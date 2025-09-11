«Если эксперимент не закрыли, а продлили, значит, есть понимание важности»

ВЭБ.РФ готовит облигационный заем (сукук) на 4 млрд рублей, а Санкт-Петербургская товарно-сырьевая биржа хочет начать продажу продукции халяль

Фото: предоставлено пресс-службой АИР

«Исламский госбанк Ирана «Мир Бизнес Банк» предоставил нашим компаниям «Тюбетей» и «Итле» ресурсы на покупку оборудования (на условиях беспроцентного лизинга «Иджара», — прим. ред.). Спрос на их продукты оказался таким большим, что дочернему банку пришлось докапитализоваться», — привела глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина конкретные примеры пользы исламских продуктов для местного бизнеса. Пополнить исламскую экосистему в республике может еще и дочерний банк из Малайзии, а международный аудитор в области исламских финансов AAOIFI уже выразил готовность открыть российское представительство в Казани. С такими итогами республика входит в новый трехлетний цикл федерального эксперимента по партнерскому финансированию. Какие барьеры препятствуют росту сделок в регионах — в репортаже «Реального времени».

«Конечно, не все предложения бизнеса удалось учесть»

Федеральный эксперимент по партнерскому финансированию продлили на следующие три года — до 1 сентября 2028 года. Позади два года, когда инструменты исламского банкинга проходили апробацию в бизнес-среде четырех регионов, а ЦБ терпеливо наблюдал, какая денежная масса «соберется». «3,1 миллиарда рублей. Это очень мало! Хотя потенциал этого направления огромный», — подводил в мае итоги председатель Комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков, выступая на панельной сессии KazanForum 2025.

Чтобы сделать его бессрочным, как мечтают в мусульманском мире, нужны «достойные результаты», заявила глава АИР Талия Минуллина, открывая сегодня ежегодную встречу с ключевыми игроками исламского банкинга в Казани. На этот мини-саммит приехали представители всех четырех регионов-участников эксперимента. Свежие цифры о сумме сделок не приводились, так как представитель ЦБ не смог прибыть из-за соблюдения режима тишины в преддверии заседания по ключевой ставке.

Реальное время / realnoevremya.ru

Депутат Госдумы от РТ Айрат Фаррахов прислал видеообращение, где посетовал, что «не все предложения бизнеса удалось учесть», но сам факт продления эксперимента является важным шагом вперед.

— В новом законе установлено дополнительное регулирование. Конечно, не удалось учесть все предложения бизнеса, которые поступают и сейчас. Но я уверен, что до 28-го года мы будем возвращаться к этой теме, — заверил он.

Айрат Фаррахов не исключает, что республика выступит с новым законопроектом по корректировке его положений. Что конкретно хотят исправить, он не уточнил. Но ранее бизнес жаловался на несправедливое двойное налогообложение сделок по исламскому банкингу, отсутствие законодательного регулирования страхования операций. Одним словом, поле деятельности огромное.

Благопристойный показ мод на KazanForum 2025 побил рекорд просмотров

Что сделано? Главное достижение, по словам Талии Минуллиной, заключается в значительном расширении продуктов исламского банкинга. Если прежде банки ограничивались элементарными услугами: выдачей зарплатных карт или открытием расчетного счета по стандартам халяль, то теперь есть более сложные — «Сукук» (размещение облигаций) и «Иджара» (беспроцентный лизинг оборудования). Так, АББ сформировал 12 продуктов, в этом году открыл офис в Дагестане в дополнение к «окнам» в Казани и Уфе. Более широкая география присутствия у Сбербанка, который успел запустить 16 продуктов. Так, по словам руководителя исламского офиса Сбера Искандера Хакимова, в прошлом году в стране было заключено 20,7 тысячи сделок. В Татарстане их количество утроилось, а общая сумма составила 615,1 млн рублей. Наиболее популярной услугой является беспроцентный лизинг оборудования «Иджара».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Но в глобальном мире исламского банкинга Россия пока не сильно заметна, о ней не пишут арабские СМИ, обратила внимание глава АИР. Хотя сам рынок показывает высокие темпы роста — до $2,3 трлн за 2024 год. «Заметного упоминания в арабских СМИ удостоился Татарстан, но только в связи с проведением благопристойного показа мод во время KazanForum 2025», — поделилась она.

К слову, мероприятие побило рекорд просмотров. В этом году АИР собирается повторить успех и пригласить нового режиссера для съемок модного показа.

ЦБ нужна английская версия, а застройщикам-мусульманам — маткапитал

Общий информационный вакуум вокруг этой темы связан с тем, что арабский мир не получает свежих данных о России на английском языке. «У ЦБ нет английской версии, поэтому интереса из мусульманских стран нет», — полагает она.

Барьером для роста сделок в ипотеке остается невозможность исламских организаций принимать маткапитал в качестве первоначального взноса, сообщил директор ЖНК «Жилищные традиции» Рустам Шафигуллин. «По материнскому капиталу мы не первый раз делаем обращения, но пока это не привело к успеху», — добавила позднее Талия Минуллина.

Ученый секретарь Совета улемов ДУМ РТ Булат хазрат Мубараков назвал три проблемы при выдаче фетвы на исламские продукты.



По его словам, нужны единые принципы сертификации продуктов, единые правила шариатского контроля и стандарты в обучении экспертов.

предоставлено пресс-службой АИР

AAOIFI в Казани, ждут дочернего банка Малайзии

Несмотря на законодательные пробелы, рынок исламского банкинга в Татарстане становится более зрелым. По данным источников, в настоящее время вместе с ВЭБ.РФ готовится выпуск «Сукук» на 4 млрд рублей, а осенью Санкт-Петербургская товарно-сырьевая биржа может начать продажу халяльной продукции.

Исламскую финансовую экосистему в РТ может пополнить дочерний банк из Малайзии. «Какой именно банк из Малайзии собирается открыть дочернюю компанию, не определено. Когда шли переговоры с королем Бахрейна, раис республики в своем выступлении предложил создать. Через него можно проводить операции по продаже халяльной продукции», — рассказала журналистам Минуллина.

Малайзийский банк может работать по схеме госбанка Ирана. «Исламский госбанк Ирана «Мир Бизнес Банк» предоставил нашим компаниям «Тюбетей» и «Итле» ресурсы на покупку оборудования (на условиях беспроцентного лизинга «Иджара», — прим. ред.). Спрос на их продукты оказался таким большим, что дочернему банку пришлось докапитализоваться», — привела Талия Минуллина конкретные примеры пользы исламских продуктов для местного бизнеса.

Заметно укрепит доверие к исламским финансам приход международного аудитора AAOIFI в Казань. Российское представительство главного законодателя исламского банкинга AAOIFI может открыться в будущем году. Соответствующие переговоры ведут власти Татарстана с представителями авторитетной арабской организации в области бухучета и аудита исламских финансовых учреждений, сообщила Талия Минуллина.

— В этом году на площадке KazanForum мы провели конференцию AAOIFI, и сейчас идет речь об открытии офиса AAOIFI в Казани, чтобы мы могли дальше по этой теме продвигаться, — сообщила глава АИР.

Напомним, глава Татарстана Рустам Минниханов встречался с королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой в мае этого года в Москве.

Переговорам предшествовали постоянные контакты с экспертами AAOIFI. «С AAOIFI мы стали работать плотнее. Если раньше мы просто переводили их стандарты, ездили консультироваться и советоваться, то сейчас мы с ними проводим совместные мероприятия», — рассказала Минуллина.

Представительство AAOIFI может открыться к началу Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» в следующем году. «Если эксперимент не закрыли, а продлили, значит, есть понимание того, что нужно. Трех лет не хватило, чтобы создать институциональную среду в полном объеме», — заключила она.

Кто-то должен дать поручительство

Между тем в других регионах сохраняется недоверие к этим продуктам, поэтому объем денег в сделках небольшой. Как заявил «Реальному времени» глава Ассоциации предпринимателей-мусульман БР Эмиль Ганцев, «рынок исламских финансов — это кто-то должен пообещать, что этот человек вернет деньги. Кто-то должен дать поручительство».

предоставлено пресс-службой АИР

По его словам, люди дают друг другу взаймы самостоятельно. «Закон о банковской деятельности обязует ставить ставку — любую, потому что ставка не может быть нулевая по закону о банке. А ислам отрицает любую надбавку. И в этом есть сложности, — пояснил он. — Нам обещают, что эти деньги не участвуют в хараме, нам обещают хранить деньги на закрытом счете, мы это понимаем, но все равно будет смешение, все равно будет соинвестирование, и отсюда есть недоверие».