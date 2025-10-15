Анатолий Аксаков: «Главное, что инфляция будет снижаться, а вместе с ней и ключевая ставка»

Председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку — о том, как снижение ключевой ставки, развитие ЦФА и поддержка МСП помогут экономике адаптироваться к новым вызовам

Фото: предоставлено пресс-службой Ассоциации банков России

По итогам XXII Международного банковского форума в Сочи председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель Совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков в интервью digital-экономисту Равилю Ахтямову для «Реального времени» рассказал о ключевых ориентирах финансовой политики на ближайшую перспективу. В фокусе обсуждения оказались механизмы адаптации экономики к новым вызовам: от снижения ключевой ставки и развития цифровых финансовых активов до поддержки малого и среднего бизнеса. Отвечая на вопрос о денежно-кредитной политике, Аксаков подчеркнул: «Для экономики главное, что в конечном итоге инфляция будет снижаться, а вместе с ней и ключевая ставка». Эта позиция стала лейтмотивом дискуссии, затронувшей также вопросы импортозамещения, регулирования микрофинансового сектора и внедрения искусственного интеллекта в финансовую систему. Подробнее — в материале «Реального времени».

Макроэкономическая политика и регулирование

— Анатолий Геннадьевич, согласно вашему недавнему заявлению, Банк России прогнозирует снижение ключевой ставки до 15—16% к концу 2025 года. Какие конкретные условия должны быть соблюдены для достижения нижней границы этого диапазона (15%) и как это повлияет на доступность кредитов для малого и среднего бизнеса?

— Потенциал для снижения ключевой ставки к концу года сохраняется. Для достижения целевых показателей важно, чтобы инфляция устойчиво снижалась. Недавно анонсированное повышение НДС с 20 до 22% в краткосрочной перспективе внесет инфляционный вклад, но на длинном горизонте не создаст устойчивого инфляционного давления. Для экономики главное, что в конечном итоге инфляция будет снижаться, а вместе с ней и ключевая ставка. Снижение ставки, в свою очередь, положительно скажется на доступности кредитов для малого и среднего бизнеса.

Реальное время / realnoevremya.ru

— Вы ранее отмечали, что ослабление рубля до 100 рублей за доллар могло бы стимулировать конкуренцию отечественных товаров. Какие меры, кроме валютного регулирования, могут сократить зависимость от импорта, в соответствии с планом правительства снизить его долю до 17% ВВП к 2030 году?

— Для снижения доли импорта задействуется комплекс мер. Важными являются укрепление технологического и кадрового суверенитета, наращивание производственных мощностей, повышение производительности труда и внедрение цифровых технологий. Стимулируется развитие конкурентоспособного российского производства потребительских товаров, медицинских препаратов, станков и транспорта. Главное в данном случае, чтобы импортозамещение происходило за счет качества и инноваций, а не административных барьеров.

— Как увеличение субсидирования льготной ипотеки до 2 трлн рублей соотносится с текущей денежно-кредитной политикой, направленной на снижение инфляции? Планируется ли введение дополнительных ограничений для целевого использования таких программ?

— Бюджет продолжает субсидировать ставки по ранее выданной льготной ипотеке в соответствии с обязательствами. Однако с середины 2024 года массовая льготная ипотека была свернута, новые кредиты выдаются только в рамках целевых программ. Это должно сократить бюджетные расходы, стабилизировать цены на недвижимость и поддержать тех, кто реально нуждается в жилье. В дальнейшем планируется донастройка программ. Например, ставки по семейной ипотеке планируется дифференцировать в зависимости от числа детей в семье — для многодетных ставки снизят, а для семей с одним ребенком ставка может, наоборот, немного повыситься.

Банковский сектор и финансовый рынок

— Учитывая, что Банк России выявил около 4000 нелегальных организаций в 2025 году, какие законодательные инициативы разрабатывает комитет для усиления ответственности за создание финансовых пирамид?

— Госдума уже усилила ответственность за вовлечение граждан в финансовые пирамиды и псевдоинвестиционную деятельность. Комитет поддерживает инициативы, направленные на усиление контроля за незаконным привлечением инвестиций, блокировку мошеннических сайтов и финансовых счетов, а также координацию с правоохранительными органами. Мы будем и дальше совершенствовать законодательные меры, поскольку мошенники постоянно ищут новые пути для выманивания денег у граждан.

— Какие стимулы предусмотрены для привлечения частных инвесторов, чтобы достичь целевой капитализации рынка 66% ВВП к 2030 году? Какой график предусмотрен для выхода госкомпаний на IPO?

— Для роста фондового рынка мы развиваем долгосрочные инвестиционные инструменты: индивидуальные инвестиционные счета, программу долгосрочных сбережений, долевое страхование жизни. В ближайшее время планируем создать инструмент семейных инвестиций с повышенным налоговым вычетом. Что касается IPO, для стимулирования выхода компаний на IPO обсуждается возможность субсидирования со стороны бюджета. Такая господдержка была бы во многом эффективнее льготных кредитов, которые могут увеличивать инфляцию.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Какие регуляторные пробелы в регулировании цифровых финансовых активов (ЦФА) остаются наиболее острыми и как их устранение повлияет на токенизацию экономики?

— В сфере ЦФА сохраняются пробелы, среди которых — неравные налоговые условия, отсутствие перетока ЦФА между разными платформами и фондовым рынком, ограниченный доступ неквалифицированных инвесторов. Рассчитываем, что в ближайшее время мы гармонизируем налогообложение для долговых ЦФА, чтобы они стали популярным инструментом привлечения инвестиций для бизнеса и ни в чем не уступали привычным облигациям.

Защита прав потребителей и борьба с мошенничеством

— Какие совместные программы с банками и образовательными учреждениями вы считаете наиболее эффективными для снижения уровня мошенничества? Приведите, пожалуйста, примеры успешных кейсов.

— Считаю важным обучать финансовой грамотности начиная со школьной скамьи. По моей инициативе в Чувашии уже несколько лет проводится конкурс «Знатоки финансового рынка» для студентов. В этом году мы реализовали новый проект — обучили школьников навыкам подготовки презентаций по инновационной методике «Смыслографика». В этом году расширим географию конкурса «Знатоки финансового рынка» — проведем его и в Чувашии, и в Крыму. Важно развивать у молодых людей критическое мышление и прививать интерес к теме финансов.

— Как комитет координирует работу с операторами связи и банками для блокировки мошеннических операций в режиме реального времени? Планируется ли внедрение единого стандарта верификации транзакций?

— Сейчас запускается государственная информационная система «Антифрод», которая как раз объединит усилия банков, операторов связи и госорганов для борьбы с мошенниками. Мы обязали банки усовершенствовать свою антифрод-политику. В ближайшее время будем обсуждать более широкое внедрение искусственного интеллекта в финансовую сферу и в целом в госуправление.

сгенерировано при помощи нейросети "Кандинский"

— Как ограничение на получение более одного займа в МФО соотносится с необходимостью сохранения доступа к экстренному финансированию для социально уязвимых групп?

— Правило одного дорогого микрозайма (с полной стоимостью свыше 100% годовых) никак не ограничит людей в возможности брать микрокредиты. Речь о том, чтобы помешать МФО навешивать на граждан множественные займы, а также переоформлять старые займы на новые с повышением долговой нагрузки. Эта практика называется «цепочкой займов», и ее нужно искоренить. Микрокредитование продолжит развиваться, но МФО будут вынуждены в большей степени ориентироваться на интересы заемщиков.

Поддержка малого и среднего бизнеса

— Какие меры принимаются для развития краудлендинга и инвестиционных платформ как альтернативы банковскому кредитованию? Существуют ли планы по снижению регуляторной нагрузки для таких платформ?

— Мы приняли важнейший закон о постоянном праве малых и средних предприятий, включая ИП и самозанятых, раз в пять лет уходить на полугодовые кредитные каникулы. Также в Госдуме рассматривается законопроект о развитии и повышении инвестиционных возможностей краудфандинговых платформ — этот инструмент как раз нацелен прежде всего на привлечение финансирования малого и среднего бизнеса.

— Как программа инфраструктурных облигаций от ДОМ.РФ интегрируется с национальными проектами развития регионов? Какие гарантии предоставляются инвесторам?

— Программа инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ — важный механизм привлечения долгосрочного финансирования инфраструктурных проектов в регионах, включая социальную и транспортную сферы. Облигации обеспечены поручительством и залогом денежных требований, имеют высокий кредитный рейтинг и интегрируются в федеральные национальные проекты. Гарантии предоставляются как за счет поручительства ДОМ.РФ, так и субъектов РФ, что снижает риски и повышает привлекательность.

предоставлено пресс-службой Ассоциации банков России

Будущее финансового рынка и вызовы

— Как изменилась стратегия адаптации банковского сектора к санкциям после введения новых ограничений в 2024—2025 годах? Какие инструменты хеджирования рисков наиболее эффективны?

— Стратегия развития банковского сектора России сфокусирована на развитии внутренних ресурсов и механизмов устойчивости. Применяются меры по укреплению капитальной базы, диверсификации источников ликвидности и снижению зависимости от иностранных технологий и платежных систем. Российский финансовый сектор остается одним из самых передовых в мире, поэтому клиенты внутри страны не чувствуют на себе никаких санкционных последствий.

— Какие этические и регуляторные рамки использования ИИ в кредитовании и скоринге разрабатываются комитетом? Как балансируется инновационность и риск дискриминации клиентов?

— Банк России опубликовал Кодекс этики в сфере разработки и применения ИИ. В нем изложены принципы, которыми организациям надлежит руководствоваться. В частности, финансовые организации должны предоставить клиенту возможность отказаться от взаимодействия с ИИ и начать общаться с сотрудником. Но для финансовых организаций это, скорее, вопрос самоограничений. Нам вместе с регулятором надо найти баланс между использованием ИИ и соблюдением прав клиентов.

— Как программы долгосрочных сбережений могут стать драйвером роста инвестиций в инфраструктурные проекты? Предусмотрены ли налоговые стимулы для участников таких программ?

— Давайте разделим две темы. Одна из важных составляющих социальной ответственности банĸов — это предоставление для своих ĸлиентов доступа ĸ проеĸтам устойчивого развития: ĸредитам на энергоэффеĸтивные решения, «зеленой ипотеĸе», бесплатным программам повышения финансовой грамотности, поддержĸа своих сотрудниĸов — обучение, стипендии, повышение доступности финансовых услуг для отдельных групп населения, возможность участия в общественных, эĸологичесĸих инициативах ĸредитных организаций. Например, поĸупая инфраструĸтурные облигации ДОМ.РФ, вы инвестируете, вносите свой вĸлад в строительство жилья и социальной инфраструĸтуры. Мосбиржа развивает народные облигации, уже сделано девять выпусĸов. Эти инструменты поĸазывают гражданам, что деньги можно не хранить на депозитах, а инвестировать в общественно полезные проеĸты, например в замену дизельных автобусов на элеĸтробусы в Мосĸве, строительство ĸомплеĸса по переработĸе отходов в Томсĸой области, реновацию парĸовых зон и расчистĸу водоемов в Калининградсĸой области. Облигации — это инструмент финансирования долгосрочных проеĸтов и объеĸтов инфраструĸтуры.

Программа долгосрочных сбережений задумана ĸаĸ проеĸт, позволяющий гражданам наĸопить на пенсию или свои долгосрочные цели, и предусматривает государственное софинансирование и налоговые льготы. Благодаря тому, что деньги остаются в банĸовсĸой системе, их можно направлять на финансирование проеĸтов, необходимых нашей эĸономиĸе.

