Олег Шатов: «Плохие дороги отчасти могут быть причиной ДТП, но не оправданием водителя»

Основатель казанской Школы высшего водительского мастерства — о плохих и хороших дорогах, инструкторах, гаджетах и самокатчиках

Фото: Михаил Захаров

Получив водительские права, человек приобретает право сесть за руль, но может ли он считать себя водителем — еще вопрос. Требования к водительскому мастерству меняются со временем, и поэтому навыки нужно постоянно обновлять. Сарафанное радио по-прежнему остается одним из самых действенных способов поиска грамотного инструктора, но автошколы в общей массе не особенно стремятся успевать за реалиями езды по современным дорогам. Например, там до сих пор учат ездить на скорости в 40—60 км/ч, тогда как высокоскоростные магистрали требуют навыков искусного вождения на более высоких скоростях. Аварийность на плохих дорогах выше, но последствия аварий на идеальных автомагистралях фатальнее, ведь чем лучше дорога, тем быстрее по ней ездят. Обо всем этом и о многих других аспектах современного вождения рассказал «Реальному времени» основатель и бессменный директор казанской Школы высшего водительского мастерства Олег Шатов.

«Хотим, чтобы был единый центр, который будет сертифицировать тренеров по вождению»

— Если человек закончил учебу в автошколе, получил права, то считает себя состоявшимся водителем. Прав ли он?

— Есть такое свойство человека — перекладывать ответственность на кого-то другого. В прошлом году я проводил занятия в одной организации, и там красной нитью проходила тема «Если произойдет авария, прав я буду или не прав?». А я ответил: «Ребята, мы здесь все собрались для того, чтобы в аварии не попадать. А не для того, чтобы выяснять, прав кто-то или не прав». Поэтому у меня такое отношение к слову «прав». Надо сделать все возможное, чтобы не было причины об этом рассуждать. А для этого человек должен двигаться дальше. Получение прав дает право сесть за руль, но еще не дает права ездить.

— Насколько применимо выражение «Учиться, учиться и еще раз учиться» к искусству вождения?

— Любой профессионал должен всю жизнь учиться. Если он перестал учиться — он перестал быть профессионалом. А для того, чтобы им оставаться, ты должен быть на острие, на пике каких-то течений, решений. Должен все время совершенствоваться, иначе ты отстанешь. Меняются автомобили, ПДД, технологии управления автомобилем, контингент на дорогах — поэтому надо все время идти в ногу со временем. Нельзя жить старыми наработками.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Любой профессионал должен всю жизнь учиться. Если он перестал учиться — он перестал быть профессионалом.

— Успевают ли автошколы меняться вслед за этим? Успевают ли инструкторы меняться и учить тому, что действительно важно сегодня на дорогах?

— В общей массе, наверное, нет. Это слишком тяжелый аппарат, чтобы успевать за всем. Есть только отдельные автошколы, которые стремятся это делать. Сейчас у нас есть профессиональный чат, в котором мы обсуждаем новшества. Например, последнее веяние — введение дополнительных оценок, рейтинга автошкол. Мы обсуждаем тему аварийности — как можно по аварийности выпускников автошкол судить о качестве подготовки. Готового механизма, по которому это будет оцениваться, пока нет.

Но тема рейтинга в целом интересная — и не только рейтинга автошкол, но и мастеров производственного обучения. Что-то должно стимулировать человека развиваться. И саму автошколу, и ее сотрудника. Понятно, что автошколы, особенно те, у которых идет сплошной поток, инертны и не хотят ничего менять, их все устраивает. Однако знаю по крайней мере одну автошколу (не в нашем городе), где директор очень увлеченно работает над тем, чтобы повышать рейтинг. Причем обучение у него дорогое, но к нему очередь выстраивается на три месяца вперед. В то время как другие автошколы пустуют. Они пытаются демпинговать. Но качество дешевым не бывает. Он работает над своей школой, со своими мастерами производственного обучения. Они, в свою очередь, сами регулярно должны проходить обучение. Ведь пока ты не научишься, не будешь обладать определенным объемом знаний, ты не имеешь права преподавать и обучать других людей.

Есть чат, где эта тема обсуждается. Мы хотим, чтобы был единый сертификационный центр, который будет сертифицировать тренеров по вождению (не только базовому, но и контраварийному, и защитному). Потому что, к сожалению, очень много тренеров, которые и сами не развиваются, и услуги свои предлагают низкого качества, а это влияет на всю тему. Потому что если кто-то плохо проводит контраварийную подготовку, то слух идет о том, что в целом такое обучение проходить не надо, на нем ничему новому не учат. А дело в том, что ты просто попал не к тому тренеру.

Дмитрий Резнов / realnoevremya.ru

Некоторые организации требуют от компаний, которые с ними работают, чтобы у водителей были корочки, подтверждающие квалификацию по противоаварийному вождению. И кое-кто пытается такую корочку у нас купить. Но мы всегда отвечаем: «Это не наш стиль».

«Важно выбрать тренера, который тебя действительно чему-то научит»

— Вы говорили про форум, чат профессионалов. Какие еще животрепещущие вопросы обсуждаются в вашем сообществе?

— Во-первых, как я уже озвучил, уровень преподавателей. Уровень водительского мастерства тоже обсуждается. Недавно горячо эту тему обсуждали — причем не столько уровень мастерства управления автомобилем, сколько когнитивное состояние водителя, его поведение.

Все люди разные. Есть разные психотипы — холерики, флегматики. У меня есть знакомый холерик, который не может просто ехать равномерно, он «вышивает» на дороге, хаотично перемещаясь из полосы в полосу. Как-то мы параллельно с ним ехали на работу, он «вышивал», но останавливался вместе со всеми на каждом светофоре. Приехали мы одновременно. И я у него спросил: «Ну и результат?» Он жжет бензин и тормозные колодки, и ради чего? Логики в таком вождении нет, есть только стиль.

— Вы как-то раз сказали, что дорога не учит, а наказывает за нежелание учиться. Какие есть сегодня возможности у желающих постичь эту науку глубже? Есть ли те, кто учат, как понимать поведение других людей на дорогах?

— Во-первых, есть вариант обучения на своих ошибках. Набить свои шишки — это мучительно больно, но есть люди, считающие, что это нормально. Во всех крупных городах есть вариант со школами и центрами повышения квалификации. Есть и индивидуальные тренеры. У кого-то это лучше получается, у кого-то хуже. Здесь важно выбрать тренера, который тебя действительно чему-то научит.

— Как правильно его выбрать?

— Сарафанное радио работает лучше всего. А судить по объявлению какой-то организации, что они занимаются контраварийной подготовкой, сложно. Если сейчас открыть сайты казанских автошкол, то увидим: чуть ли не каждая вторая занимается такой подготовкой. Но позвоните туда — с большой вероятностью выясняется, что в данный момент такая услуга не предоставляется. Ведь для этого нужны соответствующие автодромы. У нас в Казани специально подготовленных для этого автодромов нет. Мы на зиму готовим большой автодром, заливаем там лед на большой площадке. Но если вам предлагают заниматься контраварийной подготовкой на пятачке 50х50 метров на задворках — вряд ли что-то получится. Максимум — вас научат хорошо парковаться.

Кроме того, когда вы идете к врачу, вы изучаете сертификаты о прохождении курсов повышения квалификации, которые висят у него на стене в кабинете. Смотрите, где он обучался. Но когда человек идет учиться к частному инструктору, он интересуется его сертификатами о прохождении обучения в серьезной компании?

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Если вам предлагают заниматься контраварийной подготовкой на пятачке 50х50 метров на задворках — вряд ли что-то получится. Максимум — вас научат хорошо парковаться.



Наличие соцсетей, активное их ведение говорит больше о том, что человек хочет продвигаться и зарабатывать, но о качестве его работы по ним судить сложно. Я видел некоторые соцсети тренеров по вождению, и некоторым из таких инструкторов я бы не доверил свои навыки.

А человек, который хочет учиться, находится в состоянии неосознанной некомпетентности. Он не знает, чему его должны научить и как. Поэтому чаще всего новички рассуждают о качестве работы преподавателя не по тому, насколько он грамотен, а по тому, как он строит взаимоотношения — ругается или не ругается, например. Конечно, хороший тренер должен уметь находить общий язык со своим учеником. Но некоторые это умеют, а вот учить вождению — нет.

«Лучший совет — включить беззвучный режим, положить гаджет в сумку, а сумку — в багажник»

— Когда человек едет за рулем, вокруг видит множество отвлекающих факторов. Какие из них чаще приводят к аварии и как заставить себя на них реагировать?

— Гаджеты становятся все современнее. 15 лет назад никто и не думал смотреть кино в дороге с телефона. Сейчас качество смартфонов хорошее, а значит, почему бы не посмотреть в дороге кино? Это критичное отвлечение внимания. Потому что одно дело — когда у тебя мозг занят когнитивно, а другое — когда еще и визуальный ряд присутствует. Но на современной дороге визуально отвлекаться никак нельзя. Гаджеты — это бич, причем чем дальше, тем больше мы к ним привыкаем. Мы полностью увлечены телефоном, и в машине тоже. Поэтому лучший совет — включить беззвучный режим, положить гаджет в сумку, а сумку — в багажник. Потом, когда остановитесь, вынете его и всем ответите.

Есть отвлечение внимания визуальное (баннеры, необычно выглядящие автомобили, гаджеты) и когнитивное. Недавно обсуждали такую тему: когда происходит ДТП, проезжающие мимо на него заглядываются. Теряется контроль, и это приводит к тому, что авария разрастается. Кто-то из коллег разместил недавно видео аварии: автомобиль «вышивал», врезался в отбойник, а едущий за ним водитель не ударил по тормозам, а ждал развития событий. Тормозить начал только после того, как остатки автомобиля вылетели перед ним на дороге. Естественно, произошло столкновение. Вот вам и отвлечение внимания.

К сожалению, иногда у нас и организация дорожного движения устроена так, что тоже отвлекает внимание. Иной раз понавешают такое количество знаков, что едешь и думаешь: перед тобой ребус, кроссворд, который надо решить. 18 знаков перед тобой висят. А ведь наш мозг не может быстро обработать больше трех знаков. Знаю такую улицу, на которую вечером выезжаешь и на ближайшем отрезке в свете фар видишь 12 знаков. Нужна единая картина из них, понять, как здесь организовано движение. И это все надо делать на ходу. Причем часто один знак противоречит другому, и перед тобой ребус, как проехать этот перекресток правильно. Это очень здорово отвлекает внимание.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Другие водители могут отвлекать внимание своим поведением.

Есть и отвлечение внимания, которое должно быть, без него никак не обойтись — например, смотреть в зеркала и на приборы. Но когда на них налагается остальное — баннеры, аварии, да еще и кино интересное включил, и позвонит кто-то...

«Есть такая закономерность: если дорога плохая, то все едут медленно»

— ДТП становится больше, людей на дорогах гибнет больше. И что приводит к тому, что на дорогах «встречаются два одиночества»?

— Основной причиной являются как раз эти «два одиночества». Одно спровоцировало аварию, а второе поддалось на провокацию — и случилось неизбежное.

— А состояние дорог, по вашему личному мнению, в этом играет роль?

— Татарстан, кстати, по этому показателю уже не хвалят. Я не так давно еще гордился дорогами в нашей республике. Но как-то я спросил у приехавших из другого города: «Как вам казанские дороги?» А они ответили: «Да мы и хуже видели». Действительно, наши дороги стали значительно хуже.

А относительно того, как они влияют на аварийность, я много лет назад слышал: причина 60% аварий — это состояние дороги. Но давайте разберемся. Водитель на автомобиле попадает в яму, теряет контроль над управлением, и происходит ДТП. Кто виноват: дорожники, оставившие эту яму? Или все-таки водитель, который ехал со скоростью, на которой нельзя было вовремя увидеть эту яму, либо ехал на дистанции, на которой невозможно было успеть вовремя ее заметить из-под колес едущего впереди автомобиля? Или он отвлекался?

Я думал на эту тему. С одной стороны, на плохие дороги порой можно свалить аварийность — и это будет перекладывание ответственности. Но в любом случае именно водитель выбирает скорость, дистанцию, следит за дорогой, исходя из дорожных условий и своих водительских навыков. Если что-то происходит не так и он в какую-то яму рухнул — виноват, наверное, он. Плохие дороги отчасти могут быть причиной ДТП, но не оправданием водителя.

Я как-то ехал на дачу в Пестречинском районе. Дорога там плохая: яма на яме, ямой погоняет. Там, лавируя между ямами, подумал: «Хорошо, что я по этой дороге еду один. А если в потоке начнется такое коллективное лавирование?» Вероятность попутного и встречного столкновения тут возрастает.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Чем лучше дороги, тем больше водитель расслабляется, поднимает скорость, и тогда одна яма или выбежавшее животное может привести к фатальным последствиям.



Есть такая закономерность: если дорога плохая, то все едут медленно. Да, это повышает эксплуатационные расходы на износ машины и увеличивает расход топлива, усиливает усталость водителя, что тоже не способствует безопасности. Но, с другой стороны, скорости маленькие, и ДТП происходят без тяжелых последствий. Но чем лучше дороги, тем больше водитель расслабляется, поднимает скорость, и тогда одна яма или выбежавшее животное может привести к фатальным последствиям. Чем лучше дорога, тем серьезнее последствия каких-то неожиданностей.

— Сейчас начинают эксплуатироваться высокоскоростные магистрали. Это хорошая возможность быстро доехать, но мне кажется, это тоже стало для многих водителей неожиданностью. Люди привыкли ездить со скоростью «не более», а тут им говорят, что нужно «не менее». Является ли это проблемой?

— Думаю, водители дорвались до запретного плода. В той же Германии автобаны строили с сороковых годов, и там уже выработана культура движения по ним. А у нас такой культуры нет. Ограничение скорости там — 110 км в час, но камер на таких трассах очень мало (если они там вообще есть). И водитель думает: так почему бы не проверить максимальные динамические качества автомобиля? Некоторые современные машины могут разогнаться до 250 км/ч, и это не предел. Но наш человек не готов к езде на высоких скоростях, у него нет этих навыков. В автошколе его обучали ездить со скоростью 40, а в последние годы — до 60 км/ч. Но не 260 и даже не 160. Не учат в автошколах ездить со скоростью больше 100 км/ч! И человек, окончив автошколу, выезжает на хорошую дорогу на хорошей машине, тапок в пол — и ну-ка проверим.

Что может произойти дальше? Предположим, по дороге движется автомобиль, который развивает скорость 250 км/ч. То есть он пролетает 70 м за одну секунду. Впереди него — грузовик, водитель которого на скорости 100 км/ч хочет обогнать другой автомобиль. Этот водитель смотрит в зеркало, видит точку в полукилометре позади — и начинает выезжать на обгон. При этом с расстояния более 150 метров невозможно определить, как быстро движется другое транспортное средство. Водитель грузовика взглянул в зеркало на полторы секунды — и не понимает, с какой скоростью едет машина сзади. А ей, чтобы снизить скорость с 250 до 100 км/ч, надо около 5 секунд. Но за эти 5 секунд она пролетела уже целых 350 метров — там просто не хватит ни времени, ни расстояния, чтобы замедлиться и предотвратить столкновение.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Для пешехода цена ошибки — жизнь»

— К автомобилистам, пешеходам, мотоциклистам весной начинают добавляться многочисленные электросамокатчики. Как действовать водителю, чтобы избежать столкновения с самокатом?

— Лет пять назад я не мог понять, в чем с ними проблема, потому что думал, что велосипед и самокат — примерно одно и то же, со скоростью до 25 км/ч. Но велосипедисты не вызывали проблем в таком объеме. Я иногда шучу: может быть, когда ты крутишь педали, у тебя еще и мозг лучше работает, потому что его кровоснабжение происходит лучше? А когда ты стоишь на самокате, ты нажал кнопку — и просто едешь, мозговое кровоснабжение идет медленнее. Может быть, это так физиологическая причина работает?

Но все это шутки. А если всерьез перейти к водителям, то я заметил, что скорость движения в узких местах и на широких проспектах не особо различается. То есть водитель заезжает на узкую дорогу, где плотно припаркованы автомобили, растут какие-то кусты, — и самые аккуратные все равно едут на той же скорости в 40 км/ч. А неаккуратные — и на все 60. А самокатчик появляется откуда угодно, в самый неподходящий момент, на максимальной скорости. И его зачастую чисто физически нельзя увидеть. И поэтому, если закрыт обзор, нужно буквально выползать, ехать с минимальной скоростью и буквально выглядывать из машины, чтобы внезапно с ним не столкнуться. Борются с ними пусть те должностные структуры, которые должны этим заниматься, а мы как водители их перевоспитать не можем. Снижать скорость в тех местах, где могут появиться самокатчики (и еще дети там иногда появляются). Поэтому предельная сосредоточенность, внимание и, главное, никаких телефонов! Кстати, чем ниже скорость, тем больше отвлекаешься на то, что неважно!

— Я как пешеход порой ловлю себя на неправильной мысли: на зеленый свет хочется пойти сразу, не посмотрев на машины. А если меня кто-то собьет, то пусть его накажут. Насколько характерна эта поведенческая ошибка для большинства пешеходов?

— Есть же известная поговорка: «Пешеход всегда прав, но не всегда жив». Все нормально в правилах дорожного движения, там все написано, что должен делать пешеход. Но у нас пешеходы, похоже, неграмотны и не все умеют читать. И если они ПДД откроют, то увидят в них для себя много нового.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Например, пешеход перед началом движения через пешеходный переход должен остановиться, убедиться в безопасности, посмотреть на автомобили, убедиться в том, что все они остановились. Автомобиль может не остановиться по разным причинам: отвлечение внимания, проблема с тормозами (он нажимает на тормоз, чтобы пропустить пешехода, и тут вдруг лопаются тормозные шланги), состояние дорожного покрытия. Но для пешехода цена ошибки — жизнь. Водитель рискует свободой, а вы — жизнью и здоровьем.

Поэтому читайте правила. И прежде чем переходить дорогу, пользуясь своим правом, надо убедиться в том, что это право вам предоставил другой участник движения!

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