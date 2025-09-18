Суверенитет на экспорт: казанский «Базис» выходит на международный рынок

Компания «Базис», крупнейший* российский разработчик решений для управления динамической ИТ-инфраструктурой, подписала два стратегических соглашения

Компания «Базис», крупнейший* российский разработчик решений для управления динамической ИТ-инфраструктурой, на форуме Kazan Digital Week — 2025, который сейчас проходит в Татарстане, объявила сразу о двух стратегических шагах: международной экспансии в Бразилию и получении статуса резидента казанского ИТ-парка.

Экспорт без зависимости

Ключевым международным событием первого дня форума стало подписание соглашения между «Базисом» и бразильским партнером Banif Investimento Participações S.A. — инвестиционно-банковской компанией с 50-летней историей. По условиям соглашения, в Бразилии начнется пилотирование российских решений по модели SDK: локальный партнер получит набор компонентов и документации, на базе которых сможет собрать собственные продукты — с учетом требований бразильского регулятора и ИТ-инфраструктуры.

На первом этапе протестируют две флагманские платформы: систему виртуализации серверов Basis Dynamix и решение для удаленного доступа и виртуализации рабочих мест Basis Workplace. Пилоты пройдут в крупнейших финансовых институтах страны — Itaú Unibanco и Bradesco, совокупная клиентская база которых превышает десятки миллионов пользователей.

«Выход в Бразилию — это первый шаг в рамках нашей стратегии по международной экспансии. Мы видим стабильный спрос на независимые, масштабируемые решения, особенно в странах, заинтересованных в технологическом суверенитете», — отметил Давид Мартиросов, генеральный директор «Базиса».



По его словам, Бразилия — крупнейшая экономика Латинской Америки и цифровой лидер региона: 94% населения используют онлайн-банкинг, более 160 млн зарегистрированы на платформе госуслуг Gov.br, а годовой экономический эффект от внедрения цифровых сервисов превышает 4,5 млрд реалов. Это делает страну естественным направлением для экспорта российских инфраструктурных решений.

«На бразильском рынке формируется запрос на новые технологические стандарты: заказчики ищут не просто альтернативу, а решения, которые по уровню технологической зрелости и производительности не уступают глобальным лидерам, но при этом являются более гибкими и лучше адаптируются под локальные реалии. Наше партнерство не просто расширяет ассортимент решений на рынке, а задает новый уровень технологической конкуренции», — подчеркнул Жоао Лаэрсио Силвэрио, директор Banif Investimento, интерес к России.

Добавим, соглашение подразумевает оказание поддержки локальным игрокам в создании собственных решений на базе российских технологий. Фактически компания «Базис» будет участвовать в формировании идеи и результата национального суверенитета Бразилии.

Казанская прописка для конкурента VMware

Второй день работы Международного форума Kazan Digital Week — 2025 ознаменовался новыми соглашениями с ИТ-партнерами республики, которым предстоит сформировать цифровой суверенитет Татарстана.

Среди ключевых — подписание стратегического документа о резидентстве «Базиса» в казанском ИТ-парке. Этот шаг дополняет международные планы вендора: одновременно с выходом на рынок Бразилии компания усиливает позиции в одном из цифровых центров России.

Резидентство в ИТ-парке станет площадкой для развития локальных проектов, в том числе в интересах органов власти, региональных ИТ-структур и коммерческих заказчиков. Уже в этом году вендор займется построением защищенной цифровой инфраструктуры для электронного правительства, портала госуслуг РТ и ИТ-парка. Для этого казанский офис компании переедет в сердце ИТ-сообщества Казани, что станет опорной точкой для развития бизнеса в регионе.

«Для «Базиса» резидентство в ИТ-парке — это возможность плотнее интегрироваться в региональную ИТ-экосистему и предоставить нашим разработчикам наилучшие условия для работы», — сообщил глава компании Давид Мартиросов после подписания соглашения.

— Дело в том, что история нашей компании началась 11 лет назад именно в Казани. Сейчас мы компания федерального уровня, есть офисы по всей России, и очень здорово, что теперь мы стали резидентами ИТ-парка и наша команда будет находиться в центре ИТ-сообщества республики. Это замечательное пространство для творческих людей. Это точно здорово. Мы приняли решение увеличить штат и сфокусироваться на найме персонала именно в Казани.

Завтра состоится открытие офиса «Базиса» в ИТ-парке.

«Базис» лидирует* в одном из самых быстрорастущих сегментов отечественного ИТ-рынка, поэтому присоединение к экосистеме ИТ-парка является закономерным шагом», — прокомментировал соглашение Руслан Власов, директор Государственного автономного учреждения «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк». По его словам, в парке сосредоточены передовые компании, формирующие будущее цифровой экономики страны. «Уверен, наше сотрудничество усилит технологические инициативы Татарстана и позволит создавать решения федерального масштаба», — обозначил он сверхзадачу.

Один в поле не воин

В продолжение форума «Базис» объявил о стратегическом технологическом партнерстве с компанией «Киберпротект», ведущим российским разработчиком решений для резервного копирования и защиты данных.

Стороны договорились об интеграции модуля Basis Virtual Protect, предназначенного для резервного копирования виртуальных машин и контейнеров, с флагманской системой «Кибер Бэкап». Интеграция обеспечит бесшовную совместимость с платформами Basis Dynamix Standard и Enterprise без необходимости использования агентов, что значительно упростит эксплуатацию решений и снизит нагрузку на ИТ-команды заказчиков.

«Российские заказчики, зачастую выбирая отечественные решения, сталкиваются с их несовместимостью. Это серьезный вызов, — пояснил журналистам глава компании Давид Мартиросов. — Подобные соглашения с российскими разработчиками ПО позволяют предоставить конечному заказчику качественный сервис, гарантируя, что наши решения совместимы друг с другом. Они будут применяться в B2G-секторе, в крупных ИТ-компаниях, но в том числе и B2B.

Каждый из участников соглашения является лидером в своей области. Поэтому объединение двух национальных чемпионов является абсолютно логичным шагом на пути импортозамещения иностранных решений.

«Базис» лидирует* на рынке виртуализации, «Киберпротект» — на рынке резервного копирования. Наши решения часто работают вместе у одних и тех же заказчиков, поэтому подписание соглашения о сотрудничестве стало логичным и ожидаемым шагом», — пояснил Давид Мартиросов.

«Подписание соглашение с «Базисом» — это шаг, который закрепляет ту последовательную работу, которую ведем мы и другие лидеры рынка отечественного ПО», — считает Алексей Бадаев, генеральный директор компании «Киберпротект».

В рамках партнерства компании договорились обмениваться технологической экспертизой, а также улучшать совместимость продуктов, в том числе отрабатывая ее на тестовых стендах. «И все это ради одной общей цели — предложить текущим и потенциальным клиентам качественные, совместимые решения в области динамической ИТ-инфраструктуры», — подчеркнул Давид Мартиросов.

По его словам, компании создают не просто альтернативу западным решениям, а закладывают фундамент для устойчивого развития ИТ-инфраструктуры, построенной на российских решениях. «Этот фундамент может быть построен на взаимопонимании, обмене опытом и общих подходах к развитию продуктов и в целом рынка ИТ. Такие технологические связи обеспечивают технологический суверенитет и устойчивость перед вызовами», — заключил он.

В условиях стремительного роста требований к ИТ-инфраструктуре важно не просто догонять, а опережать — создавая решения, превосходящие по гибкости, управляемости и масштабируемости прежние зарубежные аналоги, сходятся во мнении лидеры индустрии. В этом смысле форум предоставляет уникальную площадку для обсуждения опыта тех, кто уже построил продвинутую ИТ-среду на базе отечественного ПО. Здесь можно увидеть, как формируется новая технологическая реальность, ориентированная на устойчивость и независимость.

Новая опора для технологического суверенитета

Сегодня, когда в стране действует запрет на использование иностранного ПО в критической инфраструктуре (с 1 января 2025 года), растет спрос не просто на российские аналоги, а на инфраструктурные решения, которые по зрелости и масштабируемости соответствуют международным стандартам.

«Базис» — один из немногих игроков, кто начал развивать собственную линейку продуктов еще в 2014 году, задолго до ухода зарубежных вендоров. Сегодня его решения используются на крупнейших госплатформах.

«Еще 4 года назад в ИТ-сообществе переживали, как быстро провести импортозамещение иностранных решений. Сейчас мы видим абсолютно позитивный настрой. Игроки не только понимают, как и что можно сделать, а отчитываются об успешно реализованных проектах и выполнении KPI, которые ставило правительство РФ с точки зрения импортозамещения», — поделился впечатлениями Давид Мартиросов о работе форума.

— Но главное, мы наблюдаем, что бизнес-процессы отечественных компаний никак не пострадали от ухода иностранных компаний, а цифровое развитие страны только ускоряется. Это говорит о том, что политика и подходы к импортозамещению были выбраны правильно. Это ощущается здесь на встречах и переговорах, ведь ИТ-сообщество эффективно справляется с поставленными задачами.

Несколько дней назад компания «Базис» опубликовала официальную отчетность за первое полугодие этого года. В ней зафиксирован значительный рост выручки по отношению к первому полугодию прошлого года, который укладывается в рамки восходящего тренда. Это свидетельствует о росте спроса на отечественные продукты, который будет сохраняться в перспективе.

Международный выход, региональное развитие и технологическое партнерство в рамках Kazan Digital Week показывают, что технологический суверенитет — это не лозунг, а платформа для экспансии. Причем не только внутрироссийской, но и глобальной — туда, где запрос на независимость и гибкость становится новым стандартом.

