — 2,4%, до 6,5 трлн рублей. Чуть ниже заложен рост промпроизводства: на 1,7% — в 2026-м, на 2% — в 2027-м и на 2,2% — 2028 году.

За это время прогнозируемая прибыль компаний вырастет с 775,7 до 839 млрд рублей. Инвестиции увеличатся на 0,8%: «В текущей ситуации критически важно поддерживать инвестиционную активность и обеспечить своевременный запуск инвестпроектов», — отметил он.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Для поддержки промпарков возобновили федеральную программу по закупке оборудования для МСП. В сентябре завершился федеральный отбор проектов для финансирования в 2026 году: в число победителей попали шесть проектов из республики. «Это Челны, Альметьевск, Нижнекамск, Чистополь, Тюлячи и Менделеевск», — сообщил Шагиахметов. Предельные размеры финансирования из федерального бюджета увеличат с 50 до 200 млн рублей.

Расходы на социалку вырастут на 40%

Следом за ним министр финансов РТ Марат Файзрахманов озвучил основные параметры бюджета на 2026 год. Доходы составят 498,2 млрд рублей (плюс на 5,5%), расходы — 512 млрд рублей (плюс на 5,4%), дефицит — 13,8 млрд рублей. Основным доходным источником станет НДФЛ в сумме 236 млрд рублей. На него придется 42% от всей суммы поступлений.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Говоря о расходах, глава Минфина спрогнозировал их рост на 40% в течение трех лет в сфере образования, здравоохранения, социальных нужд. А госдолг постепенно будут сокращать — к концу 2027 года Минфин РФ спишет 44,5 млрд рублей бюджетных кредитов. Наращивать заимствования не планируется.

Бывших «упрощенцев» (УСН) освободят от штрафов

Во время дебатов больше всего вопросов от депутатов полетело в адрес вице-премьера Мидхата Шагиахметова. Волновало, как скажется изменение режима УСН для предпринимателей. Насколько плавным и бесшовным окажется переход, спросил Леонид Якунин.

— Как только об этом объявили, мы начали предметную работу с бизнес-объединениями, с ТТП и ФНС. Эти нововведения в части НДС коснутся порядка 16,1 тысячи предпринимателей. Судя по вопросам бизнеса, их волнует подготовка отчетности. В силу каких-то объективных причин она может быть не сдана — рассказал Шагиахметов.

Но в первое время ФНС РФ обещает их не штрафовать. «Во время последнего визита в нашу республику заместителя руководителя администрации президента РФ Максима Орешкина Рустам Нургалиевич обратился с предложением не применять штрафные санкции», — сообщил он. Кроме того, ведомство обещает вести мониторинг и в случае необходимости оказывать помощь.

Усложнится положение и тех, кто работает на патенте. Во-первых, изменился порог выручки — вместо 60 млн рублей стало 10 млн. Во-вторых, ими не могут воспользоваться те, кто занимается стационарной торговлей и продажей грузовой техники.

— Там какие-то иезуитские вещи прописаны: депутаты просят подстраховать бизнес от налоговых новаций. Если превышаешь минимальную сумму патента (60 млн рублей в год), то он аннулируется, и с нового года пересчитываются все налоги. Как это так? То есть в обратную сторону [режим] будет работать. Может быть, успеем свою поправку внести, чтобы мы не занимались такими вещами, — предложил депутат Ильшат Аминов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Зампред ТПП Сергей Карпухин заявил, что запрет патента отрицательно отразится на селе. «Большая часть небольших магазинов на селе и в некрупных городах применяет именно патентную систему. Сельский предприниматель практически не готов к переходу», — уверен он.

По его данным, по итогам первого полугодия 2025 года ПСН в торговле применяло 11,4 тысячи ИП. Перевозкой грузов автомобильным транспортом на ПСН занималось 8,9 тысячи ИП, то есть треть бизнеса оказалась в зоне риска. В результате это приведет к снижению доходов местных бюджетов.

— Этот вопрос Рустам Нургалиевич обозначил в разговоре с заместителем руководителя администрации РФ. Понимание в принципе есть, все эти вопросы сегодня мы прорабатываем с нашими федеральными коллегами, — сообщил Шагиахметов.



Подвел черту под обсуждением премьер-министр Алексей Песошин. «Бюджет по-прежнему имеет социально направленный характер. Порядка 85% общего объема расходов. Необходимо обеспечить все социальные обязательства в полном объеме и с должным уровнем качества. В сфере межбюджетных отношений с местными бюджетами основной задачей остается обеспечение их сбалансированности», — заключил он.