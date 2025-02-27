Выставка автомобилестроения и автокомпонентов Kazan Truck Expo: темы, новости, спикеры

На выставке работает выездная редакция «Реального времени»

Фото: Реальное время

В Казани стартовал второй день Специализированной выставки автомобилестроения и автокомпонентов Kazan Truck Expo, приуроченной к заседаниям координационного совета по промышленности России и итоговой коллегии Министерства промышленности и торговли Татарстана. Мероприятие собрало на одной площадке ведущих производителей страны и стало платформой для презентации последних достижений в автомобильной промышленности. Участники делятся инновационными и перспективными разработками, новыми моделями автомобилей, автокомпонентами и технологиями. На форуме работает выездная редакция интернет-газеты «Реальное время».

Первым гостем выездной редакции стал депутаты Госдумы Айрат Фаррахов. Он рассказал, что сегодня промышленность в Татарстане активно развивается. Наряду с автомобилестроением рост показывают и станкостроение, и обрабатывающая промышленность.

Айрат Фаррахов подчеркнул, что перед отраслью стоят и новые вызовы, которые обсудят на коллегии Минпромторга. Это вопросы производительности труда, кадровых ресурсов, высокой ключевой ставки.

— По себе могу сказать, что каждый год стараюсь привлекать инвесторов. В этом году на выставке присутствуют абсолютно новые компании, очень талантливые ребята. Это локализация производства из Китая. Уже все договоренности есть, мы будем выпускать свечи зажигания. Это мировой лидер приходит в Татарстан. В «Алабуге» уже дважды провели встречи, и очень приятно, что они сегодня присутствуют на выставке.

Говоря о перспективах развития отрасли, спикер подчеркнул: сейчас активно развивается импортозамещение, нужно пользоваться отсутствием серьезной конкуренции со стороны западных компаний. «В Татарстане никогда не было, например, обработки тканей», — указал он.

О перспективах развития рынка электромобилей в России рассказал вице-президент компании «Автотор Холдинг» Дмитрий Чумакин. Отвечая на вопрос о том, достаточно ли сегодня необходимой инфраструктуры хотя бы в крупных городах страны, он заявил:



— Это история, которая очень привязана к региону. Если в регионе, например, есть избыточные электрические мощности, нельзя говорить: «Смотрите, вроде электрические мощности есть, можно заряжаться». Надо оценивать реально, в каком месте есть избытки, а в каком — недостатки.

Спикер добавил, что развитие зарядных станций должно идти опережающими темпами. При этом само их количество мало о чем говорит. Станции должны быть расположены в удобных местах, иметь форму хаба, обладать программным обеспечением, которое позволяет отслеживать в Сети свободный лот и процесс зарядки, а также производить оплату через приложение.

Сегодня компания продемонстрировала опытные образцы автомобилей, которые ей удалось «пересадить» на электродвигатели. Ими стали Hyundai HD-78, Kia Magentis и легенда отечественного автопрома — «Жигули».

