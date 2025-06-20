Евгений Касакин: «Уже сейчас 99 процентов контента в соцсетях содержит ИИ-составляющую»

Создатель ИИ-платформы для автоматизации SMM — о том, какое будущее с ИИ ждет бизнес, какой контент будет актуален в ближайшее время и зачем еще нужен будет человек

Фото: предоставлено Евгением Касакиным

Евгений Касакин, визионер в области искусственного интеллекта, основатель платформы КИНЕЙРО (резидента Инновационного центра «Сколково» и ИТ-парка им. Б. Рамеева), считает, что использовать искусственный интеллект в работе малого и среднего бизнеса жизненно необходимо, чтобы быть конкурентными на рынке. Автоматизировать с помощью ИИ давно пора маркетинг, лидогенерацию и продажи, дистанционную коммуникацию с клиентом, назначение встреч, обработку входящей информации и даже принятие рутинных решений. Меняются привычные технологии: так, таргетинг снизил эффективность, за два года радикально поменялась лидогенерация. О том, каким будет наше ближайшее цифровое будущее и как в этом поможет внедрение искусственного интеллекта, — в интервью Евгения Касакина.

«34% сотрудников компаний МСП используют ИИ в своей работе»

— Какова статистика — сколько компаний из числа МСБ в России активно используют технологии ИИ в своем бизнесе?

— В РФ сейчас 6,5 млн малых и средних предприятий, в которых занято 27 млн человек. По статистике, которая нам известна, 34% сотрудников компаний МСП используют ИИ в своей работе. Спрос на внедрение ИИ сегодня очень высок — причиной тому высокая нехватка компетентных сотрудников и необходимость удержать себестоимость ниже, чем у конкурентов.

— В какие бизнес-процессы такие технологии уже широко внедрены?

— Компании из сегмента МСБ их используют в подготовке товарных карточек для Avito, Озон, Wildberries. Для коммуникации с клиентами — это могут быть чат-боты, автоматические ответы на маркетплейсах или в мессенджерах. Используют их и для назначения времени приема клиента (к примеру, запись в салон красоты или на медицинскую процедуру).

Крупный бизнес использует в первую очередь ИИ-агенты в чат-ботах, которые автоматически отвечают на запросы клиентов в службу поддержки. ИИ может обработать 80% самых частых запросов от клиентов. В этом отношении серьезно продвинулись банки и маркетплейсы, но, к примеру, аптечные сети в этом году тоже начинают применять искусственный интеллект в онлайн-коммуникации с конечными потребителями. Бот на основе нейросети может сам найти, в какой аптеке города есть нужное лекарство.

— А что вы бы посоветовали еще автоматизировать малому бизнесу, какие бизнес-процессы?

— Во-первых, маркетинг, лидогенерацию и продажи. Во-вторых, продолжать автоматизировать общение с клиентом. Малый бизнес сейчас много продает на маркетплейсах — там критична скорость ответа на запрос.

Огромный потенциал есть для использования ИИ в риелторском бизнесе, но пока он в этой сфере вообще не используется. А ведь это очень быстрый способ отвечать клиенту, составлять удобный для всех график просмотра недвижимости, решать нюансы с документами.

— А вот, к примеру, бухгалтерия?

— Использовать нейросети эффективно в ситуациях, когда нужно что-то проанализировать и создать, скреативить. В бухгалтерии на это запроса нет. А вот в финансовом планировании, финансовой аналитике ИИ используется уже сегодня.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Спрос на внедрение ИИ сегодня очень высок — причиной тому высокая нехватка компетентных сотрудников и необходимость удержать себестоимость ниже, чем у конкурентов

Нейросети заменят таргетинг

— В чем заключаются проблемы с внедрением ИИ в бизнес-процессы существующих компаний?

— Во-первых, бизнес нередко хранит данные, на которые будет опираться ИИ, в низком качестве и неструктурированно. Во-вторых, процесс тормозит сопротивление сотрудников, которые опасаются использовать новые технологии в работе. В-третьих, спрос на внедрение ИИ превышает количество компетентных специалистов.

Но внедрение идет очень быстро. С начала производства персональных ЭВМ до их массового распространения понадобилось 40 лет. Интернет распространился за 20 лет. А искусственному интеллекту надо восемь-десять лет, из которых пять уже прошло. Мы уже на середине пути. Сейчас Chat GPT уже доступен через WhatsApp*. В мае Дуров анонсировал внедрение в Telegram интеграции с Grok от компании Илона Маска xAI.

— Что делать руководителю, который хотел бы вовремя начать этот процесс?

— Самое правильное — уже сегодня начинать размещать контент, чтобы быть представленным в поисковой выдаче нейросетей.

В течение пары лет нейросети заменят таргетинг. Это произойдет потому, что пользователи все чаще будут искать информацию о товарах и услугах через ИИ-ассистентов (Chat GPT, Claude, Gemini), которые будут рекомендовать компании на основе их контента в интернете, а не через традиционные поисковики с таргетированной рекламой. Поэтому уже сегодня нужно позаботиться о том, чтобы попасть в их ответы, правильно позиционировать компанию и размещать как можно больше информации о компании и продукте. Это стратегически важно для малого и среднего бизнеса — присутствовать с контентом на всех платформах и в социальных сетях.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

С начала производства персональных ЭВМ до их массового распространения понадобилось 40 лет. Интернет распространился за 20 лет. А искусственному интеллекту надо 8—10 лет, из которых 5 уже прошло

— Что важно знать при подготовке своего контента?

— Нейросети будут доверять источникам, которые соответствуют определенным параметрам. Среди них — уникальность контента, его полезность, уровень доверия источнику, специализация источника, быстрая загрузка его веб-страницы и прочие.

«В цене останутся должности, связанные с доверием»

— В какую сторону сейчас будут развиваться нейросети?

— Большинство крупных российских нейросетей представляют собой LLM (большие языковые модели). Впереди — создание моделей, способных общаться с пользователем в реальном времени. Ближе всех к технологическому прорыву пока Google: они уже представили мультимодальную модель, которая синхронно воспринимает видео, аудио и текст. Я тестировал эту технологию, предоставил модели доступ к своему экрану, голосом запрашивал помощь с архитектурой кода, и нейросеть мне голосом отвечала. То есть функция всесторонней поддержки уже реализована.

— И о чем это говорит?

— О том, что через год должность, скажем, оператора в МФЦ технологически возможно будет упразднить — с этой работой успешно справится мультимодальный нейросетевой интерфейс.

— Звучит угрожающе. Но ведь останутся те вопросы, которые решить сможет только человек с человеком?

— Конечно. Думаю, на горизонте ближайших 50 лет в цене останутся должности, связанные с доверием. Нейросеть не сможет заменить здесь человека. К роботам перейдут сервисные функции, а человеку останутся те, в которых важен талант, отношения, этика. Например, никуда не денется необходимость в продавцах, которые занимаются продажами и поддержкой на длинной дистанции в сфере B2B.

Еще пример — психотерапевты и психологи, коучи, наставники. Мы изучали, можно ли использовать ИИ для автоматизации психотерапии и психологии. И поняли, что глубокая психотерапия возможна только при создании доверия человека к человеку.

— Можете ли привести кейсы, которые иллюстрировали бы необходимость быстрого перехода МСБ на автоматизацию с помощью ИИ?

— Два примера. Один банк установил на локальный сервер специализированные нейросети, чтобы они анализировали устав корпоративного клиента. Обычно его вычитывают юристы, чтоб проверить на соответствие требованиям банка. Теперь нейросеть быстро анализирует документ и экономит массу времени, которое люди могут использовать для решения более сложных задач.

Второй пример — компания занимается дистрибуцией микрокомпонентов для промышленности. Они организуют прием заказов от заводов в России и закупают оборудование за рубежом. Задача менеджеров по закупкам в том, чтобы собрать заявки по разным каналам, рассортировать их и перенаправить компаниям-производителям за рубежом. Получив ответы, они их собирают и заводят в 1С. Сейчас эту работу в компании автоматизируют. Сбор данных, их систематизацию, передачу, получение фидбэка, подбор аналогов по базе — всю эту часть можно передать нейросети.

Вместо одного эсэмэмщика — целый штат из 117 электронных агентов

— Поговорим о вашей платформе КИНЕЙРО: что это за продукт и почему вы пошли в эту сторону?

— Платформа автоматизирует SMM— и SEO-продвижение. Это сервис, который работает автономно, без капризов и творческих кризисов, на уровне международных стандартов. Он анализирует рынок и запросы потенциальных клиентов, создает стратегии, составляет контент-план, генерирует сам контент, публикует его в аккаунтах компании на разных платформах. И все это происходит без вмешательства человека.

— Как это устроено? И почему бы собственнику бизнеса не обойтись, к примеру, обычным Chat GPT или чем-то из отечественных нейросетей?

— КИНЕЙРО — мультиагентная система, в которой собраны 117 ИИ-агентов. Каждый отвечает за свою функцию. По сути, это штат «цифровых сотрудников — программ». Их инструменты — разные модели ИИ, которые используются в зависимости от поставленной задачи.

К примеру, шесть агентов работают над созданием изображений. Текст создают 14 агентов. Отдельный агент проверяет статью на присутствие ключевых слов, еще один агент отвечает за то, чтобы проверить на ошибки. Итог — наша статья с брендом клиента наверху выдачи, ведь в конечном результате нам нужен лид.



предоставлено Евгением Касакиным

Мы даем верный способ для того, чтобы через год ваш бизнес был включен в поисковую выдачу популярных нейросетей

Как отучить нейросеть фантазировать

— Как вы снимаете популярную проблему галлюцинаций нейросети? Как можно быть уверенным в том, что «электронный эсэмэмщик» не занимается сочинительством?

— У нас три подхода для того, чтобы исключить фантазии.

Во-первых, при отправке запросов тем же моделям OpenAI можно отправлять на программном уровне до 16 параметров, в том числе и требование исключить фантазии и быть уверенным в данных. В чат-интерфейсе для обычного пользователя они не видны. Чтобы получить к ним доступ, надо войти в режиме API или отправлять требования через программный код.

Во-вторых, при генерации контента мы ранжируем уверенность в источниках информации. Не доверяем тем, у которых эта степень ниже 90%.

В-третьих, в систему включен агент, который проверяет на ошибки и несостыковки (в том числе логические).



— Предположим, я руководитель бизнеса. Я заинтересовалась платформой. Как будет происходить наше взаимодействие?

— Наш сотрудник проведет с вами интервью и заполнит бриф. В нем будет информация о продуктах и сервисах, о целевой аудитории, о ваших бизнес-целях.

Мы подключим вас к КИНЕЙРО. Будет проведено исследование по вашей индустрии: рынок, поведение конкурентов, их присутствие в сети. Мультиагентная система изучает их контент, анализирует ключевые слова, распространенность запросов.

Следующая фаза — изучение поисковой выдачи. В ней агенты изучают, какой контент востребован, какой информации не хватает.

Потом платформа изучает путь клиента для конкретной индустрии — воронку, в конце которой происходит принятие решения. По итогам составляется семь разных контент-стратегий. Для каждой будет определено, о чем будет генерироваться контент, какие «боли» он закроет и какие поисковые запросы будут с ним ассоциированы. Выбрать можно сразу несколько стратегий, они замиксуются в контент-план. В итоговых текстах будет актуальная информация и ключевые слова — ведь поиск будет произведен на дату, указанную в контент-плане.

После того как контент-план утверждается, платформа подключается к социальным сетям клиента. Если их нет, мы консультируем заказчика, как это сделать правильно. Постить информацию мы можем на десятках разных языков и во все соцсети, включая китайский WeChat.

— Какой результат я как руководитель бизнеса получу в итоге?

— Мы даем верный способ для того, чтобы через год ваш бизнес был включен в поисковую выдачу популярных нейросетей.

«Нам надо понять бизнес нашего клиента, его аудиторию и воронку продаж»

— Кому будет полезна эта платформа, для кого она предназначена?

— Во-первых, для бизнеса, у которого до сих пор нет SMM. Мы предлагаем сервис, который обойдется дешевле штата специалистов или фрилансеров и предоставит стабильный результат.

Бизнес, у которого уже есть служба маркетинга или SMM, с КИНЕЙРО оптимизирует затраты или получит более стабильное решение. Ведь эсэмэмщики — люди. У них может быть творческий кризис, им важен эмоциональный комфорт. С ИИ такого не происходит. Кроме того, порой компании тяжело заинтересовать и удержать креативного специалиста — например, если она производит металлоконструкции. В этом случае КИНЕЙРО сработает — ему все равно, о чем делать контент.

Бизнес, у которого уже есть служба маркетинга или SMM, с КИНЕЙРО оптимизирует затраты или получит более стабильное решение. Ведь эсэмэмщики — люди. У них может быть творческий кризис, им важен эмоциональный комфорт. Максим Платонов / realnoevremya.ru

— А SMM разве не творческая функция, для успешной реализации которой нужен человек?

— Если бы мы делали просто автоматизацию SMM — повторили бы действия наших конкурентов, которые генерируют непонятные посты и картинки. Мы же работаем по-другому. Глубоко исследуем, какой контент может привлечь клиентов нашему пользователю. Для этого надо понять его бизнес, воронку продаж, информационные потребности аудитории на каждом из этапов воронки.

Например, клиентов визового центра можно собрать еще на этапе вдохновения. Никто не подпишется на блог, в котором скучно рассказывается о том, как собрать пакет документов на визу. Вдохновляющую идею подаст, например, рассказ, как путешествовать на мотоцикле в США. Или семьей проехать по малолюдным пляжам в Средиземноморье. Или как за 100 долларов провести неделю в Швейцарии. Люди подпишутся на аккаунт визового центра, чтобы получить уникальную полезную информацию. А заразившись этой идеей, осознают, что уже находятся на канале у людей, которые в этом понимают. И произойдет конверсия.

— Предпочтительные сферы деятельности у этой платформы есть? Будет ли она одинаково успешно справляться с продвижением металлоконструкций, турпутевок и выпечки? Или есть что-то, с чем она лучше справится?

— Используя эту платформу, больше преуспеет тот же бизнес, который преуспевает и сегодня благодаря качественному SММ. Например, компании, оказывающие услуги, где нужно продемонстрировать свою экспертизу. Или торговля, где нужно создавать контент о товарах и их выборе. Везде, где есть информационная составляющая, КИНЕЙРО решит задачу. Даже там, где рядовой SММ-специалист не справится.

Можно, кстати, его использовать и муниципальным органам, причем платформа справится с задачей формулировок, правильной подачи и отфильтровывания информации.

«Специалистов», которые пишут посты и генерируют картинки, в профессии не останется»

— Как думаете, какой процент коммерческого контента в соцсетях будет производиться человеком лет через пять?

— Уже сейчас 99% контента в соцсетях содержит составляющие ИИ: титры, фотофильтры, сгенерированные вставки. Так что практически весь контент уже сейчас так или иначе имеет следы ИИ.

— А люди в профессии SMM останутся?

— Останутся. Но они будут более профессиональными стратегами, коммуницирующими с криэйторами. Требования к SMM-специалистам вырастут, но и их производительность вырастет тоже. «Специалистов», которые пишут посты и генерируют картинки в Chat GPT, вытеснят автоматизации. Зато вырастет ценность эсэмэмщиков, которые умеют что-то сложное и штучное: например, поддерживают личный контакт с аудиторией. Именно такой контент будет пользоваться доверием: люди доверяют людям.

— А если все-таки бизнесмен хочет работать по старинке?

— Это его выбор. Но даже квалифицированные специалисты не могут генерировать такое количество контента, подходящего под требования поисковиков современных нейросетей. Чтобы там продвинуться выше, нужно распространять в 5 раз больше контента, чем может сделать один эсэмэмщик. Там, где SMM-специалист сделает один хороший пост, КИНЕЙРО будет делать десять.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Там, где SMM-специалист сделает один хороший пост, КИНЕЙРО будет делать десять

— Каковы ваши дальнейшие планы по развитию КИНЕЙРО?

— Автоматизировать торговлю клиента. Сейчас мы приводим ему лиды. В ближайших планах — автоматизировать конверсию в продажи. Можно будет через маркетплейсы написать продавцу уточняющие вопросы, и на той стороне нейросеть поможет провести сделку.

— А сами вы предпочитаете, чтобы в вашей компании работали люди или роботы?

— Я стремлюсь к оптимальному балансу. Сейчас нейросети пишут около 60% кода, а наши специалисты сосредоточены на 40% наиболее сложных и ответственных задач. В перспективе планирую довести соотношение инвестиций до 80% на ИИ-инструменты и 20% на фонд оплаты труда. Это позволит людям заниматься действительно творческими и стратегическими вопросами, а рутину передать автоматизации. Такой подход обеспечивает максимальную эффективность каждой бизнес-функции.



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Людмила Губаева