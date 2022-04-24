В Казани выставили на продажу бизнес-центр на улице Васильченко за 325 млн рублей

В Казани выставили на продажу бизнес-центр, который находится на территории бизнес-комплекса «Союз» на улице Васильченко. Стоимость пятиэтажного объекта — 325 млн рублей, следует из объявления в интернете.

Общая площадь бизнес-центра составляет 10 360 «квадратов». Также в наличии имеются парковка, которая рассчитана на 200 автомобилей, круглосуточная охрана, внутреннее и внешнее видеонаблюдение.

Фото: realnoevremya.ru

Как отмечает автор объявления, объект подходит под доходный арендный бизнес, размещение офиса крупной компании и медицинской клиники. Однако причину продажи он не указывает.

Также в этом месяце в казанском микрорайоне Залесный выставили на продажу ТЦ «Бахетле» за 740 млн рублей. Площадь двухэтажного здания превышает 6,6 тысячи «квадратов». Состояние ТЦ автор объявления оценил как хорошее.

Диана Жиленкова