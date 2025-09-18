Kazan Digital Week — 2025: день второй

На мероприятии работает выездная редакция «Реального времени»

Фото: Реальное время

В Казани продолжает работу Международный форум Kazan Digital Week — 2025. Он проходит с 17 по 19 сентября на площадке МВЦ «Казань Экспо». В этом году форум собрал около 20 тыс. участников из 75 стран. Центральная тема мероприятия — искусственный интеллект как драйвер развития всех отраслей. Итоги вчерашнего дня — в проекте выездной редакции «Реального времени».



Сегодня первым гостем выездной редакции стал Роберт Закиров — директор по продажам крупнейшего в Поволжье Центра обработки данных (ЦОД) «Атомдата Иннополис». В ответ на вопрос о том, где еще в России расположены аналогичные крупные комплексы, он заявил:



— Москва, Санкт-Петербург. Есть ЦОДы и на юге страны, но пока не такие крупные. Все остальные — в Сибири. Они могут себе позволить, потому что у них есть крупные мощности электроэнергии. ЦОДы же всегда строятся в месте, где более дешевое электричество, — объяснил спикер.



У индустрии большое будущее, заверил он. По мнению Роберта Закирова, в ближайшие 10 лет их мощности будут доходить до 200—300 мегаватт.

— ЦОДы будут расти очень долго, думаю, даже всегда, просто они будут видоизменяться. Если раньше пятикиловаттной стойки хватало всем, то сейчас потребитель требует и 60 киловатт с учетом развития ИИ, — пояснил он.

По словам технического директора «Лаборатории Касперского» Антона Иванова, сегодня российские компании активнее, чем в прошлом году, обращаются к ИИ. Это влечет за собой риски в сфере информационной безопасности, в том числе связанные с утечкой данных.

Стали использовать ИИ и злоумышленники, предупредил технический директор «Лаборатории Касперского». Уже через год-два компаниям предстоит столкнуться с полностью автоматизированными атаками на инфраструктуру предприятий при помощи ИИ-агентов.

— Уже есть готовые инструменты, позволяющие автоматически генерировать фишинговые страницы. Ими может пользоваться даже школьник, чтобы получать персональные данные жертвы, — подчеркнул эксперт.

Для противостояния мошенникам необходимы программы, которые автоматически выявляют угрозы в автоматическом режиме, и решения нового класса. На мировом рынке они уже появляются, говорит Антон Иванов.



О трендах российского IT-рынка «Реальному времени» рассказал директор по продажам ООО «Стахановец» Артем Жадеев. По его словам, на первое место сейчас вышла безопасность. «Атаки никто не отменял, и их число с каждым годом растет», — говорит эксперт. Кроме того, активно развивается HR-направление.

— Третье — это объединение компаний в коллаборации, глобализация. Заказчик хочет в одном решении получить помощь в борьбе со всеми угрозами [сразу] — как внутренними, так и внешними, — сообщил Артем Жадеев.



Ключевое значение при реализации цифровой трансформации приобретает грамотная коммуникация, заявил руководитель программы цифровой трансформации холдинга «Таграс» Вадим Хазов.

— Важно определить, какими способами мы будем взаимодействовать с людьми, договариваться о том, какие изменения в системах, бизнес-процессах должны произойти. Важно, чтобы эти перемены были приняты. <...> Цифровая трансформация должна быть сквозной, нужно идти от стратегии к IT через бизнес-процессы. Эти три направления должны быть согласованы, — подчеркнул он.



На IT-рынке сегодня нет большого спроса на начинающих специалистов, сообщил директор Института информационных технологий и интеллектуальных систем (ИТИС) КФУ Михаил Абрамский. По его словам, необходимо повышать уровень программистов еще во время их обучения в университете.

— Все еще остаются популярными специальности по разработке, DevOps. Остается [актуальным] международный тренд на ИИ, — добавил эксперт.

Многим преподавателям приходится пересматривать свои подходы, которые формировались годами, подчеркнул директор ИТИС. Теперь важно интегрировать использование ИИ в учебный процесс, найдя ту грань, где студент руководит технологией, а не полностью делегирует ей свои задачи.



В этом году в форуме впервые приняли участие представители интернет-энциклопедии РУВИКИ.

— Наша главная цель — объявление о сотрудничестве с Академией наук Татарстана. Сегодня мы подписываем соглашение, в соответствии с которым академики будут рецензировать материалы в РУВИКИ. Вместе мы будем способствовать тому, чтобы культурное наследие Татарстана, язык развивались в мире цифрового будущего и этот культурный код был сохранен для новых поколений, — поделилась заместитель генерального директора интернет-энциклопедии РУВИКИ Елена Литoвченко.

На РУВИКИ опубликовано около 3 миллионов статей, более миллиона из них — на национальных языках России. Татарский язык входит в топ-5 наиболее популярных у читателей, на нем вышло около 600 тыс. материалов. «Мы рассчитываем увеличивать этот объем», — заверила Елена Литoвченко.

Попасться на крючок злоумышленников могут не только пользователи, но и разработчики. О том, с какими проблемами могут столкнуться программисты, рассказал гендиректор и основатель CodeScoring Алексей Смирнов.

— Допустим, вы тестировали программный интерфейс какой-нибудь платежной системы. У вас мобильное приложение. Случайно забыли токен доступа к этой платежной системе в коде мобильного приложения и опубликовали его. Его оттуда достали и начали использовать ваш платежный шлюз, — привел пример эксперт.

Сегодня злоумышленники внедряют вредоносное ПО в open source библиотеки, предостерег также гендиректор CodeScoring. Программисты по неосторожности могут скачать материалы в конвейер или инфраструктуру разработки, рискуя потерять доступ к конфиденциальной информации.



— В наше время, с учетом обострившейся ситуации и участившихся атак на информационные ресурсы, следить за безопасностью своих решений важно, — подчеркнул Алексей Смирнов.

Подбор персонала внутри техкомпаний стал сильнее, и кадровым агентствам приходится с ним конкурировать все более жестко, утверждает генеральный директор Sense Дмитрий Фырнин. На рынке тем временем появились так называемые IT-волки. Это те, кто, «используя ИИ или объединившись в группы, пытается выяснить, как взломать собеседование в компанию и получить вакансию более высокого уровня», объяснил эксперт. В крупных компаниях такие кандидаты даже могут успешно пройти испытательный срок.

По словам Дмитрия Фырнина, junior-специалистам все сложнее устроиться в IT-компании. «Разница между разработчиком и человеком, который просто научился писать код, есть. И она достаточно существенна. Junior-программистов надо еще доучивать», — пояснил спикер.

С 2018 года в интернете доступен портал Tatarica, созданный на базе шеститомной татарской энциклопедии. Сейчас его ежедневно посещают 5 тыс. человек. К проекту присоединились более миллиона пользователей, рассказала директор Института татарской энциклопедии и регионоведения им. Мансура Хасанова Академии наук Татарстана Эльмира Галимова.

Теперь в планах ученых — модернизировать портал, создать новые модули, внедрить искусственный интеллект, чтобы материалы были полезны и дошкольникам, и учащимся школ и вузов.

— Мы считаем, что ИИ — это очень сильный инструмент для энциклопедиста в части сбора информации, ее систематизации, продвижения. Но достоверным источником все-таки является человек, — убеждена Эльмира Галимова.



Искусственный интеллект сегодня полезен даже в такой сфере, как детско-юношеский спорт, заверил спортивный директор «Юнистат» Виктор Алексеев.

— Опытных тренеров очень мало, они есть даже не во всех крупных [спортивных] школах и академиях. С кадрами сегодня напряженка, есть конкуренция за них. И каким бы опытным тренер ни был, у него на площадке 25 человек. Он не способен уследить в каждое мгновение за каждым из них. А машина может. Она просто подсвечивает для тренера какие-то моменты, — объяснил он.

Экспорт российского ПО сегодня развивается, утверждает коммерческий директор по продуктам и сервису ИТ-холдинга Т1 Антон Спирин. По его словам, происходит это по естественным причинам. Курс на импортозамещение привел к тому, что внутренний рынок постепенно насыщается.

— Сегодня на нем стало тесновато, и кажется, что, чтобы попасть в будущее, надо ориентироваться еще и на экспорт. Это расширение адресуемого объема рынка. При этом экспортные возможности у нас, как известно, ограничены, в том числе из-за политических факторов. Тем не менее есть рынки, которые нормально принимают российский бизнес, смотрят на это нейтрально или дружественно. Это СНГ, страны Ближнего Востока, Латинской Америка, Юго-Восточной Азии, — сообщил он.



Успешно экспортируются, к примеру, продукты, связанные с информационной безопасностью.

— У нас давно есть всемирно известные вендоры. Вижу достаточно серьезную динамику у тех вендоров, которые делают корпоративный софт для управления бизнес-процессами, — поделился эксперт.



Что касается промышленного софта, на российском рынке сегодня есть «очень хорошие решения», считает генеральный директор ООО «Фламакс» Фиргат Зиганшин. Зрелось рынка нарастает.

— Есть решения готовые, зрелые, которые хочется применить. Есть и решения, которым еще далеко [до идеала]. Мы понимаем, что некоторые компании реализуют себя в качестве стартапа: как пойдет, пойдет ли. Если они найдут хороших инвесторов, которые в них поверят, то смогут развивать себя бесконечно, — уверен эксперт.

Российские предприятия столкнулись с дефицитом технологов, констатировал генеральный директор I5 Solutions Вадим Скворцов. Особенно остро эта проблема стоит в небольших компаниях.

— У них технологов нет. Высококвалифицированных специалистов переманили крупные холдинги, — говорит спикер.

Зарплаты у технологов достаточно высокие, и предприятия просто не могут позволить себе содержать большой штат, добавил он.

Сейчас хакеры активно демонстрируют свои возможности, говорит генеральный директор Innostage Айдар Гузаиров. Появились «большие публичные кейсы», о которых известно всей стране, а не только узкому сообществу специалистов по кибербезопасности. «Это истории, когда вдруг останавливается большая логистическая или нефтяная компания, крупный российский авиаперевозчик. Мы начинаем понимать, что такое кибербез в нашей текущей жизни и как хакеры могут влиять на жизнь каждого», — пояснил спикер.

По словам Айдара Гузаирова, в корпоративном сегменте наметился тренд на реальное измерение безопасности своих систем.

— [Важно] не просто делать регламентные работы, а приглашать профессионалов, «белых» хакеров, которые, воздействуя на инфраструктуру, повторяют то, что делают «черные», — сказал он.

Еще одна сфера, в которой ИИ может быть полезен людям, — это строительство, заявил коммерческий директор Signal Алмас Умяров.



— В строительстве есть руководитель проекта. Благодаря тому, что все данные крутятся и обрабатываются в [единой] системе, искусственный интеллект может ему сказать: «Ты начинаешь отставать по срокам. Здесь ты не заказала материалы, их еще нет на складе. У тебя не хватает человеко-часов, надо нанимать дополнительные бригады. Искусственный интеллект ни в коем случае не будет заменять человека в плане решения процессов, ему никто не даст [эту] ответственность. В стройке он помощник в плане организации, — объяснил эксперт.



Импортозамещение ПО в России — это «достаточно сложный вопрос», считает заместитель генерального директора компании «Ред софт» Рустам Рустамов. Многие компании закрывают информацию о степени перехода, так как это чувствительная информация. В первую очередь импортозамещение началось с органов госвласти, подчеркнул спикер. В этой области есть положительные примеры: в некоторых регионах переведено порядка 90% рабочих мест.

— Но при этом мы прекрасно понимаем, что последние 10—20% будут самыми сложными для перехода, — сообщил Рустам Рустамов. — Там либо используется сложное ПО, либо есть еще какие-то причины, по которым в данный момент переход невозможен.

