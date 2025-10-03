Александр Нам: «Через пять-семь лет финансы будут восприниматься иначе»

Эксперт Сбера — о том, как блокчейн и искусственный интеллект изменят деньги к 2030 году

Фото: Реальное время

Эпоха финансов, которые «невидимы» для клиента, но абсолютно прозрачны благодаря блокчейну и искусственному интеллекту, наступает быстрее, чем кажется. Что из этого будущего уже тестируется в российских банках, какие барьеры предстоит преодолеть и почему следующей революцией станет квантовая безопасность — в интервью «Реальному времени» рассказал управляющий директор — директор лаборатории блокчейн Сбербанка Александр Нам.

Квантовые компьютеры поставят под угрозу транзакции и архивы

— Александр, вы много лет работаете на стыке финансов и технологий. Какие конкретные технологические тренды, помимо ИИ и блокчейна, вы считаете наиболее революционными для финансового сектора?

— Действительно, самые революционные технологии для финансового сектора сегодня — это искусственный интеллект и блокчейн. Они уже меняют бизнес-модели: от интеллектуальной автоматизации процессов и персонализированных сервисов до создания новых форм цифровых активов и прозрачных расчетных систем. Но есть еще один тренд, который пока реже упоминается, но способен оказать неменьший эффект.

Мы стоим на пороге эпохи квантовых компьютеров, которые в перспективе могут сделать традиционные методы шифрования уязвимыми. А это значит, что под потенциальной угрозой окажется все: от ежедневных транзакций до архивов с юридически значимой документацией.

Именно поэтому в мировом масштабе все больше внимания уделяется постквантовой криптографии — новым алгоритмам защиты, устойчивым к квантовым атакам. Это не просто очередная технологическая модернизация, а фундаментальное обновление архитектуры безопасности, которое должно обеспечить доверие и устойчивость финансовой системы на десятилетия вперед.

Цифровые инструменты становятся равноправными с традиционными

— Блокчейн давно называют «технологией будущего». На ваш взгляд, какие конкретные его применения в традиционных финансах уже перешли из стадии пилотов в реальные, масштабные решения? Где видите самый быстрый практический ROI?

— Сегодня блокчейн уже перестал быть экспериментом и постепенно становится частью реальной финансовой инфраструктуры. Одним из наиболее перспективных направлений является токенизация активов: перевод ценных бумаг, денежных обязательств или имущественных прав в цифровую форму. Такой подход делает расчеты быстрее и прозрачнее, снижает издержки и повышает ликвидность, а также открывает новые форматы инвестиций, включая возможность дробного владения активами.

Эта трансформация получила институциональное оформление через появление полноценного рынка цифровых финансовых активов и операторов информационных систем, которые работают в рамках регуляторной базы. По сути, речь идет о создании нового финансового слоя, где цифровые инструменты становятся равноправными с традиционными. Блокчейн в этой логике перестает быть экспериментальной технологией и переходит в статус инфраструктурного стандарта: он обеспечивает доверие, прозрачность и неизменность данных там, где раньше требовались сложные многоступенчатые процессы. Для финансовых институтов это не просто инновация, а возможность строить новые продукты на базе привычной правовой и технологической среды.

Есть платформы, которые уже сегодня используются для выпуска и обращения цифровых финансовых активов. На некоторых реализуются выпуски цифровых финансовых активов — от классических долговых инструментов до продуктов, привязанных, например, к индексу стоимости квадратного метра жилья. Для компаний это новый канал привлечения капитала, для инвесторов — прозрачный и технологичный инструмент вложений. По сути, мы видим, как блокчейн перестает быть «технологией будущего» и превращается в рабочий механизм, формирующий новый сегмент финансового рынка и задающий стандарты для его дальнейшего развития.

«Речь о партнерской модели, где инновации и контроль не противостоят друг другу»

— Децентрализованные финансы часто противопоставляют традиционным. Как вы видите их взаимодействие в российском контексте? Возможно ли практическое заимствование идей или технологий DeFi, например, в сфере расчетов, кредитования, управления активами крупными банками и биржами? Какие основные барьеры?

— Децентрализованные финансы — это прежде всего прозрачность и автоматизация благодаря смарт-контрактам. Эти идеи могут быть полезны и в традиционной системе: от оптимизации расчетов и ускоренного клиринга до автоматизированного кредитования и управления активами. По сути, DeFi показывает, что многие процессы, которые сегодня требуют посредников, могут выполняться алгоритмически и дешевле.

В то же время на пути интеграции таких идей стоят серьезные барьеры. Прежде всего это регулирование: традиционная финансовая система строится на строгих нормах комплаенса и контроле рисков, а децентрализованные протоколы по своей природе работают вне централизованного надзора. Второй барьер — операционная надежность: уязвимости в смарт-контрактах или технические сбои могут обернуться серьезными потерями, что неприемлемо для крупных игроков. Наконец, остается вопрос доверия и зрелости технологий: чтобы такие решения стали массовыми, нужно доказать их устойчивость и совместимость с инфраструктурой, на которой держится финансовый рынок.

— Внедрение таких технологий, как блокчейн и DeFi-принципы, сталкивается с регуляторными вызовами. Как, по вашему опыту, должен выглядеть диалог между инноваторами и регуляторами в России, чтобы не тормозить прогресс, но обеспечить стабильность и защиту? Есть ли позитивные примеры такого взаимодействия?



— Внедрение любых технологий неизбежно сталкивается с регуляторными вызовами — это нормальный процесс, когда инновации идут быстрее, чем обновляется законодательство. На мой взгляд, ключ к успеху — это не конфронтация, а постоянный диалог на равных между банками, технологическими компаниями и регуляторами.

С одной стороны, бизнес должен честно показывать практическую ценность новых решений: прозрачность, снижение издержек, повышение доступности услуг для клиентов. С другой — регулятору важно не только фиксировать риски, но и вместе с отраслью искать формы их контролируемого внедрения: через пилотные проекты, «регуляторные песочницы», ограниченные по масштабу запуски. Такой подход позволяет проверять технологии в реальных условиях, но при этом сохранять стабильность и защищенность системы.

По сути, речь идет о партнерской модели, где инновации и контроль не противостоят друг другу, а развиваются параллельно.

Чем раньше банки и финтехи включаются в совместную работу с регуляторами, тем выше шансы, что новые технологии будут внедряться не только быстро, но и безопасно — а значит, принесут реальную пользу клиентам и рынку.

«Ключевыми темами остаются блокчейн, ИИ, автоматизация и работа с данными»

— Обсудим кадры для финтеха. Технологии развиваются стремительно. Как, на ваш взгляд, должна меняться система подготовки кадров для финансового сектора будущего, какие навыки станут критически важными через 5 лет? Связан ли ваш опыт получения MBA с необходимостью постоянного технологического роста управленцев?

— Финтех сегодня развивается настолько быстро, что традиционная система подготовки кадров часто не успевает за изменениями. Поэтому здесь нужны два параллельных трека. Первый — это работа внутри компаний: постоянное обучение, переквалификация, внутренние академии и проектные школы. Второй — обновление образовательных программ в вузах, где акцент должен смещаться с узкой теории на практику, работу с кейсами и новыми технологиями.

Если говорить о горизонте ближайших пяти лет, то критически важными станут несколько групп навыков. Во-первых, цифровая грамотность и владение современными технологиями — от блокчейна и облачных решений до инструментов анализа данных и искусственного интеллекта. Во-вторых, междисциплинарность: умение соединять финансы, IT и правовые аспекты. В-третьих, гибкость мышления и способность к постоянному обучению — в условиях, когда продукты и регуляторная среда меняются быстрее, чем успевают выйти учебники. И, наконец, навыки работы с данными и кибербезопасность — потому что доверие и защита информации останутся краеугольным камнем финансового сектора.

— Насколько российский финтех-ландшафт, с вашей точки зрения, синхронизирован с глобальными трендами в области блокчейна и ИИ? Видите ли вы уникальные российские разработки или подходы, которые могут быть интересны мировому рынку? Какие специфические вызовы и возможности дает российский рынок для внедрения этих технологий?

— Если говорить о синхронизации с глобальными трендами, то российский финтех, безусловно, движется в том же направлении: ключевыми темами остаются блокчейн, искусственный интеллект, автоматизация и работа с данными. В мире активно развиваются направления токенизации активов, DeFi-подходы в регулируемой среде, внедрение AI в клиентские сервисы — все это обсуждается и у нас.

При этом у России есть своя специфика. Здесь всегда было много сильных инженеров и математиков, и это напрямую отражается в сфере Web3 и искусственного интеллекта. У нас сформировалось заметное сообщество разработчиков блокчейн-решений, криптографов, специалистов по распределенным системам. По уровню компетенций мы вполне можем конкурировать на глобальном рынке. Но, в отличие от развитых экосистем, таких как в США или Сингапуре, у нас пока меньше зрелых стартапов и венчурной активности, что тормозит коммерциализацию идей.

«Финансы станут не просто быстрее, а умнее и прозрачнее»

С другой стороны, российский рынок дает и уникальные возможности. Во-первых, высокая скорость цифровизации банковской сферы: мы одними из первых внедряли онлайн-банкинг и биометрию, и этот опыт создает хорошую основу для новых технологий. Во-вторых, регуляторный sandbox-подход: многие пилоты по цифровым активам или использованию AI проходят в тесной связке с регулятором, что позволяет быстро накапливать практику.

В итоге можно сказать, что российский финтех идет в русле глобальных трендов, но делает это по-своему: ставка на инженерные кадры и фундаментальную экспертизу при относительно скромной стартап-экосистеме. Если удастся усилить предпринимательскую среду и доступ к капиталу, то компетенции, которые уже есть у российских специалистов, вполне могут быть интересны и востребованы на мировом рынке.

— Прогноз до 2030 года. Опишите, пожалуйста, ваше видение ключевых изменений в финансовой системе (клиентский опыт, бэк-офис, продукты, инфраструктура), которые, вероятно, станут возможны в ближайшие 5—7 лет благодаря массовому внедрению блокчейна и ИИ. Что из этого уже начинает воплощаться в вашей практике?



— Через 5–7 лет финансы будут восприниматься иначе. Благодаря массовому внедрению блокчейна и ИИ они станут не просто быстрее, а умнее и прозрачнее. Деньги и инвестиции будут встроены в повседневные процессы так, что человеку не придется о них задумываться: сервисы будут предлагать решения заранее, исходя из его потребностей и жизненной ситуации.

Для самой отрасли это означает переход к более устойчивой и доверенной инфраструктуре, где блокчейн гарантирует неизменность данных и прозрачность процессов, а ИИ помогает управлять сложностью и предлагать персональные решения в реальном времени. Финансы перестанут быть набором сервисов, за которыми стоит тяжелая операционная машина, и превратятся в органичную часть цифровой среды жизни и бизнеса.

И, возможно, главное изменение будет в том, что доверие к финансовым институтам станет технологически встроенным. Прозрачность блокчейна и предсказательная сила ИИ позволят создавать новые модели взаимодействия — когда клиенты и компании работают не только через посредников, но и напрямую друг с другом, опираясь на общую цифровую инфраструктуру. Это радикально изменит не только клиентский опыт, но и саму архитектуру финансового рынка.