Алексей Семин распродает недвижимость в центре Казани ради инвестиций в культуру

На торги выставлен пул объектов за 3,5 млрд рублей, на вырученные средства планируется открыть культурный центр

Фото: Михаил Захаров

Компания ASG татарстанского миллиардера Алексея Семина выставила на продажу четыре объекта коммерческой недвижимости. Три здания из этого пула находятся в самом центре Казани. Представили продавца уверяют — все ради финансирования проекта по созданию нового культурного центра на ул. Карла Маркса.

Стоимость «перспективного БЦ» выросла вместе с количеством арендаторов

Компания ASG, владельцем которой является татарстанский мультимиллиардер и лендлорд Алексей Семин, выставила на продажу несколько зданий, три из которых расположены в центре Казани и только один бизнес-центр находится в поселке Левченко, на улице Васильченко. Соответствующие предложения о продаже опубликованы на сайте бесплатных объявлений.

За 490 млн рублей продается пятиэтажный бизнес-центр на Васильченко, 1. Объект предлагают вместе с прилегающим к нему земельным участком площадью свыше 6 тысяч кв. м. На сегодняшний день, как отмечает продавец, объект заполнен более чем на половину. Судя по данным агрегаторов, среди арендаторов — бьюти-студии, ЧОП и служба заказа такси «Татарстан». О причинах продажи не сообщается, однако в апреле 2022 года «Реальное время» сообщало о продаже этого же объекта за 325 млн рублей.

Спустя пять лет Дом Сабитовой все же продают

Еще один продаваемый актив — объект культурного наследия Дом Сабитовой. Здание было построено в XIX веке, его предлагают приобрести за 170 млн рублей. Общая площадь — 509 кв. м, получается 334 тысячи рублей за «квадрат». В стоимость лота входит и земельный участок, площадью в 326 кв. м.

На сегодня по данному адресу расположен офис юридического агентства. Как и в случае с бизнес-центром, причина продажи не уточняется. Аналогичное предложение было опубликовано пять лет назад — в 2020 году. Речь шла о продаже соседнего здания, тоже объекта культурного наследия — Дома Апанаева (Тукая, 86). «Реальное время» ранее рассказывало особенности продажи. Тогда представители компании ASG заявили изданию о непричастности к продаже, хотя и подтверждали ее. С их слов, здание не продавалось, а предлагалось в аренду.

Исторической гостинице почти десять лет не найдут «постояльца»

Еще один лот расположен на ул. Московской, 70. В трехэтажном здании ранее существовала гостиница «Амур». За здание площадью в 2,5 тысячи квадратных метров продавец планирует выручить 495 млн рублей.

Судя по данным Комитета РТ по охране ОКН, здание обладает статусом «Объект культурного наследия регионального значения». Однако в самом объявлении об этом не указано ни слова. В апреле этого года «Реальное время» уже сообщало о продаже этого лота.

Впервые разговоры о восстановлении здания и его заселении арендаторами заговорили почти десять лет назад — в 2017 году. Тогда сообщалось о том, что в здании откроется гостиница от федерального игрока, а объем инвестиций в проект составил 150 млн рублей.

Пустой ТЦ без арендаторов подорожал в два раза за семь лет

Финальный лот — историческое здание, переделанное в торговый центр, общей площадью свыше 17 тысяч кв. м, расположенное на Московской, 52. Его стоимость — 2,35 млрд рублей. Этот объект группа ASG пытается продать на протяжении шести лет — с 2019 года.

При этом в прежние годы официально продажу объекта не подтверждали, несмотря на то, что объявление регулярно появлялось на различных площадках. Ранее цена составляла 1,25 млрд рублей. И даже тогда игроки рынка называли стоимость лота завышенной, а планировку здания неподходящей для ведения коммерческой деятельности. На сегодня, в качестве преимущества, продавец отмечает близость к так называемым «казанским Патрикам» — улице Столбова.

ASG подтвердила продажу — ради инвестиций в культурные институции

Мария Зверева / realnoevremya.ru

На запрос «Реального времени» о причинах продажи зданий в компании заявили, что нынешние предложения связаны с необходимостью финансирования нового объекта — Дворца изящных искусств, который расположится на ул. Карла Маркса, 17. Это тоже историческое здание — «Комплекс Адмиралтейской конторы, арх. Кафтырев В.И.».

— Продажа активов, включая административные и торговые здания с потенциалом редевелопмента, помещения свободного назначения, объекты нового строительства, а также отреставрированные исторические особняки в центре города, позволит обеспечить финансирование ключевых проектов. Общий объем предложения — более 20 объектов коммерческой недвижимости суммарной площадью более 83 тысяч кв. метров. В ближайшее время ожидается выход еще нескольких исторических зданий в центре Казани, — сообщил изданию директор по развитию территорий ASG invest Ринат Аисов.

Ранее «Реальное время» рассказывало, что в Казани до конца года планируют продать старинное здание больницы при заводе братьев Крестовниковых, расположенное в промзоне на улице Ватутина.