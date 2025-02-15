Кто прав: ваксеры или антиваксеры?

«Толпа» Эмили Эдвардс — острая, эмоциональная проза о материнстве, дружбе и племенном мышлении в эпоху всеобщей тревоги

Фото: Екатерина Петрова

Материнская любовь и страх. Дружба и предательство. Ложь во благо и ее разрушительные последствия. «Толпа» Эмили Эдвардс — это эмоциональный взрыв, в эпицентре которого оказывается непростой вопрос вакцинации. Этот роман не агитирует и не навязывает конкретную точку зрения. Но показывает, как отдельные истории могут перевернуть нашу картину мира.

За или против?

Роман Эмили Эдвардс «Толпа» — это зеркало, которое отражает наши страхи и предубеждения в отношении одной из самых спорных тем современности — вакцинации. Задолго до пандемии COVID-19, когда мир еще не был разделен на за и против, у писательницы зародилась идея исследовать серые зоны этого вопроса через призму дружбы двух женщин, чьи жизни оказались под угрозой из-за непримиримых разногласий. Эдвардс говорит, что люди неоднозначно воспринимали ее, когда она сообщала, что написала роман о вакцинации. По словам писательницы, в их глазах сразу читался вопрос: «Он за или против?». Сама Эдвардс не могла ответить со стопроцентной уверенностью. Смысл книги в том, чтобы попытаться взглянуть на вещи сбалансированно.

Именно эта попытка уйти от черно-белого мышления и делает «Толпу» захватывающей. Эдвардс не пытается проповедовать или навязывать свою точку зрения. Она создает пространство, где каждый персонаж, со своими страхами и убеждениями, имеет право на голос.

В центре сюжета — две лучшие подруги Брайони и Элизабет, чья дружба кажется нерушимой. Они живут ради своих семей и друг друга. Обе женщины уверены: все, что они делают, — исключительно в интересах их детей. Но оказывается, что между Брайони и Элизабет много недосказанности, и ложь может нанести непоправимый ущерб.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

С одной стороны — Брайони. Ее брат страдал тяжелой формой аутизма. Мать Брайони была убеждена, что причиной стала вакцинация. Брайони, следуя семейным страхам, решает не прививать свою дочь Альбу. Для нее это не вопрос науки — это вопрос боли, глубоко личного опыта, который невозможно измерить логикой. С другой стороны — Элизабет, рациональная и рассудительная. У ее дочери Клемми с рождения проблемы со здоровьем. И ее нельзя вакцинировать. Единственная защита Клемми — коллективный иммунитет.

Главная трагедия романа разыгрывается на детском празднике. Один незамеченный чих, одна вирусная частица, и маленькая Клемми оказывается в опасности. Это тот момент, когда все теоретические споры приобретают страшную реальность. Выясняется, что Альба, дочь Брайони, не привита. Паника. Ощущение предательства. Разрушенная дружба.

Я же мать!

В романе переплетаются голоса разных персонажей: врачей, журналистов, матерей, интернет-троллей. Каждый из них дает свой взгляд на проблему, благодаря чему складывается многогранная картина общественного мнения. Эти короткие, но емкие главы действуют как «укол правды», заставляя читателя переосмыслить собственные убеждения.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Родительство — уникальный опыт, он не повторяется у двух разных людей. Каждый воспринимает его по-своему. Но есть все-таки общее: когда ребенок болеет, особенно если случилось что-то серьезное, чувство бессилия родителей становится размером со вселенную. В «Толпе» это чувство бессилия проявляется в полной мере. Матери оказываются погребены под лавиной информации, часто противоречивой и вводящей в заблуждение. Они отчаянно пытаются найти «правильный» ответ, чтобы защитить своих детей, но в итоге оказываются в ловушке страхов и сомнений.

Эмили Эдвардс показывает, как люди принимают решения. И зачастую они руководствуются вовсе не разумом, а эмоциями. Даже те герои, которые обладают научными знаниями, испытывают тревогу перед вакцинацией своих детей. Это честный, живой взгляд на проблему: страх перед медицинскими вмешательствами не всегда рождается из глупости или невежества, часто он основан на боязни причинить вред своему ребенку. Автор показывает две правды: ту, что опирается на науку, и ту, что коренится в страхах. Но можно ли их примирить?

«Толпа» исследует темы материнства и уязвимости. Эдвардс показывает, как легко общество может осуждать тех, кто принимает решения, отличные от общепринятых. Писательница идет дальше и вскрывает проблему: за каждым выбором стоит история, личный опыт и глубокая любовь к своим детям. Поэтому Эдвардс не пытается доказать пользу или вред вакцинации, называть кого-либо глупыми или невежественными. Потому что каждый поступает с информацией, исходя из своего бэкграунда, на который одновременно влияют страх и любовь.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Слог Эдвардс легок и динамичен. Она чередует короткие и длинные предложения, создавая напряженную атмосферу и удерживая внимание читателя. Ее описания детей, играющих и взаимодействующих друг с другом, полны жизни и правдивости. Роман Эдвардс балансирует на грани между драмой и триллером, личным и общественным. Он показывает, как выбор одного человека влияет на судьбы других. Это книга о дружбе, материнстве и том, как сложно принять, что твои убеждения могут быть ошибочными.

Читая «Толпу», невозможно не задаваться вопросами: а как бы я поступила? Смогла бы поставить под сомнение свои убеждения ради других? Где проходит граница между личной свободой и общественной ответственностью? Эта книга не дает простых и однозначных ответов.

Издательство: «Синдбад»

Перевод: Иван Авраменко

Количество страниц: 448

Год: 2023

Возрастное ограничение: 16+

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор телеграм-канала «Булочки с маком».