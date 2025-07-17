Как провели сезон театры Казани: смена руководства, реконструкции и переезды

В Казани прошла «Золотая маска». Но блистала на ней не Казань. Фото: Динар Фатыхов

Театры Татарстана ушли в заслуженные отпуска. Для многих, если не для всех, это был непростой период — со сменами и даже арестами руководителей, повышенным ожиданием зрителей и властей, внезапным проведением в Казани «Золотой маски», где таки смог победить Качаловский. Теперь у них осталось чуть меньше месяца, чтобы перезагрузиться и вновь задружиться со зрителем и музами.

Кариевский театр

Татарский ТЮЗ провел первый сезон с новым директором, совместив эксперименты и традиции. Ильсур Казакбаев поставил здесь «Куркак батыр»/«Трусливый батыр». Инсценировку сказки Ахмета Файзи сделала Лилия Гибадуллина в рамках лаборатории «Караш». Занятно, что так же называется проект Туфана Имамутдинова в Альметьевске. Редкая, к сожалению, подростковая драма о 90-х как бы указывала, чем больше всего должен заниматься ТЮЗ. Булат Гатауллин продолжил исследовать формат хоррора в спектакле «Шайтан. Он. Она»/«Шайтан. Егет. Кыз», выстроив сложные декорации и подключив к музыкальной части адепта фольклора Айдара Абдрахманова и Софию Озджан.

При этом был у Кариевского и воссозданный к юбилею Фаниса Калимуллина «Подснежник»/«Умырзая» о Рашиде Вагапове со скромным бюджетом. И, напротив, начиненный спецэффектами документальный дебют драматурга Жамиля Салимгараева «Позывной «Татарин», где значительная часть текста была представлена на русском.

Между тем в сезоне Ильнур Гайниев начал готовить перезагрузку вверенного ему фестиваля «Ремесло»/«Һөнәр».

«Шайтан. Он. Она» в Кариевском. предоставлено пресс-службой театра Кариева

Тинчуринский

Работающий в первую очередь на зрителя коллектив театра ожидал, что в его здании начнется ремонт, а также возведение пристроя, так что у Тинчуринского появится больше гримерок и малая сцена. В результате все еще неясно, переедут ли актеры в итоге в старое здание Камаловского на Татарстана, 1 или нет. А также неизвестно, станет ли их главным режиссером Айдар Заббаров. По нашим источникам, его удовлетворила бы должность худрука.

Но директор Фанис Мусагитов продолжает вести свой корабль — театр подготовил шесть премьер.

Это ориентированная на школьников «Тагир и Зухра»/«Таһир — Зөһрә» от Зульфата Закирова. Он же взялся за инсценировку «Слава воинам Отечества!»/«Сезне Ватан онытмас!» по рассказам Амирхана Еники. Вообще, в этом сезоне в Тинчуринском много режиссеров. Одну постановку, ностальгическую драму «Родные люди»/«Туган-тумача», осуществил по своему тексту Ильгиз Зайниев. Главреж Туфан Имамутдинов, разрываясь между идеей о резиденции в Альметьевске и театральными лабораториями там же, сделал манифест «Один шаг до мечты»/«Хыялга бер адым» о театре, который застрял в степи. В конце сезона Тинчуринский решил, что ему необходимы еще две легкие комедии. «Стоп, сват! Свадьба будет!»/«Стоп, кода! Туй була!» — затея ветерана сцены Зуфара Харисова. А «Цена счастья»/«Бәхет хакы» — работа приглашенного из Атни Рамиля Фазлиева.

Все эти огрехи и нестыковки оправдывает спектакль инклюзивной студии «Могҗиза», которая смогла малыми силами показать спектакль «Золотое яблоко»/«Алтын алма», где соблюден баланс привычного и непривычного, но понятного зрителю.

«Родные люди» в Тинчуринском. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Камаловский

В главном академическом идут кинопоказы старых спектаклей (в музее «Шәрык клубы»). В новом здании — экскурсии и променады, а уже 9-го сыграют комедию «Көзге кайтаваз / Осенний отголосок». Летние концерты Салавата также на месте — с 1-го по 20-е, в старом здании. В конце августа уже намечена первая премьера — это «Сеңелкәш»/«Ася» по Тургеневу. Играют в спектакле молодые артисты — в конце сезона в театр приняли и часть стажеров, и весь последний курс Фарида Бикчентаева. К главному режиссеру в команду пришел его ученик Ильгиз Зайниев, сначала ставший директором, а потом художественным руководителем.

Безусловно, это был самый сложный сезон для Камаловского, который одновременно переезжал (по плавающему расписанию) в новое здание, становился площадкой и для «Золотой маски», и для фешен-ифтара.

«Башмачки» в Камаловском. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Начинался сезон с маловыразительной драмы Аскара Галимова по повести Аделя Кутуя «Неотосланные письма». Айдар Заббаров в тандеме с Резедой Губаевой и Зульфией Авзаловой поставил байопик «Альфия Авзалова. Путь в вечность»/«Әлфия Авзалова. Мәңгелек юл». Известно, что такой формат он хочет практиковать и дальше.

Сам Бикчентаев сосредоточился на традициях. Впервые он вывел на сцену театра музыкальную комедию «Башмачки»/«Башмагым», намекнув, что из его труппы получается и хороший музыкальный театр. А «Матери ждут сыновей»/«Аналар улларын көтәләр» стал самым заметным спектаклем к юбилею Великой Победы.

Активно включается в работу и официальный режиссер театра Лилия Ахметзянова, также известная по ТЮЗу и Особняку Демидова. В Камаловском она начала с променада «Театр. Пространство»/«Театр. Җиһан». Что касается приглашенных, то «Тысяча и одна ночь»/«Мең дә бер кичә» выпускницы ГИТИСа Данны Афауновой показала возможности новичков.

А вот «Желтая река»/«Сары елга» от турецкого режиссера Мустафы Курта, несмотря на занятный текст, выглядела, скорее, как жест доброй политической воли.

«Материнское поле» в «Экият». Мария Зверева / realnoevremya.ru

«Әкият»

Театр кукол, несмотря на то, что его худрук — теперь и худрук Камала, работал разнообразно и с выдумкой. Ильгиз Зайниев поставил здесь пять спектаклей. Традиционно — один взрослый: «Материнское поле» по Чингизу Айтматову, который хорошо отметили на «Тантане». На новый год — «Щелкунчика», в котором акцент был сделан на волшебнике Дроссельмейере, и его татарский аналог «Кракатук чикләвеге»; вызывающую вопросы, но, видимо, уже обтесавшуюся в показах «Әбүгалисину» к юбилею Каюма Насыри; динамичную «Белоснежку и семь гномов».

Самым необычным проектом стала «Марья Моревна», итог театральной кукольной лаборатории «Экият-Lab», в которой работала главный режиссер Московского театра кукол Наталья Пахомова.

«Василиса Премудрая» казанского ТЮЗа. предоставлено пресс-службой казанского ТЮЗа

ТЮЗ

Активно разъезжающий в эпоху ремонта основного здания Казанский театр юного зрителя продолжает экспериментировать с форматами и площадками. Две премьеры — «Нина и хлебные карточки» о 1940-х и 1970-х и сказочная «Василиса Премудрая» — были показаны в ДК «Полимер» в Левченко. В гончарной мастерской на Островского появился второй спектакль — «Сотворение. Круг». Посвященная СВО «Просто жить» играет в театре Кариева. В Камаловском — «Слушай мои позывные» о казанском писателе Геннадие Паушкине. Из фестиваля «Горький+» выросли «Мои университеты», их показывают в «Углу».

Можно осторожно сказать, что перезагрузку ТЮЗ выдерживает с честью, находясь сейчас в авангарде театральной жизни.

«Женитьба Бальзаминова» в Качаловском. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Качаловский

Отмеченный спецпризом «Золотой маски» русский драматический в этом сезоне особенно любил Островского, поставив «Женитьбу Бальзаминова» и «Своих людей», абсолютно в рамках традиций.

Уже известно, что в 235-м сезоне мы увидим «Привидения» по Генрику Ибсену, «Любовь к трем апельсинам» по Михаилу Светлову, «Вишневый сад» по Чехову и «Квадратуру круга» по пьесе Валентина Катаева. В мечтах — «Власть тьмы» Льва Толстого, восстановление «Визита дамы» и «Теней» Салтыкова-Щедрина.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Театр оперы и балета

Единственный казанский музыкальный, а потому успешно обходящий любую критику театр отметился уходом ведущего дирижера Рената Салаватова. Также в этом сезоне было возвращено «Лебединое озеро» Владимира Васильева. А зимой был показан детский балет «Заколдованный мальчик» на музыку Загида Хабибуллина в постановке Александра Полубенцева. Эту историю, как и новые лица, и новые имена, в оперном хотелось бы видеть чаще.

Оперный находится в покое. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Перемены

Нельзя не отметить, что этот сезон для Татарстана — эпоха перестановок и ожиданий. В Кариевском — новый директор Ильнур Гайниев. В Альметьевском — главный режиссер Сардар Абдуллин (Тагировский), который уже поставил многоплановый иммерсивный «Дом»/«Йорт». В Тинчуринском заканчивается контракт у главрежа Туфана Имамутдинова. В татарском нижнекамском начала работать режиссер Лилия Ахметова с мощной трагедией «Дом Бургана», а в конце сезона внезапно ушел директор Рустям Галиев. Главный режиссер буинского театра Раиль Садриев, по нашим данным, в ходе расследования уголовного дела смог добиться того, что ему теперь надо ежедневно ночевать дома, но в родной театр по закону ему пока хода нет. А экс-директор бугульминского театра был признан виновным в мошенничестве в крупном размере.

Можно здесь порадоваться и за перезагрузку театров, с другой стороны, репертуарным храмам Мельпомены лучше существовать в стабильности. Баланса добавляет образование: новые курсы набирают Лилия Ахметова, Олег Киньзягулов (худрук челнинского театра), а Фарид Бикчантаев собирается вести татарский курс в ГИТИСе (у себя в театре). Кажется, единственным ярким оплотом креативной стабильности остаются «Мастеровые» — неслучайно именно к ним приезжал на гастроли именитый «Старый дом» из Новосибирска.