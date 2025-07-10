Алексей Семин распродает недвижимость в центре Казани ради инвестиций в культуру
На торги выставлен пул объектов за 3,5 млрд рублей, на вырученные средства планируется открыть культурный центр
Компания ASG татарстанского миллиардера Алексея Семина выставила на продажу четыре объекта коммерческой недвижимости. Три здания из этого пула находятся в самом центре Казани. Представили продавца уверяют — все ради финансирования проекта по созданию нового культурного центра на ул. Карла Маркса.
Стоимость «перспективного БЦ» выросла вместе с количеством арендаторов
Компания ASG, владельцем которой является татарстанский мультимиллиардер и лендлорд Алексей Семин, выставила на продажу несколько зданий, три из которых расположены в центре Казани и только один бизнес-центр находится в поселке Левченко, на улице Васильченко. Соответствующие предложения о продаже опубликованы на сайте бесплатных объявлений.
За 490 млн рублей продается пятиэтажный бизнес-центр на Васильченко, 1. Объект предлагают вместе с прилегающим к нему земельным участком площадью свыше 6 тысяч кв. м. На сегодняшний день, как отмечает продавец, объект заполнен более чем на половину. Судя по данным агрегаторов, среди арендаторов — бьюти-студии, ЧОП и служба заказа такси «Татарстан». О причинах продажи не сообщается, однако в апреле 2022 года «Реальное время» сообщало о продаже этого же объекта за 325 млн рублей.
Спустя пять лет Дом Сабитовой все же продают
Еще один продаваемый актив — объект культурного наследия Дом Сабитовой. Здание было построено в XIX веке, его предлагают приобрести за 170 млн рублей. Общая площадь — 509 кв. м, получается 334 тысячи рублей за «квадрат». В стоимость лота входит и земельный участок, площадью в 326 кв. м.
На сегодня по данному адресу расположен офис юридического агентства. Как и в случае с бизнес-центром, причина продажи не уточняется. Аналогичное предложение было опубликовано пять лет назад — в 2020 году. Речь шла о продаже соседнего здания, тоже объекта культурного наследия — Дома Апанаева (Тукая, 86). «Реальное время» ранее рассказывало особенности продажи. Тогда представители компании ASG заявили изданию о непричастности к продаже, хотя и подтверждали ее. С их слов, здание не продавалось, а предлагалось в аренду.
Исторической гостинице почти десять лет не найдут «постояльца»
Еще один лот расположен на ул. Московской, 70. В трехэтажном здании ранее существовала гостиница «Амур». За здание площадью в 2,5 тысячи квадратных метров продавец планирует выручить 495 млн рублей.
Судя по данным Комитета РТ по охране ОКН, здание обладает статусом «Объект культурного наследия регионального значения». Однако в самом объявлении об этом не указано ни слова. В апреле этого года «Реальное время» уже сообщало о продаже этого лота.
Впервые разговоры о восстановлении здания и его заселении арендаторами заговорили почти десять лет назад — в 2017 году. Тогда сообщалось о том, что в здании откроется гостиница от федерального игрока, а объем инвестиций в проект составил 150 млн рублей.
Пустой ТЦ без арендаторов подорожал в два раза за семь лет
Финальный лот — историческое здание, переделанное в торговый центр, общей площадью свыше 17 тысяч кв. м, расположенное на Московской, 52. Его стоимость — 2,35 млрд рублей. Этот объект группа ASG пытается продать на протяжении шести лет — с 2019 года.
При этом в прежние годы официально продажу объекта не подтверждали, несмотря на то, что объявление регулярно появлялось на различных площадках. Ранее цена составляла 1,25 млрд рублей. И даже тогда игроки рынка называли стоимость лота завышенной, а планировку здания неподходящей для ведения коммерческой деятельности. На сегодня, в качестве преимущества, продавец отмечает близость к так называемым «казанским Патрикам» — улице Столбова.
ASG подтвердила продажу — ради инвестиций в культурные институции
На запрос «Реального времени» о причинах продажи зданий в компании заявили, что нынешние предложения связаны с необходимостью финансирования нового объекта — Дворца изящных искусств, который расположится на ул. Карла Маркса, 17. Это тоже историческое здание — «Комплекс Адмиралтейской конторы, арх. Кафтырев В.И.».
— Продажа активов, включая административные и торговые здания с потенциалом редевелопмента, помещения свободного назначения, объекты нового строительства, а также отреставрированные исторические особняки в центре города, позволит обеспечить финансирование ключевых проектов. Общий объем предложения — более 20 объектов коммерческой недвижимости суммарной площадью более 83 тысяч кв. метров. В ближайшее время ожидается выход еще нескольких исторических зданий в центре Казани, — сообщил изданию директор по развитию территорий ASG invest Ринат Аисов.
Ранее «Реальное время» рассказывало, что в Казани до конца года планируют продать старинное здание больницы при заводе братьев Крестовниковых, расположенное в промзоне на улице Ватутина.
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