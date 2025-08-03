Дыры на Солнце, томатное происхождение картофеля, стевия против рака

Интересные новости науки за неделю с 28 июля по 3 августа

Фото: Реальное время

Картофель получился из помидоров, отрастивших себе клубни 9 млн лет назад

На этой неделе в журнале Cell было опубликовано любопытное исследование. По нему, 9 миллионов лет назад предки современного томата и картофеля скрестились между собой в дикой природе (для сравнения: примерно в это же время общий предок шимпанзе и человека отделился от предка гориллы и человека). Дальнейшая цепочка событий привела к тому, что сегодня мы можем есть картошку фри, пюре, драники и еще тысячу блюд из картофельных клубней.

Это событие, по мнению ученых, положило начало формированию клубня — увеличенной подземной структуры, в которой хранятся питательные вещества. Причем не только у картофеля, но и у ямса, и, к примеру, у таро. Ученые из Китайской академии сельскохозяйственных наук считают, что таким образом разгадали тайну происхождения картофеля. Дело в том, что одна из важнейших мировых сельскохозяйственных культур долгое время озадачивала ученых. Ведь внешне современная картошка практически идентична трем дикорастущим видам из Чили. С той лишь разницей, что у «чилийцев» нет клубней. А вот по филогенетическому анализу получается, что картофель ближе к томатам!

Исследователи проанализировали аж 450 геномов культурного картофеля и 56 видов картофеля дикого, бесклубневого, рода Etuberosum. Выяснилось, что во всех геномах культурной картошки содержится стабильная, сбалансированная смесь генетического материала обычного томата и тех самых Etuberosum. Ген, который диктует растению, что пора формировать клубни, принадлежит томату. А ген, который контролирует рост подземных стеблей (из которого вырастают клубни), — наследство Etuberosum. Не будь какого-то одного из этих генов — клубней бы не было. Это говорит о том, что картофель произошел в результате «романтической встречи», древней гибридизации этих двух видов.

Картофель произошел в результате «романтической встречи», древней гибридизации томатов и кого-то из современных Etuberosum. Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Общий предок Etuberosum и томатов существовал порядка 14 млн лет назад. Еще 5 млн лет назад они расходились, но периодически скрещивались. Ученые считают, что картофель с клубнями появился порядка 9 млн лет назад. И это совпало с быстрым подъемом Анд — в новых экологических условиях растениям было холодно, и лучше выживали те, кто запасали питательные вещества под землей. А значит, «протокартошка» получила эволюционные преимущества и пережила экологический катаклизм. Бонусом клубни дали еще и возможность размножаться вегетативным способом — без семян и опыления. Новые картошки вырастают просто из почек на клубне. Это позволило предку современного картофеля моментально заполнить все доступные ему экологические ниши — вплоть до альпийских лугов Центральной и Южной Америки.



Полярные дыры на Солнце сигнализируют о спаде активности светила

Ученые из ИКИ (Института космических исследований) и ИСЗФ (Института солнечно-земной физики) РАН вновь «засекли» на Солнце полярные дыры, которых не было замечено последние три года.

Полярные дыры образуются в результате изменения магнитного поля Солнца, когда солнечная корона «лысеет». Объясняем: солнечная корона — поверхность нашей звезды, представляющая собой разреженную плазму. Плазма эта удерживается магнитным полем. Но иногда в нем появляются разрывы, и в результате плазма уходит в окружающее пространство — получается солнечный ветер. (Кстати, потоки плазмы из солнечного ветра нередко долетают до ионосферы Земли, вызывая магнитные бури). Температура и плотность плазмы снижаются, в короне появляется дыра. Если это происходит вблизи северного или южного полюса звезды, это называется полярная дыра. В отличие от обычных корональных, полярные дыры живут несколько лет, а не пару месяцев.

Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Как утверждают физики из РАН, появление полярных дыр говорит о том, что наша звезда завершила очередной цикл активности, ослабив магнитное поле на полюсах. Но расслабляться рано: следующий пик всегда приходит через несколько лет.

«Роскосмос» обещает построить собственный Falcon, только лучше

Руководитель госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов сообщил, что Россия тоже построит частично многоразовую космическую ракету с возвращающейся первой ступенью. Да-да, на манер Falcon 9, которую построила SpaceX Илона Маска. Произойдет это, по его словам, очень быстро — в течение полутора — двух лет.

Задача создать возвращающуюся первую ступень ракеты стоит не только в имиджевых, но и в утилитарных целях: это существенно удешевит космические запуски. Интересно, что технологию эту уже показали не только Маск, но и китайские, и японские инженеры. Так, Honda уже провела успешные испытания прототипа многоразовой ракеты, она улетела на 300 метров ввысь, после чего совершила управляемую вертикальную посадку. Китайская компания Beijing Space Epoch Technology Co испытала свою ракету в конце мая нынешнего года, максимальная высота полета достигла 2,5 километра, после чего агрегат успешно сел на морскую платформу.

Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

А что же наши инженеры? А они получили техническое задание на отработку подобной технологии лишь в июне 2025 года. Что будет дальше — подождем. Напомним, прошлой весной Юрий Борисов, который в то время возглавлял «Роскосмос», заявил, что многоразовая ракета «Амур-СПГ», которую разрабатывают в России, будет использована до 100 раз. Маск тогда отреагировал скептически.

За день горожанин вдыхает десятки тысяч частиц микропластика

Французские ученые подсчитали, сколько частиц микропластика попадает в организм человека ежедневно через дыхательные пути. Напомним, микропластик — это все фрагменты пластика, которые меньше 5 мм в диаметре. Чем меньше они, тем опаснее: частички в 10 мкм и меньше попадают в легкие через бронхи, а из легких — в кровь. Правда, чем это грозит, пока доподлинно неизвестно.

Чтобы оценить вдыхаемое нами количество микропластика размером менее 10 мкм, авторы работы применили спектроскопию. В обычной квартире средняя концентрация таких частиц составила 528 штук на кубический метр, а в салоне машины — 2 238 штук на кубометр. Причем в квартирах лидируют частицы полиэтилена, а в машине — полиамид.

Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Взрослый человек вдыхает в сутки 16 кубометров воздуха — а значит, находясь в собственной квартире и ездя в машине, в среднем за сутки в его кровоток через легкие попадает 68 тысяч частиц микропластика. В год это уже получается 25 миллионов частиц.

Исследования продолжаются.

Стевия убивает раковые клетки

Популярный сахарозаменитель — экстракт листьев стевии — обнаружил неожиданный эффект: если стевию ферментировать с помощью пробиотиков из листьев банана, то получается эффективный препарат, убивающий клетки рака поджелудочной железы.

Этот эффект выявили японские медики из Университета Хиросимы. И если он подтвердится в дальнейших исследованиях, это поможет человечеству бороться с одним из самых агрессивных и трудноизлечимых видов онкологических болезней. Ведь рак поджелудочной железы устойчив ко всем современным методам лечения. В течение пяти лет выживает лишь один из десяти — двенадцати пациентов.

Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Эксперименты проводились в пробирке, и экстракт листьев стевии в концентрации 300 мкг/мл убивал до 30% раковых клеток. А если его ферментировать с лактобактериями — избавиться удавалось до 90% клеток опухоли!

В дальнейшем японцы собираются провести эксперименты на лабораторных животных.

