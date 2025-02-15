Кто прав: ваксеры или антиваксеры?
«Толпа» Эмили Эдвардс — острая, эмоциональная проза о материнстве, дружбе и племенном мышлении в эпоху всеобщей тревоги
Материнская любовь и страх. Дружба и предательство. Ложь во благо и ее разрушительные последствия. «Толпа» Эмили Эдвардс — это эмоциональный взрыв, в эпицентре которого оказывается непростой вопрос вакцинации. Этот роман не агитирует и не навязывает конкретную точку зрения. Но показывает, как отдельные истории могут перевернуть нашу картину мира.
За или против?
Роман Эмили Эдвардс «Толпа» — это зеркало, которое отражает наши страхи и предубеждения в отношении одной из самых спорных тем современности — вакцинации. Задолго до пандемии COVID-19, когда мир еще не был разделен на за и против, у писательницы зародилась идея исследовать серые зоны этого вопроса через призму дружбы двух женщин, чьи жизни оказались под угрозой из-за непримиримых разногласий. Эдвардс говорит, что люди неоднозначно воспринимали ее, когда она сообщала, что написала роман о вакцинации. По словам писательницы, в их глазах сразу читался вопрос: «Он за или против?». Сама Эдвардс не могла ответить со стопроцентной уверенностью. Смысл книги в том, чтобы попытаться взглянуть на вещи сбалансированно.
Именно эта попытка уйти от черно-белого мышления и делает «Толпу» захватывающей. Эдвардс не пытается проповедовать или навязывать свою точку зрения. Она создает пространство, где каждый персонаж, со своими страхами и убеждениями, имеет право на голос.
В центре сюжета — две лучшие подруги Брайони и Элизабет, чья дружба кажется нерушимой. Они живут ради своих семей и друг друга. Обе женщины уверены: все, что они делают, — исключительно в интересах их детей. Но оказывается, что между Брайони и Элизабет много недосказанности, и ложь может нанести непоправимый ущерб.
С одной стороны — Брайони. Ее брат страдал тяжелой формой аутизма. Мать Брайони была убеждена, что причиной стала вакцинация. Брайони, следуя семейным страхам, решает не прививать свою дочь Альбу. Для нее это не вопрос науки — это вопрос боли, глубоко личного опыта, который невозможно измерить логикой. С другой стороны — Элизабет, рациональная и рассудительная. У ее дочери Клемми с рождения проблемы со здоровьем. И ее нельзя вакцинировать. Единственная защита Клемми — коллективный иммунитет.
Главная трагедия романа разыгрывается на детском празднике. Один незамеченный чих, одна вирусная частица, и маленькая Клемми оказывается в опасности. Это тот момент, когда все теоретические споры приобретают страшную реальность. Выясняется, что Альба, дочь Брайони, не привита. Паника. Ощущение предательства. Разрушенная дружба.
Я же мать!
В романе переплетаются голоса разных персонажей: врачей, журналистов, матерей, интернет-троллей. Каждый из них дает свой взгляд на проблему, благодаря чему складывается многогранная картина общественного мнения. Эти короткие, но емкие главы действуют как «укол правды», заставляя читателя переосмыслить собственные убеждения.
Родительство — уникальный опыт, он не повторяется у двух разных людей. Каждый воспринимает его по-своему. Но есть все-таки общее: когда ребенок болеет, особенно если случилось что-то серьезное, чувство бессилия родителей становится размером со вселенную. В «Толпе» это чувство бессилия проявляется в полной мере. Матери оказываются погребены под лавиной информации, часто противоречивой и вводящей в заблуждение. Они отчаянно пытаются найти «правильный» ответ, чтобы защитить своих детей, но в итоге оказываются в ловушке страхов и сомнений.
Эмили Эдвардс показывает, как люди принимают решения. И зачастую они руководствуются вовсе не разумом, а эмоциями. Даже те герои, которые обладают научными знаниями, испытывают тревогу перед вакцинацией своих детей. Это честный, живой взгляд на проблему: страх перед медицинскими вмешательствами не всегда рождается из глупости или невежества, часто он основан на боязни причинить вред своему ребенку. Автор показывает две правды: ту, что опирается на науку, и ту, что коренится в страхах. Но можно ли их примирить?
«Толпа» исследует темы материнства и уязвимости. Эдвардс показывает, как легко общество может осуждать тех, кто принимает решения, отличные от общепринятых. Писательница идет дальше и вскрывает проблему: за каждым выбором стоит история, личный опыт и глубокая любовь к своим детям. Поэтому Эдвардс не пытается доказать пользу или вред вакцинации, называть кого-либо глупыми или невежественными. Потому что каждый поступает с информацией, исходя из своего бэкграунда, на который одновременно влияют страх и любовь.
Слог Эдвардс легок и динамичен. Она чередует короткие и длинные предложения, создавая напряженную атмосферу и удерживая внимание читателя. Ее описания детей, играющих и взаимодействующих друг с другом, полны жизни и правдивости. Роман Эдвардс балансирует на грани между драмой и триллером, личным и общественным. Он показывает, как выбор одного человека влияет на судьбы других. Это книга о дружбе, материнстве и том, как сложно принять, что твои убеждения могут быть ошибочными.
Читая «Толпу», невозможно не задаваться вопросами: а как бы я поступила? Смогла бы поставить под сомнение свои убеждения ради других? Где проходит граница между личной свободой и общественной ответственностью? Эта книга не дает простых и однозначных ответов.
Издательство: «Синдбад»
Перевод: Иван Авраменко
Количество страниц: 448
Год: 2023
Возрастное ограничение: 16+
Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор телеграм-канала «Булочки с маком».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.